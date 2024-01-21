Лучшие игры для Android про выживание в сложных условиях

Каждая игра для смартфона прекрасна по-своему. Одни предлагают подумать, другие обеспечивают вам высочайший уровень экшена, а третьи просто позволяют бездумно побегать и пострелять. Но иногда игры могу сочетать в себе несколько других жанров. Такое сочетание возможно в играх на тему выживания. В нашей сегодняшней подборке мы собрали лучшие игры о выживании. Они позволят вам не только хорошо провести время, но и пощекотать себе нервы в очень антуражном игровом мире.

The Wanderer — постапокалиптическая игра

The Wanderer может показаться очередной постапокалиптической игрой на выживание, но множество уникальных особенностей помогают ей выделиться. Это почти RPG: вы можете настраивать своего персонажа и повышать его характеристики. Но в основе своей это игра на выживание, которая заставляет вас каждый день принимать сложные решения.

Еще одна особенность The Wanderer, которая делает ее уникальной, — возможность играть в нее снова и снова. Каждая локация создается рандомно при каждом прохождении игры, а настройки сложности создают новые трудности. Это игра, которую вы не бросите после первого же прохождения.

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Cataclysm: Dark Days Ahead — старая, но хорошая игра

Cataclysm: Dark Days Ahead уже более десяти лет, но у нее достаточно возможностей, чтобы потягаться с любой современной игрой на выживание. Однако прежде чем насладиться этой масштабной игрой на выживание, вам придется пройти через несколько препятствий. Во-первых, мы рекомендуем лучше играть с внешней клавиатурой, а не с виртуальной. Во-вторых, по умолчанию в игре используются плитки ASCII, поэтому для добавления графики необходимо установить несколько модов. К счастью, это быстро делается через внутриигровое меню.

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Как только вы освоитесь в Cataclysm, возможно, вам больше никогда не понадобится другая игра на выживание. Но даже если вас смущает неинтуитивный пользовательский интерфейс, мы все равно настоятельно рекомендуем вам попробовать эту пошаговую игру на выживание.

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Don’t Starve: Pocket Edition — смешная, но страшная игра

Причудливые визуальные образы Don’t Starve, выполненные в стиле сказок, имеют зловещий оттенок. Неуклюжие персонажи выглядят забавно, но темная сторона игры тоже где-то рядом. Хотя смерть неизбежна, вы будете собирать еду, добывать ресурсы и поддерживать огонь в отчаянной попытке остаться в живых.

Don’t Starve поощряет исследования и эксперименты. Мрачная сюжетная графика создает атмосферу, не уступающую лучшим играм в жанре хоррор. Когда в первый раз погаснет огонь, начнется нечто страшное. Но вы быстро разберетесь с механикой, и не успеете оглянуться, как погрузитесь в великолепный сюжет игры.

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The Bonfire: Forsaken Lands — казуальная игра на выживание

The Bonfire: Forsaken Lands идеально подходит для тех, кто предпочитает более казуальные игры на выживание. Несмотря на то, что впереди много опасностей, медленный темп игры позволяет решать проблемы c удобной для вас скоростью.

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Для выживания здесь необходимо хорошее планирование, но вы быстро освоитесь с механикой игры. Обратите внимание, что хотя игра бесплатна для загрузки, для продолжения после шестого дня вам потребуется заплатить.

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Survive — текстовая игра

Survive — это современный подход к старым текстовым приключенческим играм. Вместо того чтобы перемещать персонажа по миру, вы будете проходить игру, перемещаясь по меню и нажимая на кнопки. Это довольно свежо, а опыт выживания сведен к самому главному.

Это идеальный вариант для тех, кто любит сложные психологические испытания, ведь умереть в Survive можно только от одного неверного решения. Иногда может показаться, что в игре мало контента, но высокая планка сложности и множество концовок заставят вас возвращаться к ней снова и снова еще раз.

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Мини DAYZ — известная игра про выживание

DAYZ — одна из самых известных игр про выживание на ПК, а Mini DAYZ — пиксельный аналог для мобильных устройств. В Mini DAYZ вы попадаете в пустошь, населенную зомби и выжившими ИИ. Вам придется справляться с голодом и жаждой, добывать провиант и строить прочную базу, чтобы выжить.

Несмотря на автономность, в Mini DAYZ сохранены все темы оригинальной игры. Здесь нет других целей, кроме выживания, но чем дольше вы продержитесь, тем больше преимуществ, улучшений и достижений откроете. Существует продолжение, но мы не рекомендуем его из-за множества ошибок и проблем с геймплеем.

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Tinker Island — игра про остров

Игровая механика Tinker Island относительно проста, и как только вы начнете играть, вы поймете, что она похожа на Survive и текстовые игры. Однако Tinker Island предлагает легко усваиваемый пользовательский интерфейс, поясняющий, что произойдет дальше.

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В Tinker Island большое внимание уделяется сюжетной части игры. Она включает в себя множество элементов RPG, поэтому на протяжении всей игры вы будете улучшать и управлять одним и тем же набором выживших. Вас ждет большое количество открытий, включая монстров, головоломки, сокровища и многое другое.

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Vampire Survivors — шутер для Android

Vampire Survivors — это частично шутер и частично игра на выживание. Хотя в ней и нет классических элементов подобных игр, таких как крафтинг и строительство, вам понадобится вся ваша смекалка, чтобы выжить как можно дольше.

В Vampire Survivors есть несколько персонажей, уровней, оружия и предметов, чтобы превратить каждую игру в уникальный опыт. Это идеальный вариант, если вам не нравится медленный темп большинства игр на выживание, но вы все равно хотите испытать вызов, используя все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты, чтобы победить.

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