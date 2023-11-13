Отличные головоломки для Андройд, к которым хочется возвращаться снова и снова

Головоломки сыграли важную роль в развитии человеческого интеллекта, а игры-головоломки на смартфоне продолжают эту традицию. Они стимулируют мышление, развивают логику и предоставляют уникальный опыт тренировки мозга и получения удовольствия от процесса. Но, возможно, самое главное, что они позволяют отлично проводить время и просто играть, получая удовольствие. Поэтому давайте познакомимся с некоторыми из самых интересных и захватывающих игр-головоломок для смартфона на сегодняшний день.

hocus. — головоломка в стиле минимализма

Hocus — это инди-головоломка, выполненная в стиле минимализма. Вам предстоит провести куб через серию оптических иллюзий. В игре 120 уровней, созданных вручную, и, если они вам надоели, вы можете зайти в дополнительный конструктор уровней и создать свой собственный.

Замечательная особенность этой системы заключается в том, что вы можете поделиться своими самодельными уровнями с помощью кода или карты, то есть при желании вы можете перейти на уровни, созданные другими игроками.

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Blue — цветная головоломка

Blue — одна из популярных игр серии головоломок на цветовую тематику от Барта Бонте. Цель игры заключается в том, чтобы изменить цвет всех пятидесяти этапов на синий. Иногда это довольно сложно, но свое удовольствие вы точно получите, ведь это очень интересно.

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Если вы застряли, можно воспользоваться подсказками, однако реклама будет воспроизводиться до тех пор, пока вы не заплатите за ее удаление с помощью покупок в приложении. Пробы и ошибки — ключ к победе, особенно, если вы планируете пройти все 50 уровней.

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Shadowmatic — головоломка с тенями

Shadowmatic не торопится выходить на Android, но игра настолько красива, что мы можем простить ей такую задержку. Суть игры предельно проста. Вам надо будет только крутить и наклонять один или несколько 3D-объектов. Так вы сформируете тень, отображающую загаданную форму головоломки.

Задача усложняется, когда в игре участвует несколько объектов. Красивая 3D-графика создает расслабляющую атмосферу, которая идеально подходит как для коротких, так и для длительных игровых сессий, хотя для работы с этой игрой вам потребуется мощный смартфон или планшет.

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I Love Hue Too — странная головоломка

I Love Hue Too — психоделическая головоломка, в которой гармония, геометрия, восприятие, мастерство и магия пересекаются, создавая захватывающий сюжет. С ним вам точно не будет скучно, и время пройдет незаметно.

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Головоломки решаются путем перестановки плиток, чтобы создать гармонию с представленными цветами. В этой игре более 900 головоломок и несколько режимов игры, что позволит надолго занять игроков. Кроме того, игра содержит шесть эмбиент-треков, задающих настроение этому странному творению очень своеобразных дизайнеров.

Скачать I Love Hue Too

Mekorama — игра, похожая на Monument Valley

Mekorama черпает вдохновение в изометрических платформерах-головоломках, таких как Monument Valley. Это не является большой проблемой и такой подход разработчикам можно простить, если игра, которую они сделали, хороша сама по себе.

Как и в тех играх, которые послужили источником вдохновения для этой версии, вы можете ожидать большое количество юмора и индивидуальности. Правда, не вся игра полностью бесплатна. Но это не мешает попробовать ее и решить, готовы ли вы искать повод заплатить за нее.

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Lost Words: Beyond the Page — платформер для Android

Если вы любите платформеры, но больше всего вам нравится, когда в них присутствуют головоломки, то Lost Words: Beyond the Page придется вам по вкусу. Это увлекательная игра, в которой вам предстоит буквально использовать буквы в словах в качестве платформ для прохождения каждого этапа.

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Эти слова, конечно, рассказывают развивающуюся историю, что достаточно увлекательно, но именно головоломки, основанные на платформе, делают игру по-настоящему сильной. Вам, как минимум, придется творчески подойти к решению двухмерных головоломок игры, чтобы пройти ее.

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