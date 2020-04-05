Сейчас, когда выходить из дома не только не рекомендуется, но даже запрещается, всем нам хочется отвести душу, вырвавшись из вынужденного заточения. Поэтому даже десятиминутные прогулки до ближайшего «Магнита» или «Ашана» для многих – буквально и фигурально – становятся глотком свежего воздуха. Но ведь этого мало, чтобы заново почувствовать себя нормальным человеком, поскольку желание пойти куда-нибудь, чтобы выпить кофе или поесть хинкалей, никуда не делось. Понятное дело, у жителей крупных городов с этим нет никаких проблем благодаря службам доставки вроде «Яндекс.Еды» или Delivery Club, которые привезут всё, что вашей душе угодно. А как быть тем, кто живёт, так сказать, на периферии, и даже не слышал о таких сервисах? Пользоваться картами Google, конечно.

Google Maps получат функцию перевода

Google выпустила небольшое обновление для Google Maps с функцией поиска заведений, которые, невзирая на карантин, по-прежнему работают и предлагают купить еду на вынос или заказать доставку на дом. Это нововведение работает везде, независимо от города или страны, обеспечивая пользователям возможность заказать из ресторана как лёгкий перекус под новую серию любимого сериала, так и полноценный ужин, чтобы отпраздновать день рождения кого-то из членов своей семьи. Ведь карантин – это не повод переходить на гречку.

Как найти доставку в своём городе

Откройте Google Maps и перейдите в раздел «Что рядом»;

В верхней части экрана должны появиться вкладки «Еда навынос» и «Доставка еды»;

Если вкладки не появились, забейте в поиске фразы «Еда навынос» или «Доставка»;

Перед вами откроется выпадающее меню со списком заведений, предлагающих заказать еду (и не только) и забрать её самостоятельно либо оформить доставку;

Выберите нужное заведение и перейдите на посвящённую ему страницу;

Откройте меню (при наличии), выберите понравившиеся блюда и либо позвоните в заведение для заказа, либо оставьте заявку на сайте, либо отправьте заказ прямо из Google Maps (доступно не во всех заведениях).

Huawei нашла замену Google Maps для своих смартфонов

Я сам живу в небольшом городе и Delivery Club у нас пока представлен не очень широко, доставляя еду только из «Макдоналдса», «Бургер Кинга» и пиццерии «Ташир». Поэтому для меня внедрение в Google Maps функции поиска ресторанов и кафе, работающих на доставку, стало настоящим открытием. Не то чтобы я плохо ориентировался в заведениях общепита своего города, однако о большей части из них, как оказалось, я даже не подозревал. В результате мне удалось найти заведения мордовской кухни, доставляющие еду на дом, отличную шашлычную с качественными кебабами и доступными ценами и даже недорогой стейк-хаус, где стейк «Нью-Йорк» стоит чуть дороже, чем в магазине.

Что можно заказать с доставкой

Только не подумайте, что я хвастаюсь своим рационом, вовсе нет. Просто спорить с тем, что познания Google Maps о заведениях вашего города явно шире, чем ваши, совершенно бесполезно. Как оказалось, фирменные карты поискового гиганта знают о существовании таких неприметных, но качественных забегаловок, которые вы в обычных обстоятельствах гарантированно не заметили бы, а если бы и заметили, то вряд ли зашли бы туда. Ну, а поскольку сейчас ни у кого из нас даже нет возможности заниматься реальными исследованиями, познания Google Maps о работающих доставках могут прийтись весьма кстати, скрасив ваши вечера в карантине.

Google представила масштабное обновление Google Maps

Но Google Maps ищет не только еду. По ключевому слову «доставка» он находит вообще все заведения, которые что-либо доставляют. Таким образом я, не выходя из дома, отправил маме цветы в честь дня рождения и узнал, что у местного представительства магазина Toy.ru есть собственная служба доставки, которая может привезти игрушку вашему ребёнку совершенно бесплатно. Главное – набрать товаров на минимальную сумму. Я допускаю, что Google Maps позволяет найти что-то ещё, но я пока ограничился только этим.