Лучшие бесплатные игры для Android с открытым миром

Многие игры отличатся жанрами по принцип того, что надо делать. Шутеры, чтобы пострелять, квесты, чтобы подумать, гонки, чтобы гонять и так далее. Но есть игры, которые выносятся в отдельный жанр игр с открытым миром, хотя они предлагаю несколько жанров внутри себя. Просто в них можно делать все так, как вы захотите, а это уже стоит вынесения в отдельный жанр. Мы собрали для вас несколько отличных бесплатных игр с открытым миром, которых вам хватит не на одну неделю, если вы решите попробовать все из них.

ARK: Survival Evolved — приключения для Android

ARK: Survival Evolved — приключенческая игра с открытым миром, элементами выживания и другими привычными для этого жанра фишками. Игроки пытаются выжить в ландшафте, изобилующем динозаврами. Вы можете построить базу, приручить различных динозавров для их использования, создавать вещи и строить убежище.

Кроме этого, в игре присутствует социальная составляющая. Вы можете играть с другими игроками (или против них) и даже присоединяться к племенам для полноценной совместной игры. Есть подписка, но в целом можно играть и бесполатно. Если вы захотите и сможете ее оформить, она даст вам двойные очки опыта и подключение к лучшим серверам. Но наслаждаться игрой можно и без этого.

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Baldur’s Gate: Enhanced Edition — ролевая игра для Android

Baldur’s Gate: Enhanced Edition — порт популярной ролевой игры с открытым миром начала 2000-х. Он имеет длинную и сложную сюжетную линию, а также огромный мир, который вы можете исследовать на досуге. Это точное воссоздание оригинала, и игровой процесс мало от него отличается, только тут добавлено еще и сенсорное управление.

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Мы рекомендуем это на больших дисплеях, так как пользовательский интерфейс может быть немного загроможден. В противном случае, это выдающийся ролевой опыт. Есть встроенные покупки, но единственное, что вы можете купить, это голосовые пакеты для вашего персонажа. Игра также включает в себя все DLC из оригинала. В игре не было обновлений с 2018 года, но на момент написания этой статьи разработчики работают над довольно большим патчем.

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Don’t Starve — выживание в открытом мире

Don’t Starve: Pocket Edition и Don’t Starve: Shipwrecked — две отличные игры на выживание в открытом мире. Вы попадаете в чужой мир, где должны сводить концы с концами самостоятельно.

Игра представляет собой классическую тему выживания с некоторыми современными элементами. Есть вещи, которые можно собирать, создавать и строить, пока вы исследуете игровой мир. Она также включает в себя несколько сезонов. Единственный реальный недостаток — это управление. Сенсорные элементы управления немного неудобны, но на контроллере все работают намного лучше.

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Gangster Vegas: World of Crime — ганстерская игра

Gangster Vegas: World of Crime — одна из старейших игр с открытым миром на Android. Это отсылка к популярной франшизе Grand Theft Auto. Игрок попадает в город и может путешествовать по нему как захочет, выполняя сюжетные миссии и побочные квесты.

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Есть также множество мини-игр, таких как казино, гоночные испытания, собирание предметов и другие вещи, чтобы сделать игровой процесс более интересным. Это меркнет по сравнению с огромными размерами и глубиной игры для консоли или ПК, такой как Grand Theft Auto 5, но это достойная замена и хорошая приключенческая игра с открытым миром и элементами шутера для Android.

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Genshin Impact — знаменитая игра для Android

Genshin Impact — одна из относительно новых мобильных игр с открытым миром. Она очень напоминает Zelda: Breath of the Wild. Вы получаете огромный открытый мир для исследования, и вы можете перемещаться по каждому его сантиметру. Игра даже дает вам планер, чтобы немного облегчить преодоление больших расстояний.

С точки зрения геймплея, это ролевая игра с легкими элементами гачи. Дополнительные персонажи открываются с помощью квестов, а не за игровые деньги, как в большинстве гачей. Нельзя не заметить внимание авторов к деталям в этом игре. Только благодаря этому можно сказать, что она будет популярной в течение долгого времени.

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MadOut2 BigCityOnline — игра в стиле GTA для Android

MadOut2 BigCityOnline — еще одна приключенческая игра с элементами, похожими на Grand Theft Auto. Вы можете угонять машины, сражаться с людьми, стрелять и путешествовать по открытому миру. Тем не менее, она также заимствует некоторые элементы из гоночных игр и позволяет вам настраивать свои автомобили, участвовать в гонках и делать другие вещи.

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В игре также представлено более 40 автомобилей, различные миссии, а на карте одновременно может находиться до 100 игроков. В целом это приятный опыт, но не такой отточенный, как Gangster Vegas или GTA.

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Oceanhorn — игра похожая на Legend of Zelda

Oceanhorn — это приключенческая игра, похожая на серию Legend of Zelda с точки зрения механики. Игроку предстоит исследовать несколько островов, каждый из которых представляет собой собственный маленький открытый мир. Есть различные головоломки, мини-игры и вещи, которые можно собирать изучая историю.

Технически это не открытый мир в прямом смысле этого слова, так как есть несколько областей, которые вам доступны. Тем не менее, вы можете исследовать так, как хотите и эффект получается похожим. Игра отличается от Legend of Zelda, но определенный ее дух присутствует, а саундтрек написан знаменитым Нобуо Уэмацу, композитором большинства ранних игр Final Fantasy.

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