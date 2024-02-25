Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат

Мы уже много раз писали про самые разные игры для Android. Не зря же у нас есть целая рубрика, в которой еженедельно выходят интересные подборки. На этой неделе мы решили поговорить про не самые обычные, но очень интересные игры для смартфона, которые могут как убить свободную минутку, так и занять целый вечер, а то и день. Речь пойдет о шахматах — самое классической настольной игре, имеющей миллионы фанатов. Готовьтесь хорошенько размять мозги, пока будете скачивать приведенные ниже шахматные игра для смартфона.

Мат в один ход — игра для настоящих шахматистов

Mate in 1 — это шахматная головоломка от разработчиков CT-ART. В ней вы найдете 2 500 головоломок, в которых можно поставить мат одним ходом. Каждая головоломка перепроверяется на правильность, дает игрокам подсказки в случае ошибок, а понравившиеся игры можно добавить в закладки.

Это довольно забавная шахматная игра, в которую можно играть, чтобы отточить свое мастерство. В игре есть некоторые ошибки с подсчетом очков, но они не сильно влияют на общее впечатление.

Скачать Мат в один ход

Очень плохие шахматы — необычная шахматная игра

Really Bad Chess — одна из новых шахматных игр для Android. Она выглядит как вполне стандартная шахматная игра. Однако в ней вы можете играть совершенно случайными фигурами. На доске могут стоять пять ферзей и три ладьи, шесть коней или три пешки. В бесплатной версии вы можете сразиться с искусственным интеллектом в нескольких режимах игры.

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Есть и премиум версия, которая добавляет режим versus, убирает рекламу, добавляет тематическое оформление и некоторые другие незначительные изменения. Это шахматная игра для тех, кто всегда задавался вопросом, как бы это было, если бы тонкий баланс и идеальная стратегия не имели значения.

Скачать Очень плохие шахматы

Шахматы от AI Factory Limited — хорошая шахматная игра

Chess by AI Factory Limited — одна из самых популярных многопользовательских игр на смартфонах. В ней есть все самое необходимое, включая 12 уровней сложности, казуальные и про-режимы игры, достижения, таблицы лидеров и даже облачные сохранения.

Интерфейс игры прост. Предлагается восемь тем шахматных досок. В бесплатной версии нет покупок, но есть реклама. Вы можете купить премиум версию, чтобы убрать ее. Однако она доступна только для пользователей Android.

Скачать Шахматы от AI Factory Limited

Chess Clash — многопользовательская шахматная игра

Для любителей многопользовательских шахматных игр Chess Clash — это классическое приложение для проверки своих навыков. Эта платформа позволяет играть против гроссмейстеров со всего мира. Вы даже можете пригласить своих друзей и родственников принять участие в игре и выиграть захватывающие призы и награды.

Отличные бесплатные игры для вашего смартфона в разных жанрах.

Chess Clash предлагает два режима: «Классические шахматы» для спокойной игры и «Быстрые шахматы» для быстрой. Выигрывая матчи и зарабатывая монеты, за которые сможете покупать причудливые шахматные доски и фигуры, некоторые из которых обладают уникальными преимуществами, позволяющими по-разному изменять игровой процесс. Игра также поддерживает автономную игру в компьютерном режиме.

Скачать Chess Clash

Chess Tactics Pro — тактическая шахматная игра

Chess Tactics Pro не похожа на стандартные шахматы. Однако в ней есть множество шахматных головоломок. Есть офлайн-пакеты головоломок, ежедневные онлайн-головоломки и многое другое.

В игре заявлено, что сложность некоторых задач может достигать очень высокого уровня. Это хороший способ проверить свои навыки и научиться новым тактикам. Игра бесплатна для скачивания. Дополнительный контент можно приобрести с помощью покупок в приложении. А можно и не приобретать.

Скачать Chess Tactics Pro

Lichess — лучшие шахматные игры для Android

Lichess — еще одна из самых популярных шахматных игр на Android, доступная как в App Store, так и через Google Play. Ее основная идея — играть в шахматы онлайн против других игроков, число которых достигает 150 000. Благодаря огромному количеству игроков каждый сможет найти себе соперника с похожим уровнем мастерства. Тут есть несколько режимов игры и турниров, а также возможность просмотра статистики игры.

Лучшие игры для Android про выживание в сложных условиях.

При желании вы можете играть в автономном режиме против компьютерного бота. Приложение также может похвастаться тем, что доступно на 80 языках. Самый привлекательный аспект приложения — его цена. Оно бесплатное, без рекламы и покупок в приложении. Приложение также имеет открытый исходный код, если вы хотите посмотреть, как оно работает.

Скачать Lichess