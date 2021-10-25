Чем «Игра в кальмара» опасна для смартфонов на Android

Вы смотрели «Игру в кальмара»? Классный сериал. Необычный. Даже если вам неинтересен подтекст о социальном расслоении общества, его всё равно стоит посмотреть. Настолько неожиданный сюжет — это нетипичное явление для современных сериалов. Кажется, я не видел ничего настолько же захватывающего со времён «Игры престолов». И, кажется, не я один. Потому что фанатская база «Кальмара» мгновенно разрослась до сотен миллионов человек по всему миру, чем и решили воспользоваться злоумышленники.

Почему на iOS нет антивирусов, а на Android — есть

Пользователям смартфонов под управлением Android угрожает новая опасность, ориентированная на фанатов «Игры в кальмара». Злоумышленники подсуетились и выпустили заражённое приложение Squid Wallpaper 4K HD, которое якобы предлагает пользователю скачать фоновые рисунки из культового сериала, но на самом деле после загрузки заражает его смартфон опасным вредоносным ПО по имени Joker. Но хуже всего, что это приложение появилось не просто на просторах Сети, а именно в Google Play, где к нему открывается доступ для сотен миллионов ни о чём не подозревающих пользователей.

Joker для Android — что это

Joker — это троян, который попадает на устройства под управлением Android под видом доброкачественного ПО. После этого он запрашивает у пользователя разрешения на доступ к системным механизмам, а потом начинает постепенно собирать данные о своей жертве. Он отслеживает все её действия — от приложений, которые она запускает, и времени постановки устройства на зарядку, до перемещений, используя службы геолокации, и мест, в которых она бывает. Вроде бы ничего опасного. В конце концов, Google тоже знает, где мы бываем и что делаем со своими смартфонами. Но это даже не верхушка айсберга, а сидящая на ней чайка.

Помимо сбора чисто технических данных, Joker может читать наши SMS-сообщения, перехватывая их до того, как смартфон пришлёт пуз-уведомление, он может совершать звонки и принимать их, взаимодействовать с рекламой, подписывать вас на разного рода платные услуги и т.д. Таким образом, если Joker попадает на устройство, он практически наверняка сделает так, что вы начнёте платить за то, что вам не нужно. Причём делает он это таким образом, что вы скорее всего этого даже не заметите. Он целенаправленно оформляет вам подписку на не очень дорогие услуги, чтобы списания проходили незаметно.

8 приложений для Android, которые нужно удалить. Они опасны

Вообще, Joker — это самый популярный вирус для Android. В 2020 году он был обнаружен в нескольких сотнях приложений в Google Play. Причём это были не какие-то программы однодневки, а вполне себе востребованное ПО с большим количеством скачиваний. Многие из них насчитывали по 500 тысячи и даже по миллиону загрузок. Так что аудитория потенциальных жертв Joker уже тогда была довольно большой, не говоря уже о нынешних временах. Ведь, несмотря на борьбу Google с вредоносными приложениями для Android, меньше их не становятся.

Как отменить подписку на Андроиде

Принципиально приложение Squid Wallpaper 4K HD, в котором распространяется Joker, ничем не отличается от любых других троянских приложений. То есть оно действительно содержит несколько обоев из «Игры в кальмара», но это нужно только для того, чтобы заставить пользователя сохранить приложение у себя, не удалив его с устройства. Из-за этого количество заражений существенно увеличивается. Потому что пользователи видят картинки, которые они искали, и раздают приложению требуемые привилегии, а потом страдают от того, что оно списывает у них деньги за подписку.

Если вы недавно скачивали похожее приложение, лучше всё-таки убедиться, что вас не подписали на левые подписки:

Перейдите в Google Play и нажмите на иконку профиля;

В открывшемся окне выберите «Платежи и подписки»;

Затем откройте вкладку «Подписки» и проверьте наличие тех, которые вы лично не оформляли;

Если такие есть, выберите их и отмените продление.

Почему нельзя скачивать обновления для Android из интернета

По большому счёту нет ничего страшного в том, если подписка оформлена через Google Play. Тут вы всегда сможете её отменить и даже подать заявку на возврат ошибочно списанных средств. Другое дело, если абонемент на вас оформили за пределами каталога. В этом случае самым действенным решением будет либо попробовать отменить платёж самостоятельно через приложение банка, либо обратиться в службу поддержки и подать заявку на чарджбэк. Так называется процедура оспаривания платежа при неполучения услуги или мошенничестве.