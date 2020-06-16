Google Maps станет основой для игр под Android

За последние пару-тройку лет мобильные игры совершили колоссальный скачок в своём развитии. Мало того, что сильно выросло качество графики, а многие игры перешли в онлайн, так в последнее время появилась мода на интерактивную составляющую. В большинстве случаев этот интерактив достигается за счёт применения дополненной реальности, благодаря которой пользователей, во-первых, удалось вытащить на улицы, а, во-вторых, заставить взаимодействовать с окружающим пространством и встречающимися объектами. Поэтому нет ничего удивительного, что Google решила в этом немного поучаствовать.

Google представила масштабное обновление Google Maps

Google открыла Google Maps для разработчиков, позволив им использовать фирменные карты в качестве основы для игр. Таким образом студии смогут выстраивать интерактивную составляющую с применением реальных объектов инфраструктуры и навигационных данных. Прежде такая возможность открывалась только крупным студиям и только по спецзапросу. Но поскольку в последнее время всё больше разработчиков стали запрашивать доступ к картографическим данным, в Google решили упростить правила и сделать их едиными для всех.

Интерактивные игры для Android

На самом деле возможность использовать данные Google Maps может сильно повысить качество интерактивных и AR-игр, предполагающих исследование окружающей среды. Ведь таким образом разработчики смогут более точно реализовать свои игры, а также модифицировать игровой мир, используя в качестве основы информацию о реальных объектах. Например, благодаря этой возможности можно будет показать, как бы выглядела конкретная местность после ядерного взрыва, глобального потепления или удара метеорита, не говоря уже о применении прочих спецэффектов.

Как в Google Maps искать заведения, работающие на доставку

Чтобы облегчить процесс разработки игр, основанных на реально существующей местности, Google создала специальный набор инструментов, или, своего рода базу. В результате разработчик берёт их за основу, а затем просто начинает дорабатывать видимое пространство, придавая ему тот вид, который был изначально запланирован сценарием. То есть, по сути, разработчик получает некую заготовку, а потом уже оформляет её просто по своему вкусу, вписывая в реально-игровой мир необходимые объекты, добавляя спецэффекты и многое другое.

Игры с дополненной реальностью

Помимо инструментов разработки, Google предложила разработчикам набор механизмов, облегчающих игровой процесс с применением данных из Google Maps. Одним из таких механизмов будет Mixed Zoom. По утверждению разработчиков, он позволит повышать качество отображения объектов, находящихся вблизи от игрока, с соразмерным снижением качества отображения удалённых объектов, как это делается в современных играх. Это позволяет одновременно повысить уровень видимой графики и при этом не сильно нагружать железо большим потоком входящих данных.

Huawei показала замену Google Maps для своих смартфонов

Уже в обозримом будущем результат деятельности Google станет более очевиден. Со временем разработчики начнут активнее применять предложенные поисковым гигантом наработки для создания интерактивных игр, которые дадут пользователям стимул выйти из дома и оценить механику и геймплей нового тайтла буквально на полях. Практика показала, что такие игры пользуются популярностью, поскольку Pokemon Go, Jurassic Park и Harry Potter AR сыскали немалую аудиторию, которая теперь не мыслит своей жизни без игрового процесса и заодно не засиживается в четырёх стенах.