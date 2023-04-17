Xiaomi выпустила беспроводные наушники для фанатов Гарри Поттера. Их можно купить на AliExpress

В конце марта состоялась презентация Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition — первого в мире смартфона в стиле вселенной Гарри Поттера. Однако это не единственная новинка, которую компания Xiaomi приготовила фанатам франшизы Wizarding World. Вместе со смартфоном были представлены беспроводные наушники в стиле книг о Гарри Поттере — Redmi Buds 4 Harry Potter Edition. Более того, их даже можно купить на AliExpress по вполне демократичной цене.

Комплект наушников Redmi Buds 4 Harry Potter Edition

Как и в случае со смартфоном в стиле Гарри Поттера, наушники разработаны в сотрудничестве с медиа-франшизой Wizarding World, которая обладает эксклюзивными правами на выпуск различной атрибутики по мотивам романов Джоанны Роулинг. То есть мы имеем дело не с какой-нибудь фанатским кастомом, а с лицензированным продуктом.

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При разработке наушников в стиле Гарри Поттера упор предсказуемо был сделан на дизайн и комплект. Гаджет поставляется в довольно большой коробке кубической формы, на которую нанесено название модели, а также множество отсылок к Хогвартсу. Внутри помимо наушников, амбушюр и кабеля к ним можно найти:

чехол их экокожи с золотым снитчем;

карабин к чехлу;

набор фирменных наклеек Wizarding World.

Буквально каждая деталь упаковки кастомизирована, но особый интерес представляют сами наушники Redmi Buds 4 Harry Potter Edition. Они выполнены в темно-синем цвете, а на лицевую часть кейса вынесен логотип Хогвартса и двойные полосы в стиле колледжа. Внутреннее оформление футляра под стать полосам сделано в желтом цвете.

Купить наушники в дизайне Гарри Поттера

Наушники выполнены в том же дизайне, что и кейс к ним. Корпус матовый, а в месте расположения сенсорных датчиков используется глянец с изображением молнии, напоминающей шрам на лбу Гарри Поттера.

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Чем еще интересны беспроводные наушники Redmi Buds 4

Наушники в дизайне Гарри Поттера — это, конечно же, коллекционный, но совсем не бесполезный гаджет. За основу была взята модель Redmi Buds 4, представленная еще в прошлом году. Кастомизированная версия отличается от обычной лишь визуальным оформлением, включающим в себя не только дизайн аксессуара, но и анимацию подключения к телефону. Впрочем, характеристики Redmi Buds 4 остались без изменений.

Характеристики Redmi Buds 4 Размер драйвера 10 мм Активное шумоподавление Есть (до 35 дБ) Версия Bluetooth 5.2 Кодеки AAC, SBC Управление Сенсорное Влагозащита IP54 Автономность 6/30 часов

Redmi Buds 4 — это недорогие наушники, поэтому производитель не заявляет поддержку продвинутых кодеков Bluetooth вроде aptX или LHDC. Тем не менее, наличие функции активного шумоподавления кажется если не прорывом, то достойным нововведением для столь доступной модели.

Также хорошие беспроводные наушники готовы похвастать режимом прозрачности, профессиональной настройкой аудио от лаборатории Xiaomi, фирменной анимацией подключения (при сопряжении со смартфонами на MIUI), практически полным отсутствием задержки звука и датчиками, позволяющими автоматически ставить воспроизведение на паузу при извлечении Redmi Buds 4 из уха.

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Несмотря на то, что наушники в стиле Гарри Поттера представлены эксклюзивно для китайского рынка, ни с какими ограничениями вы не столкнетесь. Лишь при включении голосовой ассистент из Поднебесной поприветствует вас характерным «Нихао».

Где купить Redmi Buds 4 Harry Potter Edition

В России наушники в стилистике Гарри Поттера продают примерно за 10 тысяч рублей, в то время как Redmi Buds 4 Harry Potter Edition на AliExpress оценили примерно в 6 300 ₽ без учета купонов и промокодов, которыми вы при желании можете воспользоваться.

Купить Redmi Buds 4 Harry Potter Edition

Стоит признать, что цена выглядит завышенной. Ведь купить Redmi Buds 4 в обычной версии у вас получится менее чем за 3 тысячи рублей на все том же китайском маркетплейсе. Причем это будет глобальная версия. Впрочем, отличий от CN Version не так много.

Купить Redmi Buds 4

Столь высокая цена лимитированных наушников вызвана целым рядом причин:

модель не представлена на глобальном рынке;

Redmi Buds 4 Harry Potter Edition только-только поступили в продажу;

лимитированная версия предусматривает дополнительные траты со стороны производителя на лицензирование продукции и оформление расширенного комплекта поставки.

Как бы то ни было, Redmi Buds 4 Harry Potter Edition — отличный подарок для всех фанатов книг и фильмов о Гарри Поттере, ведь ничего подобного ранее на рынке мобильных устройств не было. Кроме того, девайс иллюстрирует стремление Xiaomi объединяться с именитыми франшизами с целью выпуска по-настоящему уникальных продуктов. В будущем нас ждет еще немало интересных коллабораций, которые придутся по душе отнюдь не только поклонникам Wizarding World.