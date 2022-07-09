Лучшие карточные игры для смартфона

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Артем Сутягин 0

Карточные игры можно представить себе совершенно по-разному. Это могут быть игры, в которые мы время от времени играем с друзьями, что-то из мира азартных игр в специальных игорных заведениях или то, о чем мы будем говорить ниже. Среди игр, которые вошли в подборку, есть как классические, так и те, которые являются карточными только отчасти. В них просто надо собирать карты, чтобы выиграть, но это не обязательно будут привычные нам ”дама”, ”туз” и ”джокер”. Все куда интереснее, а поэтому они достойны того, чтобы сделать по ним отдельную подборку.

Сегодня говорим про карточные игры.

Microsoft Solitaire Collection — классические игры от Майкрософт

Если у вас был хоть какой-то компьютер в 90-х, вы, вероятно, сыграли хотя бы одну игру Microsoft Solitaire. Что-то лучше тогда еще надо было поискать. Microsoft вернула это ностальгическое ощущение и подарила нам пять разных игр Solitaire в одной коллекции, которая автоматически становится одной из лучших карточных игр для Android.

У вас будут ежедневные задания, чтобы вы могли заработать награды и значки. Есть также миллионы игроков и ваши друзья, с которыми можно играть по сети. Правда, для этого нужна учетная запись Xbox Live. В этой коллекции вы найдете Clondike Solitaire, Spider Solitaire, Freecell Solitaire, Tri Peaks Solitaire и Pyramid Solitaire.

Скачать Microsoft Solitaire Collection

Pokémon TCG Online — карточная игра Покемон

Pokémon — это целый мир, в котором есть все. В том числе игры для Android. Одной из них является торговая карточная игра Pokémon, у которой есть мобильная версия. Pokémon TCG Online очень похожа на физическую версию игры, за исключением того, что вы можете взять ее с собой без огромного количества карточек и играть там, где захотите.

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Единственным недостатком здесь является то, что вы можете играть в игру только на планшетах. Поддержки телефонов нет, а значит целевая аудитория несколько ограничена. Тем не менее, у нее есть все особенности отличной карточной игры Pokémon. Если вы всегда были поклонником Pokémon и имеете планшет (или планируете его купить), имейте в виду, что такая игра существует.

Скачать Pokémon TCG Online

Reigns: Game of Thrones — игра престолов для телефона

Эта игра может стать идеальным продуктом для тех, кто является фанатом знаменитого сериала. Она предоставит вам все необходимое для принятия решений о судьбе семи королевств. Тут есть все, включая железный трон, лидеров и героев сериала, а также есть возможность разблокировки чего-то большего.

По мере игры вы будете сталкиваться с уникальными проблемами, которые раскроют истории ваших конкретных персонажей. В дополнение к основной игре, которая сделана для того, чтобы играть одному, есть также мини-игры, в которых возможны более серьезные сражения.

Скачать Reigns: Game of Thrones

Elder Scrolls: Legends — стратегическая игра

Эта игра создана для поклонников серии и предлагает лучшее, что можно ждать от карточной игры. А уж насколько это хорошо реализовано — решать вам.

Это стратегическая карточная игра, в которой вы будете бороться с другими игроками за победу. Несмотря на то, что есть режимы на основе PVP, существует также достаточное количество контента для одного игрока. Поскольку это стратегическая карточная игра, победа — это хорошая колода, наполненная мощными картами, сыгранными в нужное время. Другими словами вам надо не просто знать, как играть самому, но и как отвечать на карту, сыгранную противником.

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Набрав много карт, их можно преобразовать, чтобы сделать каждую из них сильнее. Есть ежедневные и ежемесячные вознаграждения за вход в систему, поэтому, даже если вы не планируете играть несколько дней, обязательно войдите в систему, чтобы получить бонусы.

Скачать Elder Scrolls: Legends

Mythgard CCG — коллекционирование карт

Как и многие игры в этой подборке, Mythgard предложит вам собирать карты. Есть огромная коллекция, включающая в себя более 400 карт. Они предлагают огромное разнообразие событий, которые могут произойти.

Действие происходит в магическом мире, а играть можно как в одиночку, так и в сражениях один на один и два на два против других игроков. Есть внутриигровые покупки, но каждая карта может быть заработана непосредственно в игровом процессе. Когда разберетесь, что к чему, попробуйте свои силы в разных режимах. Так вы более полно раскроете то, что заложили в игру разработчики.

Скачать Mythgard CCG

Exploding Kittens — игры с взрывающимися котятами

Эта игра кажется дикой? Нет, не кажется, она такая и есть. В ней творится абсолютный сюр, но, как говорится, ни один кот не пострадал. Это карточная игра, где победа в большей мере зависит от случайности и в чуть меньшей — от стратегии. Цель состоит в том, чтобы быть последним человеком в игре.

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Вы и кто-нибудь еще играете в последовательности, и тот, кто получает взрывающуюся карту котенка, выбывает из игры. Однако есть способы избежать выбивания. Некоторые карты позволят вам аннулировать такую карту и тут уже начинается стратегия. Есть и другие карты, которые могут менять ход игры. Все они хорошо порисованы с изрядной долей юмора, а значит игра не даст вам заскучать в течение долгого времени.

Игра довольно забавная, прекрасно подойдет для вечеринок или небольших групп друзей. Вы можете играть в Интернете с незнакомцами или вы можете играть с пятью друзьями, находясь в одном помещении.

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