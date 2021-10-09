Лучшие игры для Android, которые заставят подумать

Игры для смартфона (и не только) можно разделить на несколько больших групп. В каждую из них будут входить свои жанры, но именно по своему посылу игр не так много. Одна из таких категорий — те игры, в которых надо подумать, чтобы их пройти. Иногда они бывают легче или сложнее, но именно в них победа приносит какое-то особенное удовольствие. К ним можно отнести самые разные игры — от простых крестиков/ноликов до сложных игр, вроде Eyes of Ara или Monument Valley. В этой подборке мы соберем самые интересные и незаезженные из них. Как обычно, подбирали то, что не стыдно посоветовать, и во что будет интересно поиграть почти каждому.

Brain It On! — физическая головоломка

Brain It On! это увлекательная игра-головоломка, основанная на физике, которая требует от вас нестандартного мышления для прохождения каждого уровня. Используя палец или стилус, вы рисуете линии, фигуры, взвешенные объекты или что-то еще, что по вашему мнению поможет пройти каждый уровень. Звучит просто, правда?

По мере прохождения более 200 уровней игра становится все сложнее и креативнее, а звезды присуждаются за факт прохождения уровня, если вы сделаете это в установленный срок и если сделаете минимум ”ходов”. В бесплатной версии новые уровни можно разблокировать, заработав звезды. Вы можете заплатить только за удаление рекламы или удалить рекламу и добавить подсказки.

Скачать Brain It On!

Bridge Constructor — игра про строительство мостов

Bridge Constructor — отличная игра-головоломка, основанная на физике, но есть в ней элементы, заимствованные из других игр, вроде Portal и Aperture Laboratories. Есть 60 испытательных камер, которые нужно пройти, используя порталы и избегая смертоносных лазеров, ям с кислотой и прочих препятствий.

Это интересная игра где-то на стыке жанров, которая сможет порадовать, как фанатов Bridge Constructor, так и Portal. Игра поддерживает Google Play Games, чтобы облегчить повторное прохождение.

Скачать Bridge Constructor

The Eyes of Ara — приключенческая головоломка

The Eyes of Ara — это открытое приключение, в котором вы решаете головоломки, открываете подсказки и постепенно раскрываете кусочки истории. Иногда она кажется слишком наивной, простой и даже глуповатой, но это то, что наполняет ее приятной ностальгией.

Трехмерная среда великолепна и хорошо выглядит для мобильной игры. Это премиум-игра, которая не содержит рекламы или покупок через приложение, поэтому вы можете просто расслабиться и насладиться головоломкой. Иногда пройти ее бывает довольно сложно и на это нужно время, но от этого она становится только интереснее, а заодно ты понимаешь, за что заплатил деньги.

Скачать The Eyes of Ara

hocus. — головоломка с фокусами

Эта игра погрузит вас в атмосферу фокусов и перспективных головоломок. По началу ее сложно освоить, но играть потом становится легко, приятно и интересно. Вы сможете не только заниматься предложенными головоломками, но и разбираться с теми, что были созданы пользователями. Ваша цель — как можно быстрее и эффективнее довести куб до финиша.

Вам предложат более сотни головоломок, в которых нужно провести пальцем, чтобы перемещать куб по фигуре. Когда вы попадаете на пересечение двух путей, вы можете полностью изменить направление и пойти по другому пути. Игра великолепна своим минимализмом и может с легкостью затянуть на несколько часов.

Скачать hocus.

The House of a Da Vinci — Дом Да Винчи

The House of a Da Vinci — это трехмерная головоломка, которая требует от вас решения различных задач, побега из определенных комнат, исследования и поиска спрятанных объектов, а так же многого другого. В целом игра довольно спокойная и размеренная, а значит, ее можно даже в чем-то назвать казуальной.

Сенсорное управление хорошо оптимизировано и никогда не доставляет проблем при перемещении по игровому миру. Эстетика и обстановка интересная и даже в чем-то особенная. Но при этом она предлагает много механических головоломок и классных декораций. А еще сама история достаточно хороша, чтобы вы продолжали интересоваться тем, что же будет дальше.

Скачать The House of a Da Vinci

Mini Metro — игра про строительство метро

Mini Metro — это отмеченный наградами симулятор метро, ​​наполненный элементами головоломки. Вам поручено построить линии метро, ​​которые соединят различные станции, появляющиеся по мере расширения вашего города. Вы должны убедиться, что пассажиры прибывают туда, куда им нужно, своевременно, что часто требует перерисовки ваших линий, чтобы схема была более эффективной.

Игра не обделена мнималистичной эстетикой, приятным саундтреком и множеством различных игровых режимов, которыми можно наслаждаться довольно долго. А еще в эту игру можно играть, когда сам едешь в метро.

Скачать Mini Metro

Two Dots — головоломка с токами

Как и все лучшие головоломки, Two Dots проста в освоении, сложна в игре и вызывает сильное привыкание. Это продолжение очень популярной игры Dots. Цель новинки остается той же: соединить как можно больше точек одного цвета. В сиквеле появятся новые навыки, а также 900+ уровней.

После того, как вы пройдете первые 10 уровней, которые являются обучающими, Two Dots предлагает своего рода линейное приключение в Treasure Hunt, и вы откроете новый режим под названием Expedition, когда достигнете уровня 35. При кажущемся однообразии игры оторваться от нее сложно. Она не просто интересная, но и по-настоящему захватывающая. А еще у нее отличный саундтрек.

Скачать Two Dots