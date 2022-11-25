Мы это знали, но теперь убедились. Новых iPhone без Samsung могло не быть

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Артем Сутягин 0

В мире бизнеса в целом и высоких технологий в частности нормальным явлением считается взаимодействие конкурирующих компаний. То есть одна компания что-то выпускает, но продает компоненты для товаров конкурентов. Так получается больше заработать, ведь часто это намного выгоднее, чем продавать просто свое оборудование. Наверное, самым ярким примером такого поведения в мире смартфонов можно считать то, как Samsung продает свои камеры, экраны, накопители, оперативку, процессоры и другие компоненты конкурентам, включая Apple. Но теперь у нас есть очередное подтверждение в цифрах, насколько глубока такая интеграция.

Мы это знали, но теперь убедились. Новых iPhone без Samsung могло не быть. В создании этого телефона принимает участие Samsung. Фото.

В создании этого телефона принимает участие Samsung

Что делает Samsung

Samsung — одна из крупнейших технологических компаний в мире. Несмотря на то, что большинство из нас знает Samsung по смартфонам, на самом деле компания состоит из множества разных отделов. Одним из таких отделов является Samsung Display, который отвечает за разработку и производство дисплеев и дисплейных модулей. Южнокорейский технологический гигант производит дисплеи под этим брендом как для себя, так и для многих своих конкурентов, включая Apple. Кажется, компания настолько успешна в своем бизнесе, что производит экраны для 7 из каждых 10 проданных iPhone.

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Кто делает дисплеи для iPhone

Apple работает с несколькими поставщиками OLED-экранов, которые она использует в iPhone. Наиболее важными из них являются BOE, LG Display и Samsung Display. Согласно последним сообщениям, в этом году Samsung доминирует в поставках экранов для iPhone 14 разных серий. Ожидается, что Apple потребуется более 120 миллионов OLED-панелей для производства новых смартфонов. Почти 70% из них будет производить ее крупнейший конкурент.

Из прогнозируемых 120 миллионов смартфонов Samsung планирует обеспечить дисплеями не менее 80 миллионов из них. При этом есть цифры и по другим производителям. Так, ближайший конкурент Samsung — компания LG Display — поставит около 20 миллионов единиц. В то же время на долю BOE придется менее 6 миллионов дисплеев.

Кто делает дисплеи для iPhone. У Samsung и свои телефоны хорошие и для других она может сделать. Фото.

У Samsung и свои телефоны хорошие и для других она может сделать

Samsung и iPhone

Samsung не ограничивается только одной моделью iPhone, предлагая дисплеи для всех устройств — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Только этот производитель готов обеспечить компонентами всю линейку смартфонов Apple. LG Display поставляет LTPS для обычной 6,1-дюймовой модели и LTPO для 6,7-дюймовой модели Pro Max. BOE поставляет LTPS только для 6,1-дюймового обычного iPhone.

Почему не стоит гнаться за дисплеями с частотой 120 Гц.

OLED-дисплеи являются одними из самых дорогих деталей, используемых в iPhone. Учитывая все это, делается вывод, что Apple зарабатывает деньги для Samsung с каждого проданного iPhone. То есть несмотря на конкуренцию южнокорейская компания только богатеет на продаже компонентов для конкурирующих смартфонов. Однако это не меняет того факта, что американская компания опередила всех своих конкурентов на рынке премиальных устройств.

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Самые конкурирующие смартфоны

Наверное, Apple и Samsung стали главной парой конкурентов в истории смартфоностроения. Началось все еще много лет назад, когда они судились между собой и Samsung была признана виновной в нарушении патентов американской компании. Тогда она должна была заплатить штраф более миллиарда долларов, и на тот момент он был самым большим по аналогичным делам.

Самые конкурирующие смартфоны. Сложно сказать, что этого телефона не было бы без Samsung, но сейчас это так. Фото.

Сложно сказать, что этого телефона не было бы без Samsung, но сейчас это так.

На этом судебные споры между компаниями не прекратились, и они снова выясняли отношения. Интересно то, что несмотря на это они не прекращали сотрудничества, и Apple продолжала закупать оборудование у своего конкурента. Даже говорили о том, что, повысив стоимость компонентов буквально на пару долларов, Samsung с лихвой отбила выписанный ей штраф.

В мире бизнеса все очень запутанно. Особенно сейчас, когда все стало слишком глобальным и унифицированным. Производить собственные компоненты стало невыгодным. Намного проще купить их и вписать в свое устройство. Особенно, если они не имеют решающего значения, как процессор или камера. Хотя они тоже покупаются и продаются. Но разрабатывать собственные экраны вместо того, чтобы покупать их у лидеров отрасли, очень нелогично, и Apple это понимает.

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