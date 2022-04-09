Платформеры для Android, в которые стоит поиграть в свободное время

Обычно платформеры становятся простыми и понятными играми, в которых на первое место выходит умение пользоваться пальцами. Надо просто вовремя тыкать в экран и понимать логику игры, чтобы быть готовым к происходящим переменам. Но некоторые из игр этого жанра идут дальше и привносят в себя элементы других игр. Они и становятся наиболее интересными за счет своего разнообразия. Мы собрали игры, которые можно считать лучшими в этом жанре и которые не стыдно порекомендовать другим. Ознакомьтесь с этим списком. А если вам нравится что-то еще, пишите об этом в комментариях.

Drop Wizard — классический аркадный платформер

Drop Wizard представляет классические платформы с фиксированным экраном из игр прошлого, таких как Bubble Bobble и Snow Bros. Цель каждого уровня — оглушить врагов, ударив их волшебной палочкой.

Однако эта игра для Android отличается от своих предшественников тем, что была переосмыслена для сенсорного экрана. Вместо неудобного виртуального управления вы касаетесь половины экрана, чтобы перенаправить персонажа влево или вправо, и он испускает взрыв магии при приземлении.

Поначалу это кажется чем-то очень простым, но потом игра проявляет свое истинное лицо, и то, что казалось упрощением, наоборот, становится довольно сложным — ее одноэкранность. Вас ждут запутанные уровни, заполненные смертоносными мультяшными тварями, и много игрового времени. Все это под оберткой классической аркады.

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Bomb Chicken — игра про взрывающуюся курицу

Bomb Chicken — это то, что происходит, когда история о происхождении супергероя сталкивается с нелепым персонажем платформера — и с огромным количеством взрывчатки.

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После несчастного случая наш пернатый герой становится способным закладывать, казалось бы, бесконечное количество бомб. Эта странная способность должна использоваться для уничтожения врагов и получения ответа на главный вопрос о том, что вообще происходит.

Играть в Bomb Chicken, особенно на больших экранах, одно удовольствие. Курица летает, подпрыгивая в воздухе, когда вы быстро закладываете много бомб. Все это выглядит очень сюрреалистично. В общем, игра довольно дикая, но забавная и яркая.

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Ordia — платформер под водой

Ordia — платформер, в котором подводное существо пытается сбежать из враждебного мира. Чем-то это напоминает по механике Angry Birds. В первую очередь, речь идет о точности, с которой вам нужно все делать, но уделять внимание придется не только этому. Более поздние уровни, по общему признанию, сложны, но игра изобилует точками перезапуска. При этом есть ответвления от основного сюжета, но для общего прогресса их проходить не обязательно.

Темп игры постоянно меняется. Некоторые локации ее части похожи на очаровательно глупые игры в пинбол. В других местах надо будет пытаться убежать от злобного хищника. Но это еще не все.

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Oddmar — консольная игра для телефона

Oddmar — игра для мобильных устройств, достаточно хорошая, чтобы соперничать с консольными представителями. В нем фигурирует титулованный Оддмар — комичный викинг, которого избегают его товарищи, но когда они исчезают, а он нюхает несколько волшебных грибов, он становится героем, стремящимся спасти свою семью.

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Основа как всегда состоит из простых вещей. Вам надо будет бегать, прыгать, хватать предметы и уворачиваться от врагов — но не все так предсказуемо. Визуальные эффекты хороши настолько, что часто выглядят как интерактивный мультфильм. Темп игры часто меняется, когда вы сражаетесь с гигантскими боссами или преодолеваете долгие уровни, похожие на лабиринты.

Oddmar устанавливает новый стандарт для платформеров на мобильных устройствах. А на Android вы даже сможете пройти первые несколько уровней бесплатно.

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See/saw — игры с черным юмором

Едва ли герои игры согласились бы на предложенные им испытания, учитывая, что они заперты в комнатах, набитых массивными шипами и пилами, а им нужно было собирать монеты. Черный юмор изобилует в этой игре. Вдаваться в подробности не буду, но иногда решения для прохождения какого-то момента надо будет принимать очень необычные.

Управление превосходное, а все, что вам нужно, это два больших пальца. Этого хватит для прохождения всех 150 уровней. Хотя понадобится еще немного ловкости. При этом для прохождения уровня вашему персонажу совсем не обязательно в итоге уцелеть. Вот такая необычная игра.

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Spitkiss — смесь аркады и платформера

Spitkiss — это смесь аркадных шутеров и платформера. Она сочетает в себе то, что на первый взгляд кажется дичью, с тем, что потом начинает становится очень милым. Все это происходит на фоне мультяшных силуэтов основных и второстепенных персонажей.

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Особенно на больших экранах Spitkiss работает очень хорошо. Визуальные эффекты яркие, а основы самой игры и ее управления легко понять. Но по мере того, как вы углубляетесь в 80 уровней игры, проходить их становится все сложнее. При этом спецэффекты, графика и общее течение игры оставляют позитивный осадок, который заставит вас посоветовать ее другим.

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Traps n’ Gemstones — почти Индиана Джонс

Возвращаясь к классическим ”боковым” платформерам, Traps n’ Gemstones оправляет кого-то, вроде Индианы Джонса, в массивную пирамиду, наполненную мумиями, пауками и ловушками. Ему надо украсть сокровища, раскрыть все секреты, а затем, наконец-то, сбежать.

Помимо того, что вы прыгаете, собираете алмазы и побеждаете местных существ, вам нужно заниматься исследованиями. Может показаться, что игра довольно мрачная, но несмотря на это, она довольна приветлива к игрокам.

Если вас убьют, вы сможете продолжить с того места, на котором остановились, но это стирает ваш счет, поэтому, чтобы закончить игру с хорошим результатом, вам придется как следует постараться и противопоставить противникам и самой игре все, что вы сможете.

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