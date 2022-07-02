Лучшие файтинги для Android, в которые можно играть бесплатно

После рабочего дня иногда просто хочется выпустить пар. Для этого придумано много отличных игр, подборками которых мы периодически делимся с вами. Сегодня поговорим о самом динамичном жанре — файтингах. При этом, у нас для вас есть не только малоизвестные шедевры, но и вполне понятные представители привычных нам франшиз, в которых каждый найдет для себя что-то интересное. Так что садитесь поудобнее, наливайте чашечку чая и разминайте пальцы.

Marvel: Битва чемпионов — игра для фанатов Марвел

Если вы поклонник супергеройских комиксов и игра в этой тематике, вам должна понравиться Marvel: Битва чемпионов. Она берет начало в комиксах 1982 года, где разные герои используются в качестве пешек в космическом соревновании.

Игре уже несколько лет, поэтому игровой процесс довольно прост. Во время боя вы бьете противника, нажимая и проводя пальцем по экрану. А так же выполняете специальные атаки, заполняя полоски во время боя. Чем больше полос вы заполните, тем мощнее будет атака.

Некоторые сражения могут быть очень короткими и длиться около 20 секунд. Дальше придется ждать, пока откроется следующий бой. Это минус бесплатной версии, но если заплатить внутри приложения, то такое ограничение снимается.

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Street Fighter IV Champion Edition — классический файтинг

Street Fighter VI скоро будет представлена, но это не значит, что мы должны забыть об Street Fighter IV. Это мобильная версия популярной игры, которая была запущена еще в 2008 году. Собственно, с тех не было придумано ничего нового и это обычный бой один на один в рамках закрытой локации. Но если вам ближе открытый мир — вам сюда.

Лучшие бесплатные игры для Android с открытым миром.

Все персонажи представлены в 3D и имеют стилизованный внешний вид, чтобы добавить изюминку. Геймплей — это именно то, что вы ожидаете от игры Street Fighter. Вы сражаетесь с противником на арене и пытаетесь свести его здоровье к нулю. Есть список из 31 игрового персонажа, из которого вы можете выбрать того, который вам понравится

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Stickman Shinobi: Ninja Fighting — игра про нинзя

Если вам нравится аниме, вам понравится Stickman Shinobi. В игре явно прослеживается незримая связь идей с DragonBall Z. Это 2D-файтинг, в котором вы играете за сверхмощных фигурок в старой доброй аниме-битве.

Все персонажи смоделированы по образцу персонажей Наруто, поэтому, если вы поклонник шоу, вы сможете выбрать их. Они летают по арене и используют энергетические взрывы. А еще есть много знакомых звуковых эффектов. Но не стоит забывать о монетизации. В игре не обошлось без нее, а значит без оплаты будут некоторые ограничения. В том числе будут доступные не все персонажи.

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Fight of Animals — необычный файтинго

Одним людям нравятся очаровательные пушистые животные, а другим — файтинги. Именно поэтому их и догадались объединить. Fight of Animals — это файтинг, в котором вы играете за довольно забавных домашних питомцев, сражающихся один на один. Игра похожа на любой традиционный файтинг один на один из 90-х. Вы начинаете игру, выбираете своего персонажа и сражаетесь.

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В игре используется экранный джойстик, чтобы перемещать персонажа, и большая кнопка, чтобы наносить удары. Кроме нее есть еще три кнопки, которые заставят вашего персонажа выполнять специальные атаки. Для них надо будет заполнить счетчик.

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Трансформеры: Закаленные в бою — какой трансформер круче

Игра переносит франшизу на смартфоны. В ней вы участвуете в битвах один на один с другими персонажами из разных серий. Как и в большинстве мобильных файтингов, вы нажимаете и проводите пальцем по экрану, чтобы выполнять свои атаки, и вам нужно просто победить противника.

Что приятно в этой игре, так это то, что вы можете играть за персонажей из разных частей Трансформеров. Вы можете выбрать автоботов или десептиконов и даже персонажей из Beast Wars. Разнообразие понравится любому поклоннику франшизы.

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Karate Do — ультимативный файтинг

Karate Do — особый вид файтингов. Это 2D-игра один на один, в которой вы сражаетесь с противником, но не участвуете в жарком бою. Это скорее проверка ваших рефлексов. Вы должны приблизиться к противнику и нанести ему удар, избегая ответной атаки. Каждый удар, который вы наносите, приносит одно очко. Если к концу раунда вы наберете наибольшее количество очков, вы выиграете.

Крутые аркадные игры для Android. Есть бесплатные.

Есть типичный набор покупок в приложении, но они не сильно мешают играть бесплатно. Кроме того, есть сундуки, которые вы можете разблокировать и открывать.

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