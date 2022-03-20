Отличные игры для Android в жанре приключений

Что может быть интереснее приключений? Серые будни на то так и называются, что их очень много и тянутся они бесконечной чередой, не приносящей ничего интересного. Чтобы вырваться из них, нужно найти интересные приключения. Каждый выбирает для себя что-то свое, но мы нашли для вас несколько приключенческих игр самого разного типа. Вам предстоит покорять космос, совершать кругосветное путешествие, спасать девушку-робота и даже расследовать преступление. Это будет интересно. Поэтому хватит предисловий! Давайте начинать.

Bird Alone — игра про птицу

Bird Alone сначала производит впечатление ограниченного виртуального питомца. Вы болтаете с попугаем, который комично визжит на вас. Через несколько минут вам сообщат, что вы сделали то, что нужно, и через некоторое время вам скажут, что делать дальше.

Но при повторном посещении птица будет постепенно раскрывать все больше секретов о себе и пригласит вас принять участие в творческих играх. Они добрые, но довольно простые. Если коротко, это все. Остальные подробности вы узнаете уже внутри игры.

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Her Story — игры про расследование

В Her Story вы оказываетесь перед древним компьютерным терминалом со странным программным обеспечением. Вскоре становится ясно, что перед вами база данных, которая содержит допросы полицией женщины, обвиненной в убийстве.

Но лента порезана на куски и доступна только по ключевым словам. Просматривая такие куски, вам надо будет понять, какие из них надо запросить, чтобы собрать полную картину и понять, что произошло. Так вы медленно, но верно будете приближаться к разгадке тайны.

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Главная особенность игры в том, что она будет держать вас в напряжении до тех пор, пока вы не сможете отгадать загадку. Такое встретишь не часто, но иногда такие игры просто необходимы, ведь играть в нее надо от начала до конца. Иначе, зачем это все?

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80 Days — путешествие вокруг света

Из всех попыток создать атмосферу романа и сюжетных игр на мобильных устройствах 80 Days — самая веселая. Действие разворачивается в 1872 году с явным уклоном в стимпанк. Как верный слуга Филеаса Фогга, вы должны помочь ему выполнить пари и совершить кругосветное путешествие за 80 дней.

Взаимодействие происходит в виде динамичного, часто захватывающего и разветвленного повествования. Игра старая, и обновлений для нее не было тоже довольно долгое время. Но у вас будет много локаций для приключений. Подводные поезда, огромные механические слоны в Индии и многое другое — все это и многое другое ждет вас в той игре.

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Oceanhorn — игра в духе Zelda

В Oceanhorn есть нечто большее, чем намек на Zelda, но это только добавляет ей преимуществ. Наверное, это одно из лучших аркадных приключений для мобильных устройств.

Вы просыпаетесь и обнаруживаете письмо от своего отца. Оно и отправит вас в приключение. Вам останется только блокнот и ожерелье. По традиции вам надо будет заняться поисками, исследовать острова, новые территории, общаться с людьми, сражаться с враждебным животным, раскрывать секреты и отгадывать загадки. Ах да, при этом надо остаться в живых.

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Первую главу вы получаете бесплатно. Так вы проверите, как игра работает на вашем устройстве. Чтобы она вас впечатлила, лучше играть на мощном смартфоне, ведь именно в красивой и плавной графике и есть ее главное преимущество. После первой главы, если захотите, вы сможете разблокировать остальные. Вся игра длится около 10-12 часов. Так что вам будет, чем заняться, но это действительно одна из лучших приключенческих игр для смартфонов.

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Samorost 3 — классические приключения

В Samorost 3 вы исследуете свое окружение, раскапываете предметы, а затем выясняете, где их лучше всего использовать. В теории все просто, но что отличает Samorost 3, так это качество ее исполнения и сколько сил создатели в нее вложили. Сюжетная линия разворачивается вокруг монаха, который реализует свой коварный план. Вам надо все это исправить и сделать так, что все было хорошо.

Игра наполнена великолепными деталями, которые восхищают. Есть все — от подергивания усиков насекомого до сцены, где главный герой успешно побуждает ближайших существ петь и начинает радостно танцевать. И это только два примера того, что вы найдете в той игре.

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Love You To Bits — приключения с головоломками

Love You To Bits визуально сделана очень хорошо и постоянно подкидывает вам головоломки на пути прохождения вашего приключения. В нем Космо, исследователь космоса, ищет разбросанные части своей девушки-робота. Все это немного непривычно, но очень интересно и привлекательно.

Но сильно задумываться о сюжете вы не будете, ведь игра сама по себе очень привлекательна. Благодаря множеству разнообразных сцен, она становится динамичной и не успевает надоедать, а большое количество локаций сделает ее еще более заманчивой.

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Время от времени происходящее будет казаться странным, но игра настолько хорошо сделана и продумана до мелочей, что вам надо быть бесчувственным сухарем, чтобы хоть немного не проникнуться к ней теплыми чувствами.

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The Room: Old Sins — игра-исследование

В The Room: Old Sins вы расследуете исчезновение инженера и его жены. Следы приведут вас к жуткому чердаку. При включении света вы видите странный кукольный домик, который засасывает вас внутрь.

Игрушка на самом деле представляет собой полную реконструкцию особняка, полного тайн. Чтобы разгадать ее, надо будет пройти через большое количество головоломок. Самое приятное, что в игре нет долгого и нудного перемещения, которое часто бывает в играх этого жанра.

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