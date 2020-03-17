Распространение коронавируса в последнее время стало главной темой, которую обсуждают во всех отраслях, возводя её значимость в абсолют. В результате предыдущий тренд, сосредоточившийся вокруг Huawei и её противостояния с властями США, отошёл даже не на второй, а на третий план. Во всяком случае, для тех, кто техникой китайского бренда не пользуется. А вот те, кто всё-таки решился на её покупку, теперь всеми правдами и неправдами пытаются обойти навязанные ограничения и таки установить сервисы Google. К их радости, сделать это можно и, что самое главное, довольно легко и быстро.

Google хочет вернуть свои сервисы в смартфоны Huawei. Но пока не может.

Неожиданно для всех в Сети появился новый инструмент для быстрой и беспроблемной установки сервисов Google на смартфоны Huawei под названием Chat Partner. Я говорю «неожиданно», потому предыдущее средство, служившее той же цели, было заблокировано по требованию Google. Поисковый гигант, узнав о том, что у пользователей аппаратов китайского бренда появилась возможность обойти запрет, отозвал у приложения, производившего установку сервисов Google, лицензию для работы на Android. Ничего такого с Chat Partner пока не случилось.

Как установить Google Pay на Huawei

Скачайте Chat Partner на свой смартфон Huawei без поддержки сервисов Google;

Запустите Chat Partner и на главном экране приложения нажмите Detect Device;

Затем нажмите Repair Now и дождитесь установки сервисов Google;

Завершите установку нажатием клавиши активации;

Авторизуйтесь с помощью своей учётной записи Google;

Откройте Google Play и установите нужные приложения.

Huawei выпускает новые смартфоны, но при этом забывает обновлять старые и не очень старые.

На самом деле процесс установки сервисов Google с использованием Chat Repair довольно прост и незамысловат. Единственное, что меня немного смущает, — это необходимость проходить авторизацию прямо в окне приложения. Я понимаю, что это не фишинговая страница, но это может быть очевидно далеко не всем. Поэтому, если вы будете пробовать устанавливать сервисы Google таким образом, будьте осторожны и помните, что все действия, тем более по вводу логина и пароля от своей учётной записи вы совершаете на свой страх и риск.

Как установить Google Mobile Services

Chat Repair устанавливает не только Google Play, но и Google Mobile Services, без которых была бы невозможна правильная работа всех остальных сервисов поискового гиганта. Благодаря GMS приложения смогут отправлять вам уведомления, задействовать службы геолокации, обновляться в фоновом режиме и, что для многих действительно важно, позволит работать платёжному сервису Google Pay. Последний в условиях распространения коронавируса может стать настоящим спасением, поскольку позволит вам избавиться от наличности и не собирать банковской картой микробов с терминала в магазине, к которому до вас прикасались сотни и тысячи раз.

Huawei решила составить конкуренцию Google и запустила собственный поисковик.

Несмотря на то что этот способ установки сервисов Google является рабочим и, в отличие от большинства других, максимально простым, важно понимать, что его использование является не совсем легальным. Дело в том, что Huawei не покупает у Google лицензию на её сервисы, а потому не имеет права их задействовать в своих смартфонах. Поэтому Google в любой момент может не просто отозвать сертификат у Chat Partner, запретив его работу, но и заблокировать установленные с его помощью Google Mobile Services на аппаратах Huawei. Поэтому, устанавливая сервисы Google, сразу настройте себя на то, что, скорее всего, это временно.