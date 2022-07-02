Лучшие файтинги для Android, в которые можно играть бесплатно

  2. Темы
  3. Игры
Артем Сутягин 0

После рабочего дня иногда просто хочется выпустить пар. Для этого придумано много отличных игр, подборками которых мы периодически делимся с вами. Сегодня поговорим о самом динамичном жанре — файтингах. При этом, у нас для вас есть не только малоизвестные шедевры, но и вполне понятные представители привычных нам франшиз, в которых каждый найдет для себя что-то интересное. Так что садитесь поудобнее, наливайте чашечку чая и разминайте пальцы.

Сегодня говорим про файтинги

Marvel: Битва чемпионов — игра для фанатов Марвел

Если вы поклонник супергеройских комиксов и игра в этой тематике, вам должна понравиться Marvel: Битва чемпионов. Она берет начало в комиксах 1982 года, где разные герои используются в качестве пешек в космическом соревновании.

Игре уже несколько лет, поэтому игровой процесс довольно прост. Во время боя вы бьете противника, нажимая и проводя пальцем по экрану. А так же выполняете специальные атаки, заполняя полоски во время боя. Чем больше полос вы заполните, тем мощнее будет атака.

Некоторые сражения могут быть очень короткими и длиться около 20 секунд. Дальше придется ждать, пока откроется следующий бой. Это минус бесплатной версии, но если заплатить внутри приложения, то такое ограничение снимается.

Скачать Marvel: Битва чемпионов

Street Fighter IV Champion Edition — классический файтинг

Street Fighter VI скоро будет представлена, но это не значит, что мы должны забыть об Street Fighter IV. Это мобильная версия популярной игры, которая была запущена еще в 2008 году. Собственно, с тех не было придумано ничего нового и это обычный бой один на один в рамках закрытой локации. Но если вам ближе открытый мир — вам сюда.

Лучшие бесплатные игры для Android с открытым миром.

Все персонажи представлены в 3D и имеют стилизованный внешний вид, чтобы добавить изюминку. Геймплей — это именно то, что вы ожидаете от игры Street Fighter. Вы сражаетесь с противником на арене и пытаетесь свести его здоровье к нулю. Есть список из 31 игрового персонажа, из которого вы можете выбрать того, который вам понравится

Скачать Street Fighter IV Champion Edition

Stickman Shinobi: Ninja Fighting — игра про нинзя

Если вам нравится аниме, вам понравится Stickman Shinobi. В игре явно прослеживается незримая связь идей с DragonBall Z. Это 2D-файтинг, в котором вы играете за сверхмощных фигурок в старой доброй аниме-битве.

Все персонажи смоделированы по образцу персонажей Наруто, поэтому, если вы поклонник шоу, вы сможете выбрать их. Они летают по арене и используют энергетические взрывы. А еще есть много знакомых звуковых эффектов. Но не стоит забывать о монетизации. В игре не обошлось без нее, а значит без оплаты будут некоторые ограничения. В том числе будут доступные не все персонажи.

Скачать Stickman Shinobi: Ninja Fighting

Fight of Animals — необычный файтинго

Одним людям нравятся очаровательные пушистые животные, а другим — файтинги. Именно поэтому их и догадались объединить. Fight of Animals — это файтинг, в котором вы играете за довольно забавных домашних питомцев, сражающихся один на один. Игра похожа на любой традиционный файтинг один на один из 90-х. Вы начинаете игру, выбираете своего персонажа и сражаетесь.

Отличные бесплатные RPG-игры для Android.

В игре используется экранный джойстик, чтобы перемещать персонажа, и большая кнопка, чтобы наносить удары. Кроме нее есть еще три кнопки, которые заставят вашего персонажа выполнять специальные атаки. Для них надо будет заполнить счетчик.

Скачать Fight of Animals

Трансформеры: Закаленные в бою — какой трансформер круче

Игра переносит франшизу на смартфоны. В ней вы участвуете в битвах один на один с другими персонажами из разных серий. Как и в большинстве мобильных файтингов, вы нажимаете и проводите пальцем по экрану, чтобы выполнять свои атаки, и вам нужно просто победить противника.

Что приятно в этой игре, так это то, что вы можете играть за персонажей из разных частей Трансформеров. Вы можете выбрать автоботов или десептиконов и даже персонажей из Beast Wars. Разнообразие понравится любому поклоннику франшизы.

Скачать Трансформеры: Закаленные в бою

Karate Do — ультимативный файтинг

Karate Do — особый вид файтингов. Это 2D-игра один на один, в которой вы сражаетесь с противником, но не участвуете в жарком бою. Это скорее проверка ваших рефлексов. Вы должны приблизиться к противнику и нанести ему удар, избегая ответной атаки. Каждый удар, который вы наносите, приносит одно очко. Если к концу раунда вы наберете наибольшее количество очков, вы выиграете.

Крутые аркадные игры для Android. Есть бесплатные.

Есть типичный набор покупок в приложении, но они не сильно мешают играть бесплатно. Кроме того, есть сундуки, которые вы можете разблокировать и открывать.

Скачать Karate Do

Теги
Лонгриды для вас
Чем заменить Гугл-сервисы и другие приложения, которые ушли из России

Еще год назад сложно было подумать, что многие известные зарубежные сервисы временно уйдут из России. Если бы это произошло 7-8 лет назад, то для пользователей, вероятно, это обернулось бы катастрофой: отечественных аналогов не существовало или они были развиты не так хорошо, как сейчас. К счастью, в 2022 году практически любое приложение от Google, Microsoft и других известных поставщиков ПО можно заменить российским аналогом. Эти сервисы проверены временем, удобны и отлично работают в России уже не первый год: у них также есть свои преимущества, а привыкнуть к ним не составит труда. Разбираемся, чем заменить Google-сервисы и другие приложения, которые больше не работают в России.

Читать далее
NashStore
В России запускают NashStore — российский магазин приложений для Андроид

Несмотря на то что Google Play как таковой у нас никто не отключал, поисковый гигант сильно ограничил функциональность своего магазина приложений для российских пользователей. Теперь нам нельзя ни купить, ни продлить подписку, ни скачать или даже обновить платное приложение, которое было куплено ранее. Поэтому, не дожидаясь полного отключения зарубежного каталога, в России приняли решение сделать свой, и не один. Но если от VK, Сбера и Яндекса никто не требовал создать свои магазины приложений как можно скорее, то вот в Минцифры сами обещали запустить NashStore 9 мая. Так и вышло.

Читать далее
Что смотреть, если YouTube заблокируют в России

Блокировка иностранных сервисов в России продолжается: в Instagram и Facebook уже невозможно зайти без VPN, на очереди - YouTube. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин уже заявил, что видеохостинг будет заблокирован, если руководство не начнет соблюдать законы РФ. К сожалению, все идет к тому, что YouTube запретят в России: компания уже закрыла доступ к каналам российских СМИ, а также наложила ограничения на канал "Гостелерадиофонда". Думаю, вы и сами заметили, насколько опустел российский сегмент YouTube - нужно готовиться к худшему. Попробуем разобраться, почему хотят заблокировать сервис и что смотреть, если YouTube заблокируют в России.

Читать далее
Новый комментарий