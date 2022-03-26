Отличные аркадные игры для Android. Есть бесплатные

Аркады — это классика компьютерных игр. Даже само слово уже как-то намекает на то, что сейчас будет что-то игровое, увлекательное и затягивающее. В пользу увлекательности этого жанра говорит то, что игры в нем до сих пор выходят и будут выходить дальше. Среди них много отличных представителей и сейчас мы о них поговорим. Собрали для вас отличные аркады — от самых безумных до тех, которые можно назвать классическими. Нет ничего лучше в выходные, чем просто расслабиться. Попробуйте сделать это с играми из нашей подборки.

pureya — набор аркадных игр

Каждые десять секунд для вас будет включаться новая аркадная игра. Вам надо будет использовать предметы, которые вам выданы и которые вы будете собирать. Также вам предстоит подстраиваться под ситуацию и спасать своего персонажа. Пока все стандартно.

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Внутри будет много мелких игр. Сначала 12, но можно разблокировать более 30. Во все из них постепенно можно будет играть как в отдельные бесконечные игры. Это интересно, затягивает и позволяет игре в течение долгого времени оставаться интересной и привлекательной. Среди игр есть более сложные и те, которые вызовут у вас улыбку.

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Donut County — игра про дыру

У Donut County есть уникальный главный герой — голодная дыра. Вы постепенно будете съедать разные предметы, размер которых будет только расти. Постепенно от травинок и прочих мелочей она вырастет настолько, что сможет съесть целый дом или холм.

Будет в игре и енот с компанией местных жителей, которые вынуждены находиться под землей, думая, как выбраться на поверхность. Игра довольно короткая, но она очень красиво оформлена и безусловно ее можно отнести к продуктам премиум-класса. Все в ней как-то гармонично и качественно.

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Sine the Game — минималистичная игра

Это игра c минималистичными визуальными эффектами и захватывающими ритмами, которая создаст ложное чувство спокойствия. Вы будете думать об этом как о медитативном, расслабляющем процессе. Но для прохождения уровней вам надо будет проявлять реакцию, смекалку и демонстрировать отменную память.

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Несмотря на минималистичность, игра сочетает собственный стиль, необычную эстетику и желание поиграть в нее снова после того, как вы ее пройдете (если у вас это получится).

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Jumpgrid — игры про прыжки

Jumpgrid — это сочетание процесса поедания точек в стиле Pac-Man, прыжков в стиле Frogger и чего-то вроде Super Hexagon. Однако вместо того, чтобы проходить лабиринты, каждая арена представляет собой идентичную сетку три на три. По ее краям восемь вращающихся кубиков. Вам надо будет собрать их все и выйти через центр.

Кажется, что это просто, но процесс прохождения может затянуться, ведь геометрический противник работает очень слаженно, и для прохождения вам надо будет находить закономерности в движении предметов. Это довольно интересное и захватывающее приключение, которое понравится многим.

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Vectronom — простая 3D-игра

В основе Vectronom лежит простая игра: на минималистичных 3D-уровнях, в которых надо провести куб к выходу. И все это под гипнотический электронный бит, который постоянно сменяет сам себя.

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Это такой ритм-экшен, который совместили с головоломкой. Успех в игре зависит от вашей способности находить закономерности и чувствовать ритм на пути к победе. Поражения будут случаться часто, но игра сделана настолько хорошо, что думать вы будете не об этом, а о ее качестве.

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Power Hover — неведомая игра

Главному герою-роботу, живущему в футуристичном мире, надо поймать вора, который украл аккумуляторы, питающие город. Он хватает ховерборд и гонится по великолепные минималистичным пейзажам.

Вам предстоит в основном нажимать кнопки влево и вправо для изменения направления движения робота. При этом вам надо собирать батареи и уворачиваться от препятствий. Все это делает игру не столько сложной, сколько увлекательной. Вам хочется снова и снова наслаждаться пейзажами и выполнять задания.

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На Android вам будет доступно восемь первых бесплатных уровней. Дальше придется заплатить. Но оплата одноразовая. Дальше вас не будут беспокоить из-за постоянных инапов.

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Pumped BMX 3 — экстремальная аркада

Pumped BMX 3 может произвести на вас неправильное впечатление. Яркие визуальные эффекты и базовые элементы управления делают процесс катания на BMX непринужденным. Но вам придется развиваться, чтобы добиться большего.

Предыдущая версия Pumped BMX 2 представляет собой более расслабленный вариант, но тут вам надо проявлять мастерство. Учите новые трюки, прыжки и их комбинации. Только так вы добьетесь результата. Если вам нравится все, что связано с экстремальными видами спорта и в частности с BMX, эта игра для вас.

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