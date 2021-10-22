Что расслабляет больше: игры или YouTube? Проверили на себе

Нынешний ритм жизни напоминает бесконечный бег в колесе: работа, дом, работа, дом. И так до бесконечности. Моя мама целыми днями пропадает на работе. Повезло, что ее кошка и собака живут вместе — им точно не приходится скучать. Мне повезло чуть больше, я выбрал интересную творческую работу, которая не дает скучать, а расположиться можно в удобном кресле под музыку, чтобы лишний раз не вставать без повода. Тем не менее, я и сам до недавнего времени участвовал в этих бегах. На выходе понял, что расслабляться совсем разучился, не считая YouTube и редких сессий в играх. Сегодня решил поделиться с вами мыслями, что расслабляет больше: YouTube или игры? Садитесь поудобнее, будет интересно!

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Почему полезно играть в компьютерные игры

Я не могу назвать себя фанатом видеоигр, но время от времени, когда не знаешь, куда себя деть, выручают игры. И это касается не только стрелялок и гонок. Например, очень выручают интеллектуальные игры. Мы с друзьями частенько заседаем в «Борьбе умов», а потом спорим, кто из нас больше в нее играет и выучил все ответы.

Вопросы там бывают самые разные, а правильные ответы на странные категории, вроде комиксов и мультфильмов, мы называем «священный рандом». Не успеешь оглянуться, как прошло уже несколько часов, а о стрессе, который был за день, ты уже и не вспоминаешь. Зато никак не выходит из головы, что проиграл другу, нажав на неправильный ответ.

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Когда играть не с кем, я погружаюсь в гонки: в свое время был безумно счастлив, что выпустили мобильную версию Need For Speed для планшетов и смартфонов. Игра получилась далекой от компьютерной версии, но это не делает ее скучной. Всегда интересно прокачать машину или пройти очередного босса. Если не хотите сложностей, то рекомендую вам Hill Climb Racing — это аналог знаменитой Gravity Defied, в которую играли, наверное, все.

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В любом случае, эта игрушка намного проще и вызывает меньше агрессии: транспорт можно прокачать, выбрать карту и играть столько, сколько у вас есть времени или терпения. Я играю в нее уже более 7 лет и до сих пор не могу оторваться. Не забудьте включить авиарежим, чтобы избавиться от навязчивой рекламы.

Что смотреть на YouTube

Недавно я рассказывал о том, что перестал смотреть YouTube и начал его слушать. После этого я задумался о приобретении телевизора со Smart TV, чтобы чаще проводить время за просмотром видеохостинга. Причиной этому послужили личные проблемы, ответы на которые я нашел на одном из интересных каналов о психологии. Многие из нас думают, что «залипание» в Ютуб — это проблема. Но если вы черпаете оттуда что-то полезное, контент, который снимает стресс после рабочего дня, то в этом нет ничего страшного.

Наоборот, YouTube стал не только местом для развлечений, но и своеобразным антистрессом. Не стоит думать, что для этого нужно обязательно искать соответствующий канал или видео: даже подкасты из рекомендаций в видеоформате помогают расслабиться, рассуждения ведущих о каких-то проблемах успокаивают, а в пустой квартире становится не так одиноко как раньше.

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Как лучше расслабиться после работы

И все же, несмотря на благотворное влияние игр, я выберу YouTube. Рабочий ритм настолько выбивает нас из жизни, что нет сил что-либо делать. Тем более, держать смартфон, планшет или сидеть за столом перед ПК. Как ни крути, но лениться иногда полезно и даже важно. Просмотр или прослушивание видеоблога, как бы странно это ни звучало, помогают скорее заснуть. А сон — лучшее лекарство от всех болезней. Многие мои друзья страдают бессонницей, подолгу ворочаясь и засиживаясь в нашем Telegram-чате в поисках ответов на извечные вопросы. Я без раздумий делюсь с ними интересным каналом об автомобилях, где ведущий неспешно рассказывает про машины.

Канал действительно достойный, но монотонность срубает наповал даже посреди рабочего дня. В любом случае, такой способ расслабления намного удобнее, чем засиживания в видеоиграх до победного. Вынужден признать, но зачастую сил не остается на какие-то действия, хочется полениться, а постоянно заставлять себя — не самый лучший вариант. По этой причине YouTube — прекрасный вариант для отдыха.

Если все же склоняетесь в пользу видеоигр, то не забывайте про классные подборки журналиста AndroidInsider.ru Артема Сутягина: там вы найдете интересные гоночные игры, стратегии, стрелялки и даже игры про охоту. Кажется, игры про охоту — отличный способ отдохнуть и перевести дух.