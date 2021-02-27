Лучшие простые игры для Android

  2. Темы
  3. Игры
Артем Сутягин 0

Игры для телефонов начинались с простых убивателей времени, вроде змейки или тетриса, и пришли к тому, во что можно играть часами, если не сутками. Проблема в том, что такие игры просто не могут подходить всем из-за своей сложности. Именно поэтому большой популярностью по-прежнему пользуются игры, которые позволяют ”занять руки”, пока стоишь в очереди или едешь пару остановок на автобусе. Кроме этого, они часто являются ”пробой пера” для начинающих разработчиков со своим свежим и независимым взглядом на игры. Они часто предлагают то, чего не могут дать крупные студии с большими бюджетами, огромным штатом специалистов и нацеленные исключительно на получение прибыли. Давайте рассмотрим такие простые игры, которые еще часто называют IO.

IO игры

Простые и незамысловатые игры всегда привлекали внимание.

Agar.io — вирусная игра

Agar.io — одна из самых популярных игр IO на Android. Она получила вирусный успех много лет назад, и многие люди до сих пор в нее играют. Суть игры в том, что в основном вам придется кататься, как мяч, чтобы проглотить меньшие шары и уворачиваться бОльших. Игра также позволяет настраивать ваш мяч. Большинство других плавающих вокруг объектов — это другие игроки.


Больше сказать об игре нечего. Она простая, затягивающая и по-своему интересная. Главное — сильно не увлекаться, иначе можно пропасть в ней не на несколько минут, а на несколько часов.

Скачать Agar.io

Brutal.io — игра в стиле Agar.io

Brutal.io похож на Agar.io, но с добавленной механикой. Вы тоже играете за небольшой предмет, вам надо поглощать предметы поменьше и не попадаться на пути предметов побольше.

5 самых необычных, стрелялок для Android

Увеличивая силу, вы можете бороться с более крупными противниками и постепенно продвигаться все дальше по игре. Но если вы слишком расслабитесь, противники смогут украсть вашу энергию. Это и просто, и сложно одновременно, но на то, чтобы потратить несколько минут, вполне хватит.

Скачать Brutal.io

Deeeep.io — подводная игра

В этой игре игроки плавают в виде маленьких прямоугольных морских существ. Вы пытаетесь уничтожить других игроков с помощью различных инструментов, которые получаете перед началом.


Например, акулы могут таранить, а кальмары — хватать других игроков. Deeeep.io немного ярче и активнее, чем другие игры жанра IO. Кроме того, набор из 80 персонажей привносит в игру некоторую глубину, что является редкостью для жанра IO.

Скачать Deeeep.io

Fidget Spinner.io — игра про спиннер

Fidget Spinner.io работает во многом так же, как и другие подобные игры из списка. Вы будете двигаться вперед и становится все больше, а заодно опаснее для ваших противников.


Лучшие новые игры для Android: январь 2021

На выбор вам будут предложены различные спиннеры, и вы сможете разблокировать еще большее их количество, если хотите. Однако они носят чисто косметический характер. Скины не дадут вам никаких преимуществ в игре. Чтобы придать игре больше глубины, в игре есть некоторые миссии и бонусы, чтобы процесс казался более интересным.

Скачать Fidget Spinner.io

Goons.io — игра с соперниками

В этой игре вы и куча ваших противников бродят по карте и нападают друг на друга. Кажется, что все очень просто, но определенная глубина в игре есть. Вы будете не просто бороться с противником. Вам надо будет так же учитывать его силу, но когда он падет, вы получите ее и сами станете сильнее.


Goons.io включает в себя три игровых режима, включая одиночный, командный и режим захвата флага. Это дает ей преимущество по сравнению с большинством обычных игр IO. Также тут есть различные разблокируемые скины для небольшой настройки.

Скачать Goons.io

Hole.io — еще один аналог Agar.io

Hole.io использует ту же механику, что и Agar.io, и другие подобные игры. Однако она добавляет возможность взаимодействия с картой. Вы играете за черную дыру и бродите по карте, поедая разные вещи.

Лучшие спортивные игры для Android

Это могут быть другие игроки, целые здания, а также другие объекты. Вы растете по мере того, как едите, пока не станете достаточно большим, чтобы съесть всю карту. Иногда вам придется смотреть рекламу, но в целом игра получилась довольно забавной.

Скачать Hole.io

Paper.io 3D — игра-расскаска

Paper.io 3D — еще одна достойная игра в жанре IO. Она помещает игроков на трехмерный объект, который они должны раскрасить.


Лучшие игры для Android: Аркады

Вы будуте рисовать фигуры и увеличивать их до тех пор, пока не устраните других игроков (или они вас). В целом суть игры довольно простая. Иногда вы будете проигрывать из-за нечестных действий других игроков, но в целом Paper.io 3D все равно подарит вам приятный игровой опыт.

Скачать Paper.io 3D

Slither.io — самая популярная игра IO

Slither.io — одна из самых популярных игр IO для мобильных устройств. Она добилась вирусного успеха несколько лет назад и является одной из самых рекомендуемых в этой сфере.

Вы перемещаетесь, как червь среди других червей. Ударившись в другого игрока, ваш червь умирает, но если он удариться в вас, то умрет он. Суть в том, чтобы заставить противников врезаться в вас. Этим игра отличается от того, что было в других представителях этого жанра.

Как обычно бывает в таких играх, каждый раз, когда вы умираете, вам придется смотреть рекламу.

Скачать Slither.io

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
СМС
Не отправляются и не приходят смс на Андроид. Что делать

Если вы спросите меня, когда я в последний раз отправлял SMS, я честно отвечу, что не помню. Нет, ну правда. Достаточно просмотреть содержимое приложения «Сообщения» на моём смартфоне, чтобы убедиться, что там нет ни одного исходящего послания, а только входящие рассылки от разных служб, сервисов и интернет-магазинов, которыми я пользуюсь. Реальное же общение я давно перенёс в мессенджеры, где взаимодействую с близкими и коллегами по работе. Но, как показывает практика, для многих эсэмэски по-прежнему являются востребованным средством общения, который неожиданно отключился сам по себе.

Читать далее
Сервер
Может ли интернет-провайдер видеть историю браузера

Конфиденциальность – это штука очень специфическая, а потому ценимая далеко не всеми. Одни ставят её превыше всего, другие воспринимают как нечто такое, о чём не нужно заботиться, а третьи вообще выступают категорически против неё. Но если к первым и вторым у меня, в общем-то, нет вопросов, то вот третьи доставляют всем и в первую очередь самим себе массу проблем высказываниями о том, что они не делают ничего противозаконного и им нечего скрывать. И совершенно напрасно.

Читать далее
iPhone 11 Pro
Какую функцию iPhone хотят скопировать в Google для Android 12

Несмотря на концептуальные различия, с точки зрения доступных возможностей iOS и Android практически одинаковы. По крайней мере, так принято считать, хотя на самом деле Android как стоковая платформа функционально довольно бедна. Ведь развивают её и снабжают нововведениями сторонние производители, которые выпускают на её основе собственные прошивки, тогда как сама Google практически не занимается созданием новых функций. Впрочем, иногда ей всё-таки приходится это сделать, и тогда она просто копирует идеи у Apple. Ну, по крайней мере, время от времени.

Читать далее
Новый комментарий