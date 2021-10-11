Google Play получил обновление в стиле Android 12. Как установить

Чем мне нравится Google, так это независимостью её сервисов от основной операционной системы. Благодаря этому они могут обновляться сами по себе и получать новые функции и даже дизайн, независимо от того, на какой версии Android работает ваш смартфон. Иногда для этого даже не приходится устанавливать апдейт вручную, потому что многие изменения Google применяет просто у себя на серверах. Но если обычно это какие-то мелкие обновления, практически не содержащие в себе значимых нововведений, то сегодняшний случай является позитивным исключением из правил. Всё-таки не каждый день Google Play получает новый дизайн.

Google выпустила новую версию Google Play в стилистике Material You. Это новая дизайнерская концепция, представленная в Android 12. Подробнее о том, что это такое, вы можете почитать в статье автора AndroidInsider.ru Артёма Рахматуллина. Не сказать, что каталог получил какие-то радикальные изменения, но не заметить редизайн — особенно, если есть возможность напрямую сравнить оформление Google Play до и после — нельзя.

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В отличие от предыдущего оформления, Google Play в стиле Material You явно выглядит более свежо и привлекательно. Если бы меня попросили охарактеризовать редизайн одним словом, я бы выбрал «сглаженность». Дизайнеры Google перерисовали оформление каталога, сгладив и углы, и формы большинства графических элементов, и даже шрифта. Лучше всего это заметно по строке поиска, скриншотам приложений и разделам внизу экрана.

Новый Google Play

Помимо большей сглаженности интерфейса, Google Play явно стал менее нагруженным. Лично мне такой подход нравится намного больше. Посмотрите сами:

Верхняя панель под строкой поиска теперь включает в себя меньше вкладок, а шрифт, которым написаны их названия, стал крупнее;

Дублирующих друг друга графических элементов стало меньше, что видно по количеству стрелок, предлагающих пролистать содержимое страницы;

Несмотря на визуальное увеличение баннеров и скриншотов, теперь на экране помещается ровно 3, а не 2,5 блока приложений, как раньше.

Но, что особенно бросилось в глаза лично мне, — это полное отсутствие зелёных акцентов в дизайне. Если раньше этот оттенок сопровождал переключение между вкладками и разделами Google Play, то теперь в дизайне не осталось даже намёка на его существование. Теперь все элементы, обозначающие ваше присутствие в том или ином разделе, окрашиваются в красный либо бледно розовый оттенки. А, если у вас смартфон на Android 12, то этот оттенок будет дублировать цвет рисунка вашего рабочего стола. Интерактивненько.

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Кому-то это обновление покажется чрезвычайно минорным либо сделанным второпях. Дескать, дизайнеры даже не постарались оформить Google Play как-то по-новому. Однако это глубокое заблуждение. Благодаря тем немногим преобразованиям каталог стал выглядеть, во-первых, более современно и свежо, с чем попросту не поспоришь. А, во-вторых, он стал визуально более приятным и удобным для восприятия и взаимодействия. Так что требовать чего-то большего, как по мне, нерационально.

Скачать обновление Плей Маркета

Это обновление Google Play заложено в версиях 27.3-27.4, в зависимости от устройства, которым вы пользуетесь. Однако добиться появления нового дизайна каталога по умолчанию, просто установив апдейт, не получится. Google применяет изменения у себя на серверах и, судя по всему, делает это чрезвычайно неторопливо, чтобы в случае чего не столкнуться с необходимостью массового отзыва. Поэтому даже принудительное обновление не даст гарантированного результата.

Если вы всё-таки хотите попробовать, можете скачать последнюю версию Google Play по этой ссылке. Не переживайте, после установки она встанет на место ранее установленной сборки каталога, и ничего не продублируется. Однако с новой версией, загруженной принудительно, у вас будет больше шансов на то, что Google включит вас в число первых пользователей, у которых появится новый дизайн Google Play. Поэтому обновляйтесь и надейтесь на удачу.

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К сожалению, до меня новый Google Play пока так и не добрался, несмотря на то что я пробовал устанавливать и последнюю релизную сборку, и даже тестовую. Видимо, аудитория тех, кого допустили к испытанном обновлённого каталога, действительно очень узка. Впрочем, доподлинно известно, что она не ограничивается только пользователями Android 12. Ведь до сих пор нет ни одного устройства, которое бы официально обновилось до новой версии ОС. Так что ждём.