Кроссплатформенные игры, в которые можно играть не только на Андроид

Чаще всего, если игра выпускается для смартфона, то именно для него она и предлагается. Но относительно редко производители выпускают кроссплатформенные решения, которые можно запускать на любом устройстве, включая смартфоны на другой операционной системе, компьютеры, а иногда даже игровые консоли. Таких игр не очень много, но они востребованы, когда хочется поиграть с друзьями и не обращать внимание на рамки операционных систем. Чтобы вам было проще нейти такие игры, мы собрали их в нашей традиционной еженедельной подборке и хотим о них рассказать.

Teamfight Tactics — игра в стиле League of Legends

Одна из лучших игр в жанре auto-ches, созданная компанией Riot на основе League of Legends, представляет собой отличный игровой процесс, который не вызовет проблем с освоением даже у самых малоопытных пользователей. Вам предстоит сразиться в свободном поединке восьми игроков, чтобы выяснить, кто сможет лучше расставить и управлять группой персонажей, чтобы привести их к победе.

Механика игры проста в освоении, а каждый матч отличается от другого, что позволяет каждый раз пробовать разные стратегии. Разнообразие предметов и персонажей приводит к тому, что вы захотите сыграть еще раз, как только закончится первая партия.

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Old School RuneScape — лучшая MMORPG для Android

Old School RuneScape не зря является одной из лучших MMORPG на Android. При переносе классической игры на мобильные устройства компания Jagex сильно постаралась, и это заметно. Пользовательский интерфейс был тщательно переработан для мобильных устройств, и он не лишен ни одной из функций, предлагаемых настольной версией.

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Игра проста в освоении и идеально подходит для коротких игровых сессий. Даже если вы являетесь приверженцем компьютерных игр, вам стоит попробовать эту мобильную версию. Учетные записи синхронизируются на разных платформах, поэтому вы в любой момент сможете продолжить начатое на другом устройстве.

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Genshin Impact — самая требовательная игра для смартфона

Несмотря на агрессивную монетизацию, Genshin Impact по-прежнему является хорошим развлечением для любителей ролевых игр. Кроссплей позволяет играть с друзьями даже в дороге, а обширный открытый мир открывает широкие возможности вне зависимости от выбранной платформы.

Genshin Impact — это множество персонажей, яркие бои и потрясающая графика. Если вам нужна игра, которая не надоесть через пару недель и в которую можно легко играть с друзьями, где бы вы ни находились, попробуйте Genshin Impact. Чтобы присоединиться к друзьям, войдите на сервер, на котором они находятся, и можно приступать к игре.

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Among Us — это игра, в которой надо расследовать

Игра, взлетевшая на вершину популярности в 2020 году, остается такой же увлекательной и сегодня. В каждой сессии 4-15 игроков выполняют задания. Однако одному «самозванцу» поручается убить всех остальных. Игра предлагает выполнить задания и при этом выявить самозванца.

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Игра является исключительно многопользовательской, а широкая поддержка разных платформ способствует росту ее популярности. А бесплатная мобильная версия делает эту игру лучшим вариантом для тех, кто не хочет платить за игры. Особенно сейчас, когда это стало еще сложнее.

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Brawlhalla — файтинг для Android

Brawlhalla — это, возможно, лучшая игра в жанре платформенных боев на Android, наиболее близкая к Super Smash Bros на вашем телефоне. Даже новым игрокам она предлагает доступный геймплей. Хотя местами его и сложно освоить сразу, но легко изучить через некоторое время. Значительная часть контента платная и недоступна для тех, кто решил играть, не платя ни рубля. Но основная часть игры остается бесплатной.

Brawhalla постоянно пополняется новыми персонажами и режимами игры. Более того, она не ограничивается персонажами только этой игры и в ней местами можно найти кого-то из других.

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Hearthstone — простая игра для смартфона

Успех Hearthstone заключается в удивительно простом игровом процессе. Стандартный режим игры построен по простой схеме: Игроки по очереди расставляют персонажей и запускают процесс. А суть, как обычно, заключается в том, чтобы снизить здоровье противника до нуля.

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После нескольких лет обновлений, в каждом из которых появляются новые карты и механики, Hearthstone может показаться непомерно сложной игрой на первый взгляд, однако существует множество альтернативных режимов игры, которые помогут новичкам освоиться в игровом процессе.

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Sky: Children of the Light — игры для отдыха

Sky: Children of the Light — это расслабляющая ролевая игра, которая идеально подходит для совместного прохождения с друзьями. Не волнуйтесь, в игре по-прежнему есть подземелья и задания, но игровой процесс стал намного менее торопливым. Вас никто не заставляет что-то делать, поэтому вы можете расслабиться и поизучать игровой мир, или просто позалипать в локации без цели, без плана, без конечного пункта назначения.

Если вы ищете игру, чтобы расслабиться, или хотите поиграть с друзьями в доступную ролевую игру, Sky: Children of the Light — это то, что вам нужно.

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World of Tanks Blitz — танки для Android

World of Tanks Blitz — это соревновательная арена, в которой вы управляете различными танками разных годов выпуска. Отчасти это шутер, отчасти стратегия. Несмотря на то, что игра более склонна к аркадному стилю, чем ее ”старший брат”, в ней гораздо больше стратегической составляющей, чем в большинстве шутеров, но есть и множество причудливых игровых режимов, позволяющих расслабиться.

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World of Tanks Blitz — идеальная игра для любителей соревновательного многопользовательского боя. Она доступна бесплатно на различных платформах, так что ваши друзья смогут принять участие в игре независимо от того, какое устройство у них под рукой.

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