Спорт и стратегии — подборка лучших игр для Android

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Артем Сутягин 0

В последнее время выходит не так много хороших новых игр для смартфонов. Когда есть, о чем рассказать, мы обязательно это делаем, но сейчас куда интереснее вспомнить некоторые старые игры, которые уже проверены временем и имеют много положительных отзывов от любителей мобильного гейминга. Мы собрали их в нашей традиционной еженедельной подборке лучших игр для Android. На этот раз сделаем упор на спортивные игры и стратегии. Заряжайте свои телефон и включайте Wi-Fi. Сейчас будем выбирать и скачивать.

Спорт — сам по себе стратегия. Но мы добавили еще и настоящие стратегии.

Australian Open — лучший теннис для Android

Если вы любите теннис и хотите играть в него не только в реальной жизни, но и на экране смартфона, вам стоит обратить внимание на эту игру. Это лучший симулятор тенниса, который я встречал на Android. Эта бесплатная игра, разработанная Big Ant Studios для продвижения Открытого чемпионата Австралии по теннису. В ней есть много режимов, и это очень подкупает.

Элементы управления сделаны так, что для ударов от вас требуются только свайпы. А их комбинация может использоваться для выполнения различных приемов. Впрочем, есть и продвинутые настройки управления, если вам хочется чего-то большего. Сложность сначала будет довольно низкой, но по мере продвижения вы будет встречать все более сильных соперников и играть вам будет сложнее.

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PES 2023 — новый футбол для телефона

Знаменитая футбольная франшиза Konami предлагает расширенные возможности управления дриблингом и возможности для локальных и онлайн-матчей в реальном времени против друзей или других игроков на Android. Все это переносит отличный футбольный симулятор на Android и делает его очень даже хорошим.

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Конечно, это не просто пинание мяча, а нечто большее. Есть даже система Inspire, которая позволяет вам вдохновлять ваших игроков на более качественные действия. Или, наоборот, мешать им полностью выкладываться на поле. Игра будет адаптироваться к вашему стилю игры, а самым главным недостатком можно назвать то, что игра бесплатная. Звучит странно, но не в случае игр. Из-за того, что она бесплатная, в ней есть много монетизации, на которую не хочется отвлекаться во время игры.

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Madden NFL 22 — американский футбол для Android

Madden является визитной карточкой серии футбольных игр, даже на Android. Мобильные версии ежегодной франшизы бесплатны, но содержат весь фримиум-мусор, который только может предложить EA. Лутбоксы, реклама, микротранзакции — все при ней.

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Проблема в том, что в этом жанре вы не найдете ничего подобного. Это единственный способ попробовать этот вид спорта на телефоне. Вы получаете соревновательную игру, динамичные футбольные сезоны и новые стратегии, на основе которых выстраивается ваш стиль игры. Также есть режим совместной игры, в котором вы можете помочь своим друзьям. В общем, будет весело.

Скачать Madden NFL 22

MLB 9 Innings — бейсбол для смартфона

MLB 9 Innings 21 — еще одно ежегодное обновление своей серии. Если вы увлекаетесь бейсболом, эта игра для вас. По крайней мере, если у вас Android. В ней представлены все 30 команд MLB с 1700 игроками. Так же вам предложат 3D-графику и хороший гемплей для того, чтобы вы действительно получили удовольствие

Существует также возможность управления одной рукой, чтобы сделать игру в дороге еще проще. Вы можете выбрать как и где играть. Тактику также вы определите сами. Вы можете сразиться с другими игроками со всего мира в соответствующих режимах. Есть и локальные режимы, в которых вы тоже проведете не один увлекательный матч, если вы разбираетесь в бейсболе. А если нет, то вы сможете попробовать и понять, почему его так любят в некоторых странах.

Скачать MLB 9 Innings

Among Us — культовая игра

Сказать, что популярность Among Us очень высока — недооценить игру. Это симпатичная, веселая и интересная многопользовательская игра, поддерживающая 5-10 игроков, где не все являются теми, кем кажутся.

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Вы входите в состав группы, которая предназначена для выполнения различных космических задач, но среди вас есть самозванец, одержимый желанием всех убить. Он будет сеять хаос и сбивать вас с толку. Этот хаос может замаскировать самозванца и создать ему алиби.

Победа в «Среди нас» зависит от того, являетесь ли вы обычным товарищем по команде или самозванцем. В любом случае вам надо будет выполнить поставленные задачи и сделать все правильно. Логично: если вы самозванец, вам нужно успешно убить всех незаметно, а если нет, то найти самозванца. Играть в Among Us очень весело, но имейте в виду, что для победы вам придется развивать некоторые качества, которых у вас могло не быть.

Скачать Among Us

Hearthstone — популярная карточная игра

Hearthstone — это очень популярная карточная игра, отчасти потому, что она бесплатна на начальном этапе и она затрагивает любимую вселенную Blizzard Warcraft. Она сталкивает вас с другим игроком в бою 1 на 1, где ваша цель уменьшать их запас здоровья до тех пор, пока вы не выиграете. При этом в игре есть несколько режимов, среди которых вы точно выберете тот, что нравится именно вам.

Hearthstone, без сомнения, является королем бесплатных карточных игр для Android, конкурирующих с Legends of Runeterra (чуть ниже) и Gwent. Эта игра существует достаточно давно, чтобы обрасти большим количеством контента и не дать заскучать даже самым требовательным игрокам.

Скачать Hearthstone

Legends of Runeterra — пошаговая игра для всех

Legends of Runeterra — еще одна пошаговая карточная игра, основанная на популярной вселенной. Как и аналоги из Warcraft и Witcher, Legends of Runeterra сосредоточена вокруг вашей колоды. Победа над противником требует, чтобы вы уменьшили его основной запас здоровья, защищая при этом свой собственный.

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Каждый игрок получает ход атаки, в то время как противник получает шанс защитить себя как можно лучше. Все карты имеют свою собственную характеристику атаки и здоровья, а некоторые обладают особыми способностями. Есть также карты заклинаний с разным уровнем эффективности.

Даже если вы не увлекаетесь League of Legends, Legends of Runeterra — это отличный отдых от Hearthstone. А чтобы легко втянуться в нее, есть учебник, который познакомит с игрой, так что дайте ему полчаса, и все будет хорошо.

Скачать Legends of Runeterra

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