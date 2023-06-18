Несколько отличных бесплатных игр, которые стоит скачать прямо сейчас

Игры являются неотъемлемой частью современной культуры. С каждым годом они становятся все более популярными и проникают в различные сферы нашей жизни. От исторических стратегий до захватывающих сетевых шутеров. Но игры — это не только развлечение, они также имеют значительное влияние на наш разум, способствуя развитию креативности, стратегического мышления и социальных навыков. Предлагаю рассмотреть. Несколько игра, которые смело могут считаться лучшими в своих жанрах. Одно тематикой мы ограничиваться не будем, в поговорим в целом о лучших бесплатных играх, которые можно скачать сейчас в Google Play.

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для Android

В 2019 году мы называли Call of Duty: Mobile как лучшую игру для платформы Android. Она была настолько популярна и имела высокий рейтинг, что решение напрашивалось само собой. В игре доступны как обычный онлайн-режим PvP от первого лица, так и королевская битва на 100 игроков.

Это помещает игру в редкую категорию, где она конкурирует с королевскими битвами, например, PUBG Mobile, а также с обычными PvP от первого лица, такими как Critical Ops или Modern Combat. Call of Duty: Mobile предлагает множество интересных заданий, а механика игрового процесса проработана очень хорошо. Это бесплатная игра, но основная часть внутриигровых покупок связана с косметическими предметами.

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Genshin Impact — отличная игра с открытым мироа

Genshin Impact — это ролевая игра с механикой гача, вышедшая с Игра также была выбрана нами как лучшая игра 2020 года. После выпуска она получила широкое признание критиков за впечатляющие визуальные эффекты и отличный игровой процесс.

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В игре есть система вечеринок, и вы вызываете новых персонажей с помощью системы аналогичной другим подобным играм. Тем не менее, визуальные элементы, механика игрового процесса и полностью открытый мир (в комплекте с планером) делают игру намного менее ограничивающей, чем большинство игр в этом жанре.

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Legends of Runeterra — хорошая игра для Android

Legends of Runeterra — это одна из самых свежих игр для платформы Android в данном списке. Это онлайн-баттлер, который напоминает Hearthstone по своей масштабности. В этой игре игроки собирают карты и героев, а затем создают колоды из этих карт и героев. После этого они сражаются с другими игроками онлайн. Legends of Runeterra старается минимизировать случайность, и это приводит к увлекательному игровому процессу. В игре представлено 24 чемпиона и множество карт.

Кроме того, вы можете пригласить своих друзей на дуэль. В список лидеров долгое время входила игра Hearthstone, но пришло время для нового чемпиона в этой области. Если вам интересны карточные дуэли, вы можете найти еще больше отличных игр в этом жанре.

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Игры Nintendo для Android

Nintendo представлена на платформе Android с немалым количеством игр, и все они достаточно качественные. Одной из них является премиальная игра Super Mario Run. Некоторые считали, что цена на нее слишком высока. Однако, механика игры делает ее одним из лучших платформеров для мобильных устройств. У Nintendo также есть несколько бесплатных вариантов, включая стратегическую ролевую игру Fire Emblem Heroes и симулятор Animal Crossing: Pocket Camp.

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Nintendo расширила свой ассортимент в сентябре 2018 года с появлением игры Dragalia Lost, а также в 2019 году с выпуском Dr. Mario World. Наконец, Mario Kart Tour является второй по популярности мобильной игрой за всю историю, уступая только Call of Duty: Mobile. Игры Nintendo иногда могут быть немного строгими, но все они предлагают увлекательный и качественный игровой опыт

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Rocket League Sideswipe — арканая игра с машинами

Rocket League Sideswipe — это одна из самых популярных и захватывающих аркадных игр для мобильных устройств. Это 2D-версия популярной игры для ПК и консолей, но она все равно остается динамичной и увлекательной. В игре игроки управляют машинами и стараются забить голы с помощью огромного футбольного мяча. Эта версия предлагает режимы 1 на 1 и 2 на 2, а большинство матчей длится всего около двух минут. Это отличное времяпрепровождение для тех, кто не хочет тратить часы на игры.

Некоторые другие особенности игры включают простое управление, возможность играть против компьютерных ботов, некоторые социальные функции и сезонный абонемент со множеством косметических предметов, которые можно заработать. Эта игра не является самой глубокой, но иногда веселые игры не обязательно должны быть сложными. Если вам нужен быстрый аркадный экшн, то Rocket League Sideswipe подходит на все сто.

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Sky: Children of Light — приключенческая игра

Sky: Children of Light — замечательная приключенческая игра, выпущенная в 2020 году. В игре представлено семь уникальных миров, которые вы можете исследовать, а также возможность настроить внешний вид своего персонажа так, как вам нравится. Графика в игре великолепна, а ее социальный режим является одним из самых уникальных среди других игр.

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Вы можете взаимодействовать с другими игроками внутри игры, даже без использования голосового или текстового чата (хотя такая опция также доступна). Другие игроки привлекают ваше внимание и помогают вам вести вас туда, куда вам нужно, поддерживая вас и помогая вам в пути. Это невероятно мило и обладает особым очарованием. Существует множество отличных приключенческих игр, но Sky: Children of Light является по-настоящему уникальным и особенным опытом.

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