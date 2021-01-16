Лучшие бесконечные раннеры для Android

Есть категория игр, которую можно назвать самой необычной из всех остальных. Она уже не нова и многие даже наигрались во что-то подобное, но именно бесконечные раннеры стоят особняком в мобильном гейминге. Только они позволяют достичь максимального уровня напряжения, когда у вас нет права на ошибку, а еще они дают возможность играть столько, сколько нужно. Можно запустить ее во время поездки в лифте, а можно во время перелета через Атлантику. В обоих случаях вы получите игровой опыт, который не даст заскучать. Редко эти игры преисполнены смысла, но зато часто они просто красиво сделаны. Давайте разберемся, что нам предлагает этот жанр, и обсудим лучших его представителей в нашей традиционной новостной подборке.

Summer Catchers — до солнечного края

Summer Catchers предлагает довольно интересный взгляд на бесконечные раннеры. Задача главного героя — двигаться вперед на шаткой деревянной тележке. Проблема в том, что на его пути стоят всевозможные опасности и свирепые существа.

Как правило в подобных играх прикосновение к экрану заставляет вас прыгать вверх. Но не здесь. Вместо этого в Summer Catchers активировать специальные возможности — ракета, чтобы убежать от преследующего зверя, и таран, чтобы пробивать препятствия.

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Иногда сюжет оказывается немного скомканным, а битвы с боссами чрезвычайно тяжелы, но сделана игра красиво. Так что вы вряд ли пожалеете, попробовав пройти ее.

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Boson X — внутри ускорителя частиц

Boson X — это бесконечный раннер, в котором описан забег на безумных скоростях внутри ускорителей частиц. Так можно генерировать высокоскоростные столкновения, необходимые для обнаружения новых странных частиц. Игра не совсем научная, но некоторые вещи в ней описаны довольно точно.

Вам надо будет от много чего уворачиваться, чтобы пройти свой путь. С самого начала это уже не очень просто, но более поздние уровни будут намного сложнее. В игре будет много всего абстрактного и устрашающих устройств, которые меняются и трансформируются прямо на ваших глазах. Выглядит это круто.

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Doug Dug — игра с гномом

Главный герой этой игры Дуг Даг — гном, копающийся глубоко под землей в бесконечном поиске мерцающих драгоценных камней. Однако пещеры — это не единственная угроза — в недрах земли обитает удивительное множество смертоносных монстров.

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Некоторых можно уничтожить, ударив лопатой Дуга, но другие сделаны из более прочного материала. Бесконечная и полная персонажей Doug Dug кажется классной игрой и иногда дает чувство приятного прохождения, а потом вас заваливает тоннами щебня. Больше об этой игре сказать нечего. Вот такая она внезапная.

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FOTONICA — игра в сюрреалистичном мире

FOTONICA — это одна из самых великолепных игр в мире, которая по своей сути перекликается с прыгучей Canabalt. Разница в том, что в FOTONICA вы перемещаетесь по сюрреалистическому и изящному трехмерному векторному ландшафту в стиле Rez. Вам надо будет удерживать палец на экране, чтобы набрать скорость, и взлетать в воздух, сделав свайп.

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FOTONICA не совсем бесконечный раннер, но не попасть в подборку она просто не могла, так как очень его напоминает. Вам будет предложено несколько уровней, на которых надо будет проявлять ловкость, искать бонусы и изучать миры. Впрочем, в игре есть и бесконечные зоны, в которых можно будет застрять надолго.

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Impossible Road — невозможная дорога

Одна из самых захватывающих игр для мобильных устройств — Impossible Road — это безликий белый шар, который летит по ленточной трассе, извивающейся и уходящей вдаль. Цель — выживание, и чем больше ворот вы пройдете, тем выше будет ваш счет.

Загвоздка в том, что «Невозможная дорога» быстра, а трасса вертится и поворачивает, так, что удержаться на ней будет по-настоящему сложно. В итоге вам придется очень нелегко и отвлечься даже на секунду просто не получится.

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Однако по мере прохождения вы освоитесь и поймете, где можно рисковать, а где это будет верной гибелью. Интересно, что в игре продуманы трюки, за выполнение которых можно будет получить некоторые бонусы

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Super Hexagon — геометрическая игра

Super Hexagon- это бесконечная игра на выживание, которая может показаться безжалостной к игроку. Она начнется с крошечного космического корабля в центре экрана. Стены вокруг него будут быстро смыкаются, а все, что вам нужно сделать, это двигаться влево и вправо, чтобы пробираться сквозь щели.

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К несчастью для вас, стены продолжат двигаться и меняться, а саундтрек только дополнит ощущение того, что вы находитесь внутри стиральной машины. Это сложно, но со временем можно освоиться.

В какие-то моменты вам покажется, что игра дает вам шанс расслабиться, но это обманчиво, она, наоборот, начнет нагнетать сложность еще больше на новых уровнях.

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Ridiculous Fishing — игра про рыбалку

Ridiculous Fishing имеет правильное название, потому что она про рыбалку и она довольно нелепая.

Игра начинается с того, что вы подпрыгиваете на своей лодке с открытым верхом, забрасывая удочку в чернильную глубину. Затем вы наклоняете телефон, чтобы направлять крючок, вылавливая рыбу и избегая опасностей. Дальше будет еще много треша. Надо будет вытаскивать рыбу, подбрасывать и стрелять в нее из дробовика. Не знаю, почему именно так, но выглядит это довольно фриковато.

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По мере прохождения вы сможете получать более длинные лески и более мощное оружие. В итоге будете ловить больше рыбы. Правда, вряд ли вам потом покажут ведро с выловленной рыбой. Она просто рассыпается в воздухе. Как я и сказал, смотрится это очень странно.

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