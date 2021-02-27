Лучшие простые игры для Android

Игры для телефонов начинались с простых убивателей времени, вроде змейки или тетриса, и пришли к тому, во что можно играть часами, если не сутками. Проблема в том, что такие игры просто не могут подходить всем из-за своей сложности. Именно поэтому большой популярностью по-прежнему пользуются игры, которые позволяют ”занять руки”, пока стоишь в очереди или едешь пару остановок на автобусе. Кроме этого, они часто являются ”пробой пера” для начинающих разработчиков со своим свежим и независимым взглядом на игры. Они часто предлагают то, чего не могут дать крупные студии с большими бюджетами, огромным штатом специалистов и нацеленные исключительно на получение прибыли. Давайте рассмотрим такие простые игры, которые еще часто называют IO.

Agar.io — вирусная игра

Agar.io — одна из самых популярных игр IO на Android. Она получила вирусный успех много лет назад, и многие люди до сих пор в нее играют. Суть игры в том, что в основном вам придется кататься, как мяч, чтобы проглотить меньшие шары и уворачиваться бОльших. Игра также позволяет настраивать ваш мяч. Большинство других плавающих вокруг объектов — это другие игроки.

Больше сказать об игре нечего. Она простая, затягивающая и по-своему интересная. Главное — сильно не увлекаться, иначе можно пропасть в ней не на несколько минут, а на несколько часов.

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Brutal.io — игра в стиле Agar.io

Brutal.io похож на Agar.io, но с добавленной механикой. Вы тоже играете за небольшой предмет, вам надо поглощать предметы поменьше и не попадаться на пути предметов побольше.

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Увеличивая силу, вы можете бороться с более крупными противниками и постепенно продвигаться все дальше по игре. Но если вы слишком расслабитесь, противники смогут украсть вашу энергию. Это и просто, и сложно одновременно, но на то, чтобы потратить несколько минут, вполне хватит.

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Deeeep.io — подводная игра

В этой игре игроки плавают в виде маленьких прямоугольных морских существ. Вы пытаетесь уничтожить других игроков с помощью различных инструментов, которые получаете перед началом.

Например, акулы могут таранить, а кальмары — хватать других игроков. Deeeep.io немного ярче и активнее, чем другие игры жанра IO. Кроме того, набор из 80 персонажей привносит в игру некоторую глубину, что является редкостью для жанра IO.

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Fidget Spinner.io — игра про спиннер

Fidget Spinner.io работает во многом так же, как и другие подобные игры из списка. Вы будете двигаться вперед и становится все больше, а заодно опаснее для ваших противников.

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На выбор вам будут предложены различные спиннеры, и вы сможете разблокировать еще большее их количество, если хотите. Однако они носят чисто косметический характер. Скины не дадут вам никаких преимуществ в игре. Чтобы придать игре больше глубины, в игре есть некоторые миссии и бонусы, чтобы процесс казался более интересным.

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Goons.io — игра с соперниками

В этой игре вы и куча ваших противников бродят по карте и нападают друг на друга. Кажется, что все очень просто, но определенная глубина в игре есть. Вы будете не просто бороться с противником. Вам надо будет так же учитывать его силу, но когда он падет, вы получите ее и сами станете сильнее.

Goons.io включает в себя три игровых режима, включая одиночный, командный и режим захвата флага. Это дает ей преимущество по сравнению с большинством обычных игр IO. Также тут есть различные разблокируемые скины для небольшой настройки.

Скачать Goons.io

Hole.io — еще один аналог Agar.io

Hole.io использует ту же механику, что и Agar.io, и другие подобные игры. Однако она добавляет возможность взаимодействия с картой. Вы играете за черную дыру и бродите по карте, поедая разные вещи.

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Это могут быть другие игроки, целые здания, а также другие объекты. Вы растете по мере того, как едите, пока не станете достаточно большим, чтобы съесть всю карту. Иногда вам придется смотреть рекламу, но в целом игра получилась довольно забавной.

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Paper.io 3D — игра-расскаска

Paper.io 3D — еще одна достойная игра в жанре IO. Она помещает игроков на трехмерный объект, который они должны раскрасить.

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Вы будуте рисовать фигуры и увеличивать их до тех пор, пока не устраните других игроков (или они вас). В целом суть игры довольно простая. Иногда вы будете проигрывать из-за нечестных действий других игроков, но в целом Paper.io 3D все равно подарит вам приятный игровой опыт.

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Slither.io — самая популярная игра IO

Slither.io — одна из самых популярных игр IO для мобильных устройств. Она добилась вирусного успеха несколько лет назад и является одной из самых рекомендуемых в этой сфере.

Вы перемещаетесь, как червь среди других червей. Ударившись в другого игрока, ваш червь умирает, но если он удариться в вас, то умрет он. Суть в том, чтобы заставить противников врезаться в вас. Этим игра отличается от того, что было в других представителях этого жанра.

Как обычно бывает в таких играх, каждый раз, когда вы умираете, вам придется смотреть рекламу.

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