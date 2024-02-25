Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат

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Артем Сутягин

Мы уже много раз писали про самые разные игры для Android. Не зря же у нас есть целая рубрика, в которой еженедельно выходят интересные подборки. На этой неделе мы решили поговорить про не самые обычные, но очень интересные игры для смартфона, которые могут как убить свободную минутку, так и занять целый вечер, а то и день. Речь пойдет о шахматах — самое классической настольной игре, имеющей миллионы фанатов. Готовьтесь хорошенько размять мозги, пока будете скачивать приведенные ниже шахматные игра для смартфона.

Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат. Шахматы были, есть и будут самой популярной настольной игрой. Фото.

Шахматы были, есть и будут самой популярной настольной игрой.

Мат в один ход — игра для настоящих шахматистов

Mate in 1 — это шахматная головоломка от разработчиков CT-ART. В ней вы найдете 2 500 головоломок, в которых можно поставить мат одним ходом. Каждая головоломка перепроверяется на правильность, дает игрокам подсказки в случае ошибок, а понравившиеся игры можно добавить в закладки.

Это довольно забавная шахматная игра, в которую можно играть, чтобы отточить свое мастерство. В игре есть некоторые ошибки с подсчетом очков, но они не сильно влияют на общее впечатление.

Скачать Мат в один ход

Очень плохие шахматы — необычная шахматная игра

Really Bad Chess — одна из новых шахматных игр для Android. Она выглядит как вполне стандартная шахматная игра. Однако в ней вы можете играть совершенно случайными фигурами. На доске могут стоять пять ферзей и три ладьи, шесть коней или три пешки. В бесплатной версии вы можете сразиться с искусственным интеллектом в нескольких режимах игры.

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Есть и премиум версия, которая добавляет режим versus, убирает рекламу, добавляет тематическое оформление и некоторые другие незначительные изменения. Это шахматная игра для тех, кто всегда задавался вопросом, как бы это было, если бы тонкий баланс и идеальная стратегия не имели значения.

Скачать Очень плохие шахматы

Шахматы от AI Factory Limited — хорошая шахматная игра

Chess by AI Factory Limited — одна из самых популярных многопользовательских игр на смартфонах. В ней есть все самое необходимое, включая 12 уровней сложности, казуальные и про-режимы игры, достижения, таблицы лидеров и даже облачные сохранения.

Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат. Шахматы от AI Factory Limited — хорошая шахматная игра. Фото.

Интерфейс игры прост. Предлагается восемь тем шахматных досок. В бесплатной версии нет покупок, но есть реклама. Вы можете купить премиум версию, чтобы убрать ее. Однако она доступна только для пользователей Android.

Скачать Шахматы от AI Factory Limited

Chess Clash — многопользовательская шахматная игра

Для любителей многопользовательских шахматных игр Chess Clash — это классическое приложение для проверки своих навыков. Эта платформа позволяет играть против гроссмейстеров со всего мира. Вы даже можете пригласить своих друзей и родственников принять участие в игре и выиграть захватывающие призы и награды.

Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат. Chess Clash — многопользовательская шахматная игра. Фото.

Отличные бесплатные игры для вашего смартфона в разных жанрах.

Chess Clash предлагает два режима: «Классические шахматы» для спокойной игры и «Быстрые шахматы» для быстрой. Выигрывая матчи и зарабатывая монеты, за которые сможете покупать причудливые шахматные доски и фигуры, некоторые из которых обладают уникальными преимуществами, позволяющими по-разному изменять игровой процесс. Игра также поддерживает автономную игру в компьютерном режиме.

Скачать Chess Clash

Chess Tactics Pro — тактическая шахматная игра

Chess Tactics Pro не похожа на стандартные шахматы. Однако в ней есть множество шахматных головоломок. Есть офлайн-пакеты головоломок, ежедневные онлайн-головоломки и многое другое.

Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат. Chess Tactics Pro — тактическая шахматная игра. Фото.

В игре заявлено, что сложность некоторых задач может достигать очень высокого уровня. Это хороший способ проверить свои навыки и научиться новым тактикам. Игра бесплатна для скачивания. Дополнительный контент можно приобрести с помощью покупок в приложении. А можно и не приобретать.

Скачать Chess Tactics Pro

Lichess — лучшие шахматные игры для Android

Lichess — еще одна из самых популярных шахматных игр на Android, доступная как в App Store, так и через Google Play. Ее основная идея — играть в шахматы онлайн против других игроков, число которых достигает 150 000. Благодаря огромному количеству игроков каждый сможет найти себе соперника с похожим уровнем мастерства. Тут есть несколько режимов игры и турниров, а также возможность просмотра статистики игры.

Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат. Lichess — лучшие шахматные игры для Android. Фото.

Лучшие игры для Android про выживание в сложных условиях.

При желании вы можете играть в автономном режиме против компьютерного бота. Приложение также может похвастаться тем, что доступно на 80 языках. Самый привлекательный аспект приложения — его цена. Оно бесплатное, без рекламы и покупок в приложении. Приложение также имеет открытый исходный код, если вы хотите посмотреть, как оно работает.

Скачать Lichess

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