Лучшие приключенческие игры для Android

Как же хочется порой поиграть в хорошую приключенческую игру! Не все знают, но для Android их выпущено огромное множество. При этом большая часть из них полностью бесплатная или предлагает возможности играть и ничего не платить. Сегодня расскажем про самые интересные игры этого жанра, включая как новые, так и те, которые уже вышли некоторое время назад и стали настоящими хитами, включая старую добрую (во всех смыслах) игру про причудливого робота — Машинариум. Если вы искали, во что поиграть в снежный выходной день, готовьте свой Google Play, изучайте нашу подборку и скачивайте то, что вам больше всего понравится.

The Witch’s Isle — лучшая бесплатная приключенческая игра

The Witch’s Isle — это приключенческая игра с красивой пиксельной графикой и интригующей тайной. На далеком острове, которым правит ведьма, один житель деревни под страхом смерти получил проклятие. Как так получилось и что ему теперь делать?Как говорится, выбор есть всегда, и он может привести вас к одной из семи альтернативных концовок. Среди них будут как хорошие, так и плохие.

Лучшие игры для Android: Файтинг

Вы не только управляете главным героем, но и можете заставить камеру следить за другими не игровыми персонажами. Внимательно наблюдая за ними, вы не только больше погрузитесь в историю игры, но и обнаружите некоторые полезные подсказки о том, как продвигаться вперед.

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Valiant Hearts: The Great War — эмоциональная история

Война и ее последствия — обычная тема в видеоиграх. Но это не Call of Duty. Valiant Hearts: The Great War имеет мультяшную графику, но ужасы Первой мировой войны в ней не преуменьшаются — как раз наоборот. Эта атмосферная приключенческая игра фокусируется на порой душераздирающих историях самых разных людей, пробивающихся через поля сражений во Франции.

Если вам нравится история или вы хотите прочувствовать атмосферу того, что творилось в то время, вам очень понравится эта игра и вы точно оцените ее по достоинству.

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The Walking Dead — игра ”Ходячие мертвецы”

Даже после скандала с закрытием студии Telltale Games, стоит вспомнить те игры, которые сделали ее знаменитой. Прежде всего, конечно же, речь идет о ставшей культовой серии игр по вселенной ”Ходячих мертвецов”.

Действие игры, как и в сериале, происходит в мире, близком к концу света, в котором случился зомби-апокалипсис. Напомню, знаменитый сериал был снят (и продолжает сниматься) AMC и имеет очень высокие рейтинги, хотя иногда хочется, чтобы его уже привели к логической концовке.

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Стоит только начать играть, как уже через несколько минут вы втягиваетесь в игровой процесс и начинаете проникаться борьбой главных героев с ордами зомби и другие людей за выживание.

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Machinarium — шедевр стимпанка

Эта игра предлагает вам интересный мир в жанре стимпанка, через который маленькому роботу придется прибираться, чтобы спасти свою подругу и заодно помочь жителям города.

Действие разворачивается под звуки красивой гитарной музыки. Несмотря на то, что игре уже много лет, она все равно обладает крутой графикой и оригинальной концепцией. Ваш главный герой-робот может немного расширять или сжимать свое тело, чтобы преодолевать препятствия.

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В игре не так много локаций, но внимания на это почти не обращаешь, так как надо делать очень много всего и постоянно разгадывать загадки, некоторые из которых оказываются очень сложными. Я прошел игру два раза с разницей в пару лет и все равно получил удовольствие, так как за это время забываешь, что надо делать, и додумываешься до всего заново.

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Samorost 3 — игра от разработчиков Machinarium

Samorost 3 действительно была создана тем же разработчиком, что и Machinarium. И это не тот случай, когда студия просто ”выезжает” на былых заслугах — это самостоятельная увлекательная игра.

Она вращается вокруг гнома, который находит заколдованную флейту и хочет узнать, откуда она взялась. Графика напоминает Machinarium, а игровой процесс довольно оригинален: нет диалогов, только звуки и различные изображения, которые и дают понять, что надо делать. Одно можно сказать точно — если вам понравился Machinarium, попробуйте Samorost 3!

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