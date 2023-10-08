Подборка отличных игр для тех, кто любит экшен и FPS

Играть в шутеры на смартфоне — это удобно, увлекательно и доступно. Именно этот жанр получился одним из самых популярных среди современных геймеров. Именно шутеры на смартфонах обладают высокой степенью погружения благодаря сенсорным экранам и отличной графике, которой достигли разработчики. Кроме того, разнообразие шутеров позволяет каждому найти что-то для себя. Мы уже не первый раз пишем об играх этого жанра, но нам снова есть что рассказать, и мы с удовольствием делаем это.

Shadowgun Legends — игра с хорошей графикой

Shadowgun Legends — хорошая игра во всех отношениях. У нее приличная графика, научно-фантастический оттенок и множество PvP- и PvE-контента. В этой игре каждый найдет что-то для себя благодаря большому количеству возможностей и игровых режимов.

Игра также поддерживает контроллер, поэтому вам больше не придется выбирать сенсорное управление, если оно вам не очень нравится. Shadowgun Legends явно была вдохновлена ​​такими популярными играми, как Gears of War, Destiny и Halo, что делает игру еще более привлекательной. Она точно понравится вам, если вы ищете шутеры от первого лица, которые отличаются от таких игр, как Call of Duty и PUBG.

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Pixel Gun 3D — шутер от первого лица

Pixel Gun 3D — это в некотором роде вторая волна популярности, первоначально выпущенной в 2014 году игры. Она до сих пор стабильно обновляется, предлагает красочные карты, необычные настраиваемые стили скинов и креативные игровые режимы. Хотите сыграть в королевскую битву, устроить снайперский турнир или просто хотите сразиться с друзьями в режиме Deathmatch? В Pixel Gun 3D есть режим для каждого.

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Что касается социальной составляющей, то Pixel Gun 3D выводит кланы и таблицы лидеров в рамках глобального рейтинга. Тем не менее, если соревновательный многопользовательский режим вам не по душе, есть масса мини-игр, которые займут вас. В целом Pixel Gun 3D до сих пор является отличным выбором благодаря огромному арсеналу игровых режимов и настраиваемым развлечениям.

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Frag Pro Shooter — игра для умных

Множество игр FPS проверяют ваши навыки, но как насчет добавления механики, бросающей вызов вашей смекалке? Frag Pro Shooter — это PvP-шутер, в котором в вашу перестрелку включена механика выбора команды. Вам придется переключаться между вариантами вооружения, чтобы переиграть своих противников.

Кроме того, у каждого героя есть сильные и слабые стороны, что требует от вас обучения и построения полностью сбалансированной команды. К счастью, некоторые офлайн-режимы помогут вам протестировать каждое оружие/героя без поражений в реальных боях. Обновления также поддерживают игру на плаву, ослабляя или усиливая героев, чтобы предотвратить привыкание к игре, а это означает, что вы не обязательно будете навсегда привязаны к одним и тем же командам.

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Gunfire Reborn — приключенческий шутер

Gunfire Reborn представляет уникальный шутер от первого лица для Android. Игра ранее была выпущена в Steam в 2021 году, но год спустя вышла на Android, а еще позже ее выпустили для Xbox One и Series S/X. На первый взгляд, графика с сел-шейдингом создает визуальное впечатление, похожее на Borderlands с низким разрешением. Но игра предлагает больше, чем просто стильную картинку.

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Gunfire Reborn имеет большое разнообразие героев/способностей и ряд настраиваемых вариантов прохождения, которые можно изменять с помощью широкой сети навыков. Кроме того, игра поддерживает одиночную и многопользовательскую игру до четырех игроков. А еще тут есть поддержка контроллеров и перекрестная поддержка между Android и iOS.

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Kuboom — игра с широкими возможностями

В Kuboom есть все необходимое для хорошего шутера от первого лица — возможность настройки и улучшения оружия, персонализация бойца и традиционные игровые режимы для онлайн-игры. Некоторые игровые режимы включают королевскую битву, выживание зомби и многие другие. Единственным недостатком является то, что офлайн-игра не поддерживается.

Одна из лучших функций Kuboom — это возможность настраивать и улучшать свое оружие. Вы можете использовать до трех наборов, содержащих готовые к бою инструменты, а затем легко переключаться между ними во время матчей. В Kuboom есть все необходимые инструменты для гибкой настройки игрового процесса, что делает саму игру очень интересной.

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Dead Trigger 2 — старая хорошая игра

Когда Dead Trigger 2 появилась на Android и iOS в 2013 году и вышла прямо перед Хэллоуином, это была одна из самых визуально впечатляющих игр про зомби всех времен. Десятилетие спустя игра считается классической. Уровень сложности довольно низкий, а игровой процесс очень прост. По сути, вы бежите и стреляете сквозь огромную орду (медленных) зомби, как в типичной игре про этот вид монстров.

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Учитывая низкий порог входа, это фантастическая игра, которую можно выбрать, когда вы пытаетесь привыкнуть играть на мобильном устройстве и у вас нет подключенного контроллера. Единственным недостатком Dead Trigger 2 является то, что игра не ориентирована на сюжет, а это значит, что ей может не хватать содержания по сравнению с другими играми этого жанра.

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