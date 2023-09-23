Игры про конец света для тех, кому не хватает острых ощущений

Видеоигры — это возможность окунуться в другой мир. Например, посмотреть, как там было во времена динозавров или почувствовать себя профессиональным гонщиком. Но есть и другие типы игры. Например, те, в основе которых лежит постапокалиптическая реальность. В этой подборке мы рассмотрим несколько игр в дополнение к тому, о чем писали ранее, — игры про конец света и отражение атак зомби. Эта тема всегда была близка большому количеству геймеров. Поэтому давайте зарядим наши телефоны, пока читаем эту статью, а как дочитаем,сразу скачаем приведенные в ней примеры и сразимся с нежитью.

State of Survival — игра против зомби

State of Survival, существующая как изометрическая приключенческая игра, похожа на Doomsday. На самом деле удивительно, что обе игры созданы не одной и той же компанией. State of Survival возлагает на вас ответственность за небольшую группу выживших, которые объединяются, чтобы сформировать поселение.

Отличные игры для тех, кому нравится Марио Карт.

Чтобы обеспечить их благополучие, вы должны расширять поселение, собирать продукты для пропитания и очищать близлежащие территории от зомби. Как и в «Судном дне», у вас есть доступ к обычному оружию, а также к способностям, уникальным для каждого персонажа, таким как турели, гранаты и многое другое.

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No Man’s Land — игра по сериалу Ходячие мертвецы

No Man’s Land — официально лицензированная адаптация сериала для видеоигр, в которой представлены ключевые персонажи из серии «Ходячие мертвецы». Другими словами, в этой игре такие персонажи, как Дэрил, Мерл, Авраам и многие другие в конечном итоге присоединятся к вашему делу.

Бой происходит на сеточном поле, и вы прогрессируете, выполняя требования, такие как убийство всех зомби или сбор всех припасов. По сути, The Walking Dead No Man’s Land — это стратегическая игра, наполненная множеством вещей, которые нужно совершенствовать, создавая свою команду.

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They are Coming Zombie Defense — сражение с зомби

Они мертвы, и они придут. They are Coming поручает вам простую задачу: выжить под натиском зомби. В игре вам будут предоставлены обычные пистолеты, дробовики и автоматы, а также катаны, зажигательные коктейли и другие вещи, которые помогут вам победить.

Шесть отличных игр про зомби, в которые можно и нужно поиграть.

Нужна дополнительная линия защиты? Нет проблем, ставим турельную пушку. Чувствуешь себя Майком Тайсоном? Отправьте тигра разобраться с зомби. Вам понадобятся все возможные преимущества, потому что, если вы умрете, придется начинать сначала. They are Coming — это жесткая игра в жанре защиты от зомби, и она просто потрясающая.

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Dead Ahead: Zombie Warfare — стратегическая игра про зомби

Zombie Warfare использует более тактический подход, чем базовая Dead Ahead. В этом продолжении вы берете на себя управление бронированным автобусом и группой выживших. Ваша цель — провести автобус через пустоши, кишащие зомби, очистить территории от нежити и пополнить запасы ценных припасов.

Zombie Warfare развивается медленнее. На большинстве уровней вы отправляете свои войска на баррикаду, чтобы разрушить ее и позволить автобусу двигаться вперед. Конечно, зомби просто так не позволяют вам это сделать, и каждый уровень становится гонкой по расчистке пути и одновременной защите вашего автобуса от атак.

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Zombie Hive — игра про зомби с ретро-графикой

Zombie Hive, вдохновленная графикой 90-х годов, представляет собой игру в режиме ожидания, в которой вам предстоит отбиваться от полчищ нежити. Инфекция, распространившаяся в подземной лаборатории, привела к тому, что зомби наводнили объект.

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Ваша цель — собрать достаточно грозную команду, чтобы спуститься на 1000 этажей под землю и уничтожить источник чумы. Достижение нижних этажей потребует большой огневой мощи, так как вы столкнетесь с растущим сопротивлением противника. К счастью, выполнение заданий вознаграждает вас новыми войсками и способностями, которые помогут вам справиться с особенно стойкими зомби.

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