Несколько неплохих стратегий для Android, в которые стоит проиграть

Стратегии занимают одно из лидирующих мест в числе пользовательских предпочтений, когда дело доходит до выбора игр. Они довольно долгие, требуют подумать, хорошо оптимизированы под небольшой экран и иногда в них можно играть буквально на ходу, или, наоборот, активно взаимодействовать с другими игроками. Так получилось, что многие стратегии должны ”настояться”. Новые игры не всегда оказываются хорошими и интересными, а старые проверенные хиты годами занимают вершины рейтинга скачиваний. Мы собрали самые интересные стратегии в разных направлениях и с разной датой выхода, чтобы вам было из чего выбрать.

Warhammer 40,000: Space Wolf — лучшая стратегия для Android

Это одна из лучших игр серии Warhammer 40,000 для мобильных устройств, включающая 10 новых сюжетных миссий, командные сражения, требующие большего тактического мышления, и даже многопользовательские PvP-сражения 3 на 3.

Как и почти все бесплатные игры, Warhammer 40,000: Space Wolf имеет внутриигровые покупки, но это по-прежнему одна из лучших стратегических игр для Android. Кроме того, она по-прежнему регулярно получает обновления. Так что, похоже, она будет актуальной еще очень долгое время.

Скачать Warhammer 40,000: Space Wolf

Arc The Lad — RPG или стратегия

Arc The Lad изначально была тактической JRPG, выпущенной SEGA в свое время. Arc The Lad R — не та игра. Скорее, это что-то совершенно новое от Boltrend Games. Она основанная на популярной франшизе от SEGA. Это больше стратегическая игра, чем тактическая RPG, но она доставит массу удовольствия, если вы поклонник франшизы.

Лучшие карточные игры для смартфона.

А если вам нравится искусство и графика в стиле аниме, то вы точно останетесь довольны. У игры даже есть довольно занимательная история. В рамках этой истории вы будете наблюдать за развитием персонажа, что добавляет еще больше интереса.

Скачать Arc The Lad

Crying Suns — игра о космосе

Crying Suns — это стратегическая игра в дальнем космосе, наполненная битвами на космических кораблях, исследованиями, интригами и многим другим/ Все это потребует от вас постоянного обдумывания каждого шага, включая управление ресурсами. Даже маленькие решения, которые сначала покажутся незначительными, могут иметь огромное влияние на весь игровой процесс.

Это еще одна из тех стратегических игр, которая определенно является более сложной задачей, чем кажется на первый взгляд. Она затянет вам надолго, а отдача от нее будет потрясающая. Все из-за того, что сюжет и геймплей великолепны. Особенно, когда вы попадаете в гущу событий.

Скачать Crying Suns

XCOM 2 Collection — подборка игр

Та самая игра XCOM, которую вы знаете и, возможно, любите, если играли в нее. Она отлично чувствует себя на смартфонах, а в коллекцию входят сразу все игры серии. Это полная игра XCOM 2, а также все четыре пакета DLC, которые были выпущены для нее за время ее существования.

Лучшие файтинги для Android, в которые можно играть бесплатно.

Если вы знаете, что это за игра, то наверняка снова обратите на нее внимание и будете получать удовольствие от игрового процесса.

Скачать XCOM 2 Collection

Company Of Heroes — реалистичная стратегия для Android

Если вы хотите чего-то более реалистичного, попробуйте Company Of Heroes. Она хорошо сделана и е действие разворачивается в близких к реальным локациях, а не на фантастических просторах дальнего космоса.

Если решите поиграть в нее, вам желательно иметь не только большой запас производительности смартфона, но и больше 5 ГБ места во встроенный памяти. Игра очень большая.

Скачать Company Of Heroes

Star Trek: Fleet Command — игра для фанатов Стар Трек

Фанаты Star Trek точно оценят это игру. Она понравится им хотя бы из-за того, что это потрясающая игра для тех, кому нравятся стратегии, но с небольшим упором в сторону фанатов оригинального хита.

Отличные бесплатные RPG-игры для Android.

Это MMO-стратегия с открытым миром. Так что есть множество других игроков, с которыми можно взаимодействовать, сражаться и создавать союзы. Совсем недавно вышла сюжетная арка «Звездный путь: Следующее поколение», так что в игре есть еще больше контента.

Скачать Star Trek: Fleet Command

Night of The Full Moon — красивая комиксная игра

И последнее, но не менее важное. Эта игра немного отличается от остальных в этом списке. А полюбить ее можно, как за прекрасную графику в стиле комиксов, так и за добавление пошаговых карточных сражений.

Заходите в наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всего!

Функций, которая точно понравится многим — события, которые вы можете запускать случайным образом. Поскольку это придает игре ощущение процедурной генерации, что делает ее более интересной. В мобильной игре такие вещи никогда не будут лишними.

Скачать Night of The Full Moon