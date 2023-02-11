Отличные игры для Андройд, в которые можно играть без интернета

Многие игры для Android зависят от мобильного подключения для передачи данных. Будь то загрузка материалов с сервера, как в Clash of Clans, или использование их для защиты DRM, как в большинстве игр Final Fantasy. Кажется, что практически каждая игра требует, чтобы вы предоставили ей соединение, чтобы она вообще запустилась. Не у всех и не всегда есть такая возможность, поэтому мы собрали несколько игр, которые будут работать хоть в самолете, хоть в подвале. Им вообще не требуется соединение с Сетью. Просто запускаете и можно играть так, как вам нравится. Конечно, это не весь список, но мы выбрали самые основные, которые хочется порекомендовать. Хотя они тоже не лишены недостатков.

Alto’s Odyssey — игра, которой не нужен Интернет

Alto’s Odyssey — одна из новейших офлайн-игр, для которой не требуется Wi-Fi. Это бесконечный раннер с боковой прокруткой. Вы катаетесь на лыжах по различным склонам, совершаете прыжки и собираете монеты. Эти монеты открывают элементы настройки в игровом магазине.

Вы также получаете красочную и красивую графику. Она, конечно, не получит наград за реализм, но на нее приятно смотреть. Механика достаточно простая. Вы движетесь вперед в автоматическом режиме. Единственные элементы управления игроком — это прыжки и сальто в воздухе. Игра бесплатная, но в ней есть реклама. Это одна из самых популярных офлайн-игр для Android.

Скачать Alto’s Odyssey

The Battle of Polytopia – офлайн-стратегия

Битва за Политопию — пошаговая стратегическая игра. В целом вы получаете то, что и ожидаете от такой игры. Вы пытаетесь контролировать карту, побеждать противников, улучшать свои технологии и исследовать новые области.

Как играть в игры с PlayStation на Андроид-смартфоне.

Игра включает в себя одиночный и многопользовательский режимы, и оба доступны в автономном режиме. Кроме того, есть несколько других режимов игры, различные действия, которые вы можете предпринять, таблица лидеров с лучшими результатами и случайно сгенерированные карты, чтобы вы могли каждый раз играть в нее, как в первый. У игроков обычно есть несколько жалоб, но в целом игра принимается игроками довольно хорошо.

Скачать The Battle of Polytopia

Crossy Road — игра про переход дороги

Crossy Road — одна из самых популярных мобильных игр. По сути, это Frogger поколения мобильных игр. Вы ведете курицу через дорогу, ручьи и другие препятствия. В игре представлено более 150 коллекционных персонажей, локальный и онлайн-мультиплеер (если у вас есть соединение), поддержка офлайн-режима, поддержка Android TV и многое другое.

Это семейная игра, в которую можно играть бесплатно. Покупки в приложении в основном предназначены для косметических изменений, которые не влияют на игровой процесс.

Скачать Crossy Road

Pocket City — игра, похожая на Сим Сити

Pocket City очень похож на Sim City. Это градостроительный симулятор, который предлагает все примерно то же самое. Вы строите дороги, здания и вообще все, что нужно городу. Игроки часто имеют дело с хорошими вещами, такими как вечеринки, или с плохими вещами, такими как массовые пожары. Вы должны убедиться, что достигли хорошего баланса, чтобы зарабатывать деньги, повышать уровень, открывать больше зданий и открывать больше земли.

Игра CarX Street вышла на Android! Это российская NFS с открытым миром, у которой нет аналогов.

Бесплатная версия содержит базовую игру с рекламой. Премиум-версия добавляет больше возможностей и убирает рекламу. Это один из лучших градостроительных симуляторов в Google Play, и в него можно играть не только в автономном режиме, но и без встроенных покупок.

Скачать Pocket City

Dead Cells — игра в разных жанрах

Dead Cells — это своеобразная игра. Она имеет нелинейный игровой процесс, поэтому вы можете исследовать все вокруг по своему усмотрению. Тут даже есть что-то от механики hack-n-slash и привычных нам платформеров.

Кроме того, в игре есть два режима (автоматический удар и обычный), настраиваемые элементы управления, поддержка внешнего контроллера и полная поддержка всех функций в автономном режиме. Dead Cells — одна из самых сложных игр в списке, но от этого она не становится хуже.

Скачать Dead Cells

Iron Marines Invasion — игра от известных разработчиков

Iron Marines Invasion — последняя игра от Ironhide Games, разработчиков франшиз Iron Marines и Kingdom Rush. Это стратегическая игра, в которой вы исследуете игровые карты, сражаетесь с плохими парнями и выполняете сюжетные миссии. Вы столкнетесь с большими армиями, битвами с боссами и многим другим. Вы также получите героев и усиления, которые помогут проложить путь к победе.

Лучшие игры разных жанров, вышедшие в 2022 году.

Игра довольно приличная и не использует ту же механику защиты башни, что и в более ранних играх разработчика. Однако, если вам нужны более ранние игры Tower Defense, в другие игры Iron Marines и Kingdom Rush также можно играть в автономном режиме.

Скачать Iron Marines Invasion