Проверенные временем игры для Android, которые надо попробовать каждому

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Артем Сутягин

Мобильные игры совершенствуются гораздо быстрее, чем все технологии, которые были до них. Игры для Android, кажется, достигают новых высот каждый год. Мы видим все больше и больше релизов премиум-игр, которые бросают вызов возможностям телефонов, и даже бесплатные игры для Android становятся все лучше и лучше. Консоли и ПК по-прежнему привлекают львиную долю внимания в игровом мире, но мобильные игры все еще остаются главной силой, с которой нужно считаться. Вот вам несколько доказательств этого.

Проверенные временем игры для Android, которые надо попробовать каждому. Собрали лучшие игры в разных жанрах. Изображение: Мир фантастики. Фото.

Собрали лучшие игры в разных жанрах. Изображение: Мир фантастики

Genshin Impact — требовательная игра для смартфона

Genshin Impact — это приключенческая экшен-игра, выбранная многими в качестве лучшей игры 2020 года. После выхода она получила широкое признание критиков за впечатляющие визуальные эффекты и отличный геймплей. Внешне она немного напоминает Zelda: Breath of the Wild, но, плохой ее это не делает.

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В игре есть система партий, а новых персонажей можно получить с помощью системы гача или определенных игровых событий. Однако визуальные элементы, геймплейные механики и полностью открытый мир доставляют настоящее удовольствие. Если разработчик не испортит игру, она будет пользоваться спросом еще много лет.

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Sky: Children of Light — приключенческая игра

Sky: Children of Light — отличная приключенческая игра из 2020 года. В ней представлено семь миров, которые вам предстоит исследовать, множество настроек персонажа, чтобы он выглядел так, как вы хотите, действительно отличная графика и один из самых уникальных социальных опытов в любой игре.

Вы можете взаимодействовать с игроками в игре без голосового или текстового чата (хотя текстовые чаты доступны). Игроки привлекают ваше внимание, чтобы отвести вас туда, куда вам нужно, хватая вас за руку и уводя за собой. Есть множество действительно замечательных приключенческих игр, но Sky: Child of Light — это нечто иное.

Скачать Sky: Children of Light

Legends of Runeterra — карточная игра для всех

Legends of Runeterra — одна из нескольких замечательных игр от Riot Games, разработчика League of Legends. Это онлайн-боевик, похожий на такие игры, как Hearthstone. Игроки собирают карты и героев, а затем строят из них колоды, чтобы сражаться с противниками в режиме онлайн.

Игры на Андроид для большой компании друзей вместо настолок.

В игре максимально убрана случайность, и это в целом обеспечивает хороший игровой процесс. В ней более 100 чемпионов, множество карт, и вы можете приглашать друзей на дуэли с вами. Hearthstone долгое время возглавляла этот список, но пришло время для нового имени в этой области.

Скачать Legends of Runeterra

Among Us — аналог мафии для смартфона

Расцвет Among Us, возможно, уже прошел, но она остается отличной игрой для вечеринок с социальным элементом, интересной для всех возрастов. Вы играете за члена команды корабля, который должен либо обнаружить самозванца, саботирующего миссию, либо сделать это самостоятельно.

Это кроссплатформенная игра, а значит, пользователи Android могут играть с игроками на консолях и ПК. Это также отличная игра для планшетов на Android. Хотя игра Among Us бесплатна, в ней доступны микротранзакции для покупки косметики и тому подобного.

Скачать Among Us

Levelhead — хороший платформер для смартфона

Levelhead — это платформер от Butterscotch Shenanigans, разработчика Crashlands. Когда-то давно мы о ней тоже рассказывали, а теперь пришло время Levelhead. Это платформер с 90 уровнями, удивительно приятным управлением и отличным юмором. Однако эту игру отличает от других поистине великолепная возможность создания пользовательских уровней. Игроки могут создавать уровни и загружать их в игру. Другие игроки скачивают их, а самые популярные попадают в топовые рейтинги.

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Кроме того, в игре есть функция ускоренного прохождения, а каждый уровень (даже пользовательский) сопровождается собственной таблицей лидеров. А еще эта игра кроссплатформенная, с облачными сохранениями. Это все, что нужно для мобильного платформера, которые претендует на то, чтобы быть лучшим в своем классе.

Скачать Levelhead

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