Подборка игр для Android, в которые можно играть бесконечно

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Артем Сутягин 0

В Google Play очень много игр, которые имеют ограниченную продолжительность. Пять, семь, десять, а у самых долгих — пятнадцать часов игрового времени. Но это все меркнет на фоне бесконечных игр. Такие существуют и чаще всего это раннеры, но бывают и те, в которых, например, надо что-то создавать, но совершенно без цели. О таких и многих других играх мы расскажем в этой подборке. Садитесь поудобнее и готовьтесь играть.

В бесконечных играх есть свой шарм.

Townscaper — не игра

Игра Townscaper начинается с того, что вы смотрите на совершенно плоскую водную гладь. Теперь коснитесь экрана и вы увидите, как образовался крошечный остров. Нажмите еще раз, и маленький домик будет создан. Делая то же самое снова и снова, перед вам будет что-то причудливое, с чем вам и предстоит работать.

Но то, что создано, зависит от правил внутриигровых алгоритмов — и вам придется разобраться с ними самостоятельно. Вы получаете множество опций для настройки положения солнца, переключения базовой сетки ландшафта и просмотра вашей коллекции маленьких городов.

Это что-то настолько неигровое и бесконечное, насколько вообще может быть игра. Нет ни цели, ни счета, ни таймера. Но в Townscaper есть завораживающая чистота, а ее простая концепция одновременно бесконечно привлекательна и увлекательна. Именно поэтому она и попала в наш список.

Скачать Townscaper

Summer Catchers — игра с тележкой

Summer Catchers предлагает уникальный и напряженный взгляд на бесконечный раннер. Цель главного героя — добраться до солнечных краев на шаткой деревянной тележке. Проблема в том, что на ее пути встают всевозможные опасности и свирепые твари.

Как правило, касание экрана заставляет вас прыгать вверх в таких играх для Android. Но здесь вместо этого вы наполняете свою машину способностями, которые запускаются нажатием кнопок в подходящий момент — ракета, чтобы убежать от преследующего зверя; таран, чтобы разбить тотемный столб, и другие.

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Иногда это может быть немного отрывисто и грубо, а битвы с боссами чрезвычайно сложны, но сделана игра максимально приятно и душевно. Потому вы будете снова и снова играть в нее, чтобы помочь героине добраться до ее конечной цели.

Скачать Summer Catchers

ALONE… — игра для уверенных в себе

Люди, которые сегодня играют в мобильную классику Canabalt и считают ее несовершенной из-за ее простоты, просто не понимают игру. Canabalt — это скорость и острые ощущения от того, что вы едва контролируете ситуацию и делаете только самое необходимое. ALONE… берет эту базовую предпосылку и сильно развивает ее.

Вместо того, чтобы прыгать между зданиями, вы летите через смертельные пещеры. Вы делаете что-то сами, на что-то получаете подсказки. Ваш корабль выживает при незначительных столкновениях и медленно восстанавливается. Вам надо просто совершать как можно меньше ошибок и не врезаться в стены. Это опьяняющая комбинация, которая, в отличие от большинства игр этого жанра, не уступает Canabalt — в нее действительно интересно играть.

Скачать ALONE…

Doug Dug — покорение подземелья

Эта игра о том, чтобы не быть раздавленным падающими камнями и грязью. Вы узнаете, что такое копаться глубоко под землей в бесконечных поисках мерцающих драгоценных камней. Однако сами по себе пещеры — не единственная угроза: в недрах Земли обитает удивительное множество смертоносных монстров.

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Некоторых из них победить довольно легко, но другие более крепкие и их победить сложнее. Игра бесконечна и может быть расслабляющей в своем течении, но только до тех пор, пока вы не проиграете. Тут расслабление закончится — придется злиться и начинать сначала.

Скачать Doug Dug

FOTONICA — отличная игра для Android

Это одна из самых крутых игр. FOTONICA по своей сути перекликается с быстрой игрой Canabalt. Разница в том, что в FOTONICA вы перемещаетесь по сюрреалистическому и тонкому трехмерному векторному пейзажу в стиле Rez. Вам надо будет долго касаться экрана для того, чтобы набрать скорость. Когда вы будете отрывать палец от экрана, вы будете взлетать.

FOTONICA предлагает восемь очень разных и ограниченных задач, позволяющих вам изучить различные пути и искать бонусы, чтобы увеличить счет набранных очков. Это просто сказочный раннер. Попробуйте его и, скорее всего, вам понравится.

Скачать FOTONICA

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