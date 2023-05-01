Лучшие игры для Android, которые просто нельзя еще раз не посоветовать

Есть такие игры, который сами по себе достойны того, чтобы их порекомендовать. Естественно, не все игроки успели их попробовать. Поэтому не будет лишним еще раз рассказать о них для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Все, что мы включили в сегодняшнюю подборку, не является самыми новыми играми, но они точно заслуживают внимание, как минимум из-за того, какую аудиторию они собрали и сколько сил авторы потратили на доработку своих продуктов. Заряжайте свои телефоны и скачивайте одни из самых популярных игр в Google Play, которые при этом ничего не стоят.

Call of Duty: Mobile — колда для Android

Call of Duty: Mobile — далеко не самая новая игра, и она уже успела стала популярной в игровом сообществе, за счет чего является одной из лучших мобильных игр в своем жанре. Конечно, сейчас ее рост замедлился, но игра продолжает получать высокие рейтинги, новый контент и солидное количество игроков.

Жанр шутеров от первого лица гораздо более популярен, чем некоторые другие жанры, и Call of Duty: Mobile отлично вписывается в него. Его успех проистекает из того, что почти все сделано правильно. Есть несколько режимов игры, отличная графика, очень хорошее управление, высокая стабильность игры и отличное взаимодействие с другими игроками. Поэтому, если вы еще не пробовали колду для Android — самое время сделать это!

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Candy Crush Saga — игра из социальных сетей

Candy Crush Saga зародилась как игра для Facebook (запрещена в России), но сейчас она более известна как одна из самых популярных мобильных игр в мире. Игра «три в ряд» не открыла никаких новых путей, но это был один из самых ранних и наиболее успешных примеров механики бесплатных игр. На пике популярности у игры были сотни миллионов игроков, и она заработала намного больше миллиарда долларов.

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Она не побила ни одного рекорда, но такая вездесущая игра точно достойна нашего внимания когда вы говорите о такой вездесущей игре, как эта, ей не нужно место в книге рекордов. В любом случае, такого мощного успеха мало кто добивался из других производителей. Это все делает Candy Crush Saga одной из самых знаковых мобильных игр.

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PUBG Mobile — самый известный шутер

PUBG Mobile — это сила, с которой нужно считаться. Игра была запущена в 2017 году и легко превзошла Fortnite по популярности. Со временем она просто продолжала становиться все более и более популярной. У игры более миллиарда загрузок, и, вероятно, она станет четвертой игрой, продажи которой достигли 10 миллиардов долларов за все время. Мы знаем, что популярность и продажи не обязательно делают игру культовой, но когда вы входите в пятерку лучших в обоих списках, это рисует довольно четкую картину. Это особенно впечатляет, учитывая, что игра была временно запрещена в Индии, одном из самых больших рынков для нее.

Игра залетела в топы благодаря своему захватывающему геймплею. В ней вы попадаете на постепенно сужающееся поле битвы с 99 другими игроками. Победителем становится последний выживший.

Большинство покупок в приложении носят косметический характер, поэтому игроки не могут купить победу, что делает выигрыш действительно чего-то достойным. Интересная статистика — большинство игроков родом из Азии, особенно из Южной Кореи, Китая, Индии и Японии.

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Subway Surfers — бесконечный раннер

Subway Surfers занимает достойное место в списке самых популярных мобильных игр всех времен, хотя, после запуска не многие думали, что она так сильно выстрелит. Игра представляет собой тщательно отполированный бесконечный раннер, в котором вы убегаете от охранника после того, как вас поймали на краже, помечая метро граффити. Есть монеты для сбора и усиления для использования. А еще вы можете парить на ховерборде.

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Что делает эту игру странной, так это то, что она не так уж сильно выделяется на фоне многих своих конкурентов — других бесконечных раннеров. Конечно, ее хорошо довели до ума, но в ней нет какой-либо уникальной механики, которая отличала бы ее от других бесконечных раннеров. Она просто хорошо смотрится, качественно сделана и нравится многим игрокам.

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Chess Openings Trainer — шахматы для Android

Chess Openings Trainer — это приложение для обучения игре в шахматы. Оно поможет вам научиться делать хорошие шахматные дебюты и покажет, как переходить от дебютов к середине игры. Встроенный мастер наблюдает за вашими движениями, а затем делает все, чтобы нацелиться на ваши слабые стороны. Со временем вы становитесь лучше, как и приложение.

Игра использует знаменитый шахматный движок Stockfish. Основная версия бесплатная и ей можно пользоваться, не заплатив ни копейки, но есть и платная версия, о которой вам время от времени будут напоминать. Про-версия также добавляет некоторые дополнительные функции, но играть можно и без них.

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CT-ART — научиться играть в шахматы

CT-ART — одна из лучших шахматных игр для тех, кто хочет научиться играть в них. Она включает 2200 основных упражнений, 1800 вспомогательных и 50 тем для изучения. Каждое упражнение имеет свою цель и призвано научить вас разной тактике.

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Кроме того, игра будет отслеживать ваше успехи по мере ее прохождения. Это скорее можно классифицировать как обучающее приложение, а не как игру. Но изучение и закрепление материала требует того, чтобы вы действительно играли в шахматы, отрабатывая технику и тактику.

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