Google запустила сервис с Android-играми для ПК

Около двух лет назад Google представила сервис Google Play Pass. Он открывал доступ к платным приложениям и играм из Google Play без рекламы и встроенных покупок, которые по умолчанию были доступны его подписчикам. Несмотря на то что принципиально сервис поискового гиганта не был кросс-платформенным и ориентировался не только на игры, все почему-то сравнивали его именно с Apple Arcade. Однако в планы Google не входило конкурировать с компанией из Купертино с помощью Google Play Pass. Потому что уже тогда она работала над десктопной версией Google Play Games.

Google Play Games — это игровой сервис Google для Android. По сути, он исполняет роль особого раздела Google Play, в состав которого входят только игры, со встроенным аналогом Game Center. Благодаря ему пользователи Android могут находить и запускать игры, а также сохранять текущий прогресс.

В российский Google Play попали фейковые приложения для социальных выплат. Не верьте им!

Благодаря этому у пользователей появляется возможность продолжить играть на другом устройстве. Несмотря на очевидное удобство, Google Play Games не пользовался особой популярностью. Но тут Google решила превратить его в кросс-платформенный игровой сервис, совместимый с ПК.

Как играть в игры с телефона на компьютере

Сегодня, 20 января, Google запустила бета-тестирование Google Play Games для Windows. Это значит, что теперь пользователи смогут запускать игры для Android не только на смартфонах и планшетах, но и на компьютерах. Правда, с рядом ограничений, о которых нельзя не упомянуть.

Во-первых, поскольку сервис находится в состоянии бета-тестирования, он доступен только в Гонконге, Тайване и Южной Корее. Однако подключиться к нему через VPN, используя сервера в этих странах, не получается. Видимо, Google отслеживает подобные случаи по месту регистрации аккаунта.

Google Play получил обновление в стиле Android 12. Как установить

Во-вторых, игры, доступные в Google Play Games, специальным образом адаптируются под управление с помощью клавиатуры и мышки. Поэтому новые тайтлы будут появляться на платформе постепенно. На первых порах в Google Play Games для Windows будет доступно всего 12 игр:

Игры с Андроид на ПК без эмулятора

Google пока не уточняет, когда состоится глобальный запуск Google Play Games и будет ли сервис платным. По логике вещей, если никаких эксклюзивных игр на платформе не появится, переводить его на подписную модель не имеет никакого смысла. Ведь адаптацией тайтлов занимаются сами разработчики, а Google просто обеспечивает себе и им выход на новую аудиторию.

Так что с этой точки зрения Google Play Games выглядит даже более перспективным продуктом, чем Apple Arcade. Да, сервис Apple предлагает по большей части эксклюзивные игры. Но практика показывает, что многим это не очень интересно. А Google хоть и разрабатывает ничего нового, всё-таки привлекает внимание пользователей десктопных платформ.

Как приложения в Google Play крадут у пользователей деньги

Бесплатность — пусть даже условная — и широкий ассортимент могут сделать Google Play Games отличной игровой площадкой. А поддержка и смартфонов, и компьютеров существенно расширяет её аудиторию, оставляя неплохой задел на будущее. Ведь кто знает, не решит ли Google объединить сервис с подпиской Google Play Pass и удалить из игр, доступных на площадке, всю рекламу и встроенные покупки.

Честно говоря, на таких условиях я бы, возможно, даже оформил бы подписку. Потому что, на мой взгляд, специально адаптированные под десктопные устройства игры — это реально ценный ресурс, которым можно привлечь большое количество пользователей. С таким багажом даже стриминговые сервисы будут не очень нужны. А Google, вероятно, только это и нужно.