Что такое Геншин Импакт и как в него играть

Наверняка вы уже видели рекламу Геншин Импакт, какой-то новой игры, которая вышла для мобильных платформ. Насколько я могу судить, продвигают её в основном блогеры, чья аудитория — это люди в возрасте 13-27 лет. Ситуация, в общем говоря, совершенно стандартная. Мне она напоминает времена, где все пиарили Raid: Shadow Legends. Ну, игра и игра. Какая мне, человеку не играющему в мобильные тайтлы, вообще может быть разница. Но Геншин Импакт — это совсем другое дело, потому что на ней все будто помешались. Значит, нужно разобраться, что это за зверь такой, и понять, стоит ли овчинка выделки.

Геншин Импакт - это игра в жанре ARPG (action role-play game) с открытым миром от китайской студии miHoYo.

Происхождение игры становится очевидным почти сразу после запуска. Гринд, гринд, и ещё раз гринд — основа Геншин Импакт. По крайней мере, на начальном этапе, когда требуется хорошенько развить персонажа. Выполняйте квесты, прокачивайте навыки, собирайте обмундирование, ходите в подземелья и сражайтесь с боссами.

Геншин Импакт — стоит ли играть

Отличительная черта Геншин Импакт — интеграция «гача». По сути, это своего рода лутбоксы, только на китайский манер, которые покупаются за реальные деньги. Они содержат в себе много интересного. Для пользователя это способ быстрее раскачать персонажа, а для разработчиков — способ монетизации проекта. В общем, ничего необычного. Потому что при желании можно не пользоваться боксами, а достигать всего самостоятельно. Но ведь хочется быстрее перейти к схваткам, не так ли?

Играть в Геншин Импакт очень просто. Несмотря на кроссплатформенность, яснее ясного, что приоритет разработчиков — это мобильные устройства. На это указывает автоприцел и довольно простая механика, которая позволяет быть имбой даже нубу. Утрирую, конечно, но любителям хардкора и фанатам оригинальной «Линейки» тут скорее всего не понравится. Слишком просто, но вместе с тем очень красочно, насыщенно сюжетно и технически.

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Упрощает геймплей не индивидуальный, а групповой гейминг. Да, по умолчанию вы играете за одного персонажа, но вместе с вами путешествует ещё несколько партнёров, на которых вы можете переключаться в критических ситуациях. Например, противник вас добивает, но вы не желаете проигрывать схватку. Тогда вы просто переключаетесь на лекаря и восстанавливаете здоровье своего мейна, как в РПГ-играх называют основного персонажа.

Геншин Импакт скачать на Андроид

Установить Genshin Impact можно почти на любой смартфон под управлением Android. Всего-то и нужно, что скачать его из Google Play по этой ссылке. Официально поддерживаются аппараты на базе Android 5 и новее с ОЗУ не меньше 2 ГБ. Так что игра вполне себе универсальна. Не бойтесь и смело переходите, вы попадёте на страницу игры в официальном каталоге Google, так что вероятность заражения троянами и вирусами нулевая.

А вот скачивать Геншин Импакт на стороне в виде APK-файлов не рекомендую, потому что так вы подвергаете себя ненужной опасности инфицирования. Даже если вы хотите получить взломанную версию игры, лучше этого не делать. Во-первых, потому что это не совсем честно по отношению к разработчику и теряется интерес от игрового процесса. А, во-вторых, потому что я ещё не встречал реально безопасных версий с бесплатными лутбоксами. Короче, не рискуйте.

Отзывы о Геншин Импакт

Если вам интересно, стоит ли устанавливать Геншин Импакт, то оцените рейтинг игры в Google Play и просто почитайте отзывы. На момент выхода публикации средняя оценка Genshin Impact — 4,1 балла из 5. Это реально высокая оценка, потому что большинство игр и приложений, ориентированных на такую широкую аудиторию — а Геншин скачали более 10 миллионов раз — обычно оценивают намного хуже. Да, критика встречается, но она не настолько серьёзна, чтобы отказаться от игры.

Игра суперская: интересные персонажи, продуманный и классный сюжет, офигенные пейзажи. Иногда просто бегаю без всякой цели по миру, исследую местность и всегда нахожу что то новенькое. Но блин… эти баги и зависания в последнее время просто портят абсолютно всё: во время боёв на время мне надо ждать противника около минуты или даже больше, потом испытания на время — фиг поймёшь куда бежать, сейчас же открыла инадзуму и это вообще полный треш… так что, пожалуйста, разработчики, поработайте над этим.

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Игра на самом деле потрясающая. Проработанный мир, персонажи, история, множество активностей. Играю ровно год, желания уходить пока нет. За этот год ни разу не донатила, но на руках 12 лег. И еще, если ваши телефоны не тянут геншин даже на минимальных настройках — проблема далеко не в нем. Прекрасно оптимизированная игра, которая должна потянуть даже на тапке, если есть хороший интернет и немного мозгов, чтобы настроить графику под свое устройство.

Дорогие разработчики, игра хорошая, но есть минусы. 1) мешает то, что один игрок зашёл через Азию, а другой там например через Америку, и вместе играть никак нельзя (для меня это огромный минус). 2) Игра часто начинает лагать или же не запускается. Вроде всё, если хотя бы первый минус исправите, т то будет хорошо:)

Не запускается Геншин Импакт

Нередко пользователи жалуются, что зачастую Геншин Импакт не запускается. В таких ситуациях обычно сложно представить себе, как правильно действовать, чтобы исправить сбой. Ведь универсального решения действительно не существует. Однако кое-что сделать можно.

Первым делом попробуйте удалить кэш игры:

Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Найдите и откройте вкладку Геншин Импакт;

В открывшемся окне выберите раздел «Память»;

Пролистайте вниз и нажмите «Удалить кэш».

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Как ни странно, но этот способ зачастую оказывается наиболее действенным. Скорее всего, причина этого лежит в плоскости регулярных дозагрузок игрой различных компонентов.

Второй способ заключается в переустановке игры. Этот метод я называю крайним, потому что Геншин Импакт весит довольно много и, чтобы скачать её заново, нужно потратить немало трафика, особенно, если он у вас лимитирован. Но, если игра не запускается, просто удалите её и установите заново. Только пользуйтесь официальным дистрибутивом из Google Play и избегайте APK-версий.