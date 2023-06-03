Лучшие игры, которые вышли за последний месяц и ничего не стоят

Каждый месяц выходят новые игры для Android. Не стал исключением и май, который принес нам десятки самых разных новинок. Но если перечислять все, то к моменту выхода статьи они уже устареют. Вместо этого мы выбрали несколько самых интересных и собрали их в одну подборку. Самое приятное, что во все из них можно играть или полностью бесплатно, или не платить за них долгое время в качестве ознакомительного периода. Так что заряжайте ваши телефоны, наливайте чайку, садитесь поудобнее и выбирайте то, что вам понравится.

Coco Valley — симулятор города

Coco Valley — градостроительный симулятор с механикой симулятора фермы. Вы строите себе небольшой город, используете его для производства товаров, которые вы продаете сельским жителям, и со временем улучшаете все, что у вас есть.

Основная цель игры в том, чтобы производить вещи, использовать их для создания других вещей, а затем продавать с целью получения прибыли. Есть также история, которую нужно пройти, некоторые социальные элементы, чтобы вы могли общаться с друзьями, и квесты, которые вы должны выполнить. В целом игра довольно большая, и этим она выгодно отличается от других в этом жанре.

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Drop Merge — новая игра ”три в ряд”

Drop Merge — это игра, в которой вам надо совмещать блоки для того, чтобы они исчезали. Она похожа на такие игры, как Threes или 2048. Вы сбрасываете блоки в пространство и пытаетесь объединить. Чем больше блоков, тем выгоднее.

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Вы продолжаете этот процесс, пока не очистите уровень. В этой игре представлено большинство тех же стратегий, что и в любой игре-головоломке данного стиля. Чем-то это похоже на тетрис, но это не он в чистом виде. Встроенная реклама раздражает, и хотелось бы, чтобы ее было меньше, но в остальном игра является достойным таймкиллером.

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Life Makeover — игра для модников

Life Makeover — это симулятор переодевания с отличной графикой. Большинство людей, которые играли в симуляторы переодевания, знают, как это работает. Вы открываете наряды, создаете свой собственный образ и общаетесь с другими игроками.

Вы также участвуете в модных конкурсах, и есть механика гачи для большего количества нарядов. Также есть механика, где можно построить и украсить собственный дом. Это добавляет еще один уровень сложности в игру. Сейчас на старте у игры есть несколько ошибок, но, скорее всего, они будут исправлены в самое ближайшее время.

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Lost Words: Beyond the Page — игра с головоломками

Lost Words: Beyond the Page — это игра в стиле повествования, в которой вы проходите сюжет, решая различные головоломки. Среди них есть механика, в которой вы буквально рассказываете историю, перемещая слова по странице книги уникальным и творческим образом.

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На самом деле книга представляет собой дневник, принадлежащий девушке по имени Иззи. Все это сложно объяснить, но игра стоит того, чтобы ее попробовать. Приятно, что у нее есть бесплатная версия. А многие обзорщики уже оценили ее, как одну из лучших игр этого года.

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Run Legends — фитнесс игра

Run Legends — это фитнес-игра, в которой вам надо будет перемещаться. При том зачастую довольно быстро. Она подсчитывает ваши шаги и использует их как систему начисления очков для прогресса в игре. Игра также позволяет вам играть с другими игроками. Общая идея заключается в том, что вы идете или бежите, чтобы вместе достичь цели.

Это забавная идея и геймификация процесса упражнений работала на людей раньше. Например, что-то подобное можно было встретить в Pokemon Go и Zombies, Run. Тут все реализовано немного иначе, но в целом хорошо. Некоторые проблемы с оптимизацией есть, и иногда игра может зависать, но разработчики, скорее всего, это поправят в ближайшее время. А пока и так хорошо!

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Valiant Force 2 — классическая пошаговая игра

Valiant Force 2 — последняя игра в серии Valiant Force. Действие происходит после событий первой игры. Поэтому тем, кто не играл в первую, лучше будет начать с нее, чтобы понять вторую.

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В игре есть пошаговая боевая система, режим PvP, новая сюжетная линия и некоторые довольно типичные элементы гачи. Все преподнесено довольно хорошо, но пользовательский интерфейс иногда немного лагает. Хотя это все равно одна из лучших гач, которые мы видели в этом году.

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