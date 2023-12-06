Топовые RPG для Android, в которые можно играть бесплатно

Нет ничего лучше, чем свободным зимним вечером погрузиться в хорошую ролевую игру. А еще лучше, если она может затянуть вас на несколько недель. Чтобы вам было проще что-то выбрать, мы еженедельно выбираем для вас самые интересные тайтлы. Вам надо будет только выбрать что-то, не покидая пределы смартфона, перейти в Google Play и скачать то, что больше понравится. Мы рекомендуем попробовать играть при помощи контроллера, но все игры из подборки сделаны так, что и на сенсорном экране управление будет просто отличным. Поэтому давайте начинать.

Harry Potter Magic Awakened — игра про Гарри Поттера

Harry Potter Magic Awakened может стать одной из ваших любимых игр 2023 года, а не только прошедшей его части. Эта игра предлагает игрокам увлекательное исследование мира Гарри Поттера, а также глубокую, но не сложную боевую систему для поддержания интереса. Технически это карточный боевик, но игра использует механику RTS и RPG, чтобы вам хотелось играть в нее снова и снова.

Лучшие игры для Android, которые оценят фанаты Zelda.

Если вы разочарованы низким качеством игр про Гарри Поттера на Android, попробуйте эту, ведь она легко может стать одной из лучших. Хотя игра ориентирована на соревновательный процесс благодаря рейтинговой таблице лидеров, казуальные геймеры найдут в Magic Awakened много интересного.

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Undecember — хорошая игра вместо Diablo Immortal

Undecember — одна из отличных альтернатив Diablo Immortal, и это не просто слова. Боевая ARPG не является революционной, но она идеально подходит для игроков, которые любят завершать начатое полностью. Для разнообразия в игре есть несколько многопользовательских функций, но не волнуйтесь, это не MMORPG.

Undecember является фантастической ARPG, которая предлагает игрокам огромное количество настроек. Однако тем, кто выбирает ролевую игру по сюжету, лучше пропустить ее.

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Stardew Valley — игра о ферме

Stardew Valley — фермерская ролевая игра для тех, кто любит строить что-то значимое. Во многом во вдохновленной Harvest Moon игре вы будете побеждать скелетов и путешествовать на далекие острова, чтобы восстановить ферму своего дедушки. Это расслабленная, веселая игра, которая обязательно вызовет улыбку на вашем лице.

Отличные игры для Android, которые никогда не стыдно посоветовать.

Несмотря на то, что игра ориентирована на любителей казуальных игр, в ней есть много возможностей для состязаний. Специальное подземелье в конце игры заставит вас испытать свои боевые навыки на пределе возможностей, а полное прохождение требует глубокого знания механики игры. В целом, это фантастическая игра, которая придется по душе любому геймеру.

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Vampire: The Masquerade Night Road — ролевая игра для Андроид

В основе ролевых игр лежит сюжет. Нет смысла в яркой графике или отличной анимации, если история скучна и неинтересна. Vampire: The Masquerade зародилась как настольная ролевая игра в далеком 1991 году, а Night Road — это современный пересказ той истории. Данная игра для тех, кто любит, чтобы их ролевухи были информативными и полными истории.

Vampire: The Masquerade — Night Road полностью текстовая, в ней более 650 000 слов сюжета и диалогов (для сравнения, в трилогии «Властелин колец» их чуть больше 576 000). Это захватывающая ролевая игра отлично демонстрирует, как можно погрузить игрока в историю.

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Eternium — фэнтези RPG

Eternium — идеальный вариант для тех, кто ищет оригинальную фэнтезийную RPG, не отходящую далеко от классики. Но в отличие от классических ролевых игр, она гораздо более простая и понятная. Это современная игра с не менее современными возможностями. Сенсорное управление удивительно интуитивное и понятное, так что вы быстро справитесь с задачами и разграбите подземелья как настоящий профессионал в этом деле.

Кроссплатформенные игры, в которые можно играть не только на Андроид.

Eternium является полноценной ролевая игра, которая может потягаться с любым крупным эксклюзивом для ПК или консоли. Она бесплатна, но в ней нет механики pay-to-win, как в других F2P-играх. Ее обязательно должны попробовать все любители классических ролевых игр, которые уже сотни раз играли в Baldur’s Gate.

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AnimA ARPG — ролевая игра в стиле ретро

AnimA вдохновлена ретро-ролевыми играми, делая упор на глубокую кастомизацию и быстрые бои. Иногда она может показаться скучной и повторяющейся, особенно если вы привыкли к таким играм, как Chrono Trigger. Однако с помощью правильной стратегии и терпения в этой игре можно преодолеть все, что угодно, и она щедро вознаградит вас, когда вы найдете редкий предмет или победите босса.

AnimA идеально подходит для тех, кто считает современные RPG слишком простыми и предпочитает решать задачи без посторонней помощи. Но это не значит, что она не понравится и казуальным геймерам. Богатые возможности настройки, возможность играть снова и снова, интуитивно понятное управление и красивая графика делают эту игру обязательной к прохождению.

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