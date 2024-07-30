Проверенные временем игры для Android, которые надо попробовать каждому

Мобильные игры совершенствуются гораздо быстрее, чем все технологии, которые были до них. Игры для Android, кажется, достигают новых высот каждый год. Мы видим все больше и больше релизов премиум-игр, которые бросают вызов возможностям телефонов, и даже бесплатные игры для Android становятся все лучше и лучше. Консоли и ПК по-прежнему привлекают львиную долю внимания в игровом мире, но мобильные игры все еще остаются главной силой, с которой нужно считаться. Вот вам несколько доказательств этого.

Genshin Impact — требовательная игра для смартфона

Genshin Impact — это приключенческая экшен-игра, выбранная многими в качестве лучшей игры 2020 года. После выхода она получила широкое признание критиков за впечатляющие визуальные эффекты и отличный геймплей. Внешне она немного напоминает Zelda: Breath of the Wild, но, плохой ее это не делает.

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В игре есть система партий, а новых персонажей можно получить с помощью системы гача или определенных игровых событий. Однако визуальные элементы, геймплейные механики и полностью открытый мир доставляют настоящее удовольствие. Если разработчик не испортит игру, она будет пользоваться спросом еще много лет.

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Sky: Children of Light — приключенческая игра

Sky: Children of Light — отличная приключенческая игра из 2020 года. В ней представлено семь миров, которые вам предстоит исследовать, множество настроек персонажа, чтобы он выглядел так, как вы хотите, действительно отличная графика и один из самых уникальных социальных опытов в любой игре.

Вы можете взаимодействовать с игроками в игре без голосового или текстового чата (хотя текстовые чаты доступны). Игроки привлекают ваше внимание, чтобы отвести вас туда, куда вам нужно, хватая вас за руку и уводя за собой. Есть множество действительно замечательных приключенческих игр, но Sky: Child of Light — это нечто иное.

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Legends of Runeterra — карточная игра для всех

Legends of Runeterra — одна из нескольких замечательных игр от Riot Games, разработчика League of Legends. Это онлайн-боевик, похожий на такие игры, как Hearthstone. Игроки собирают карты и героев, а затем строят из них колоды, чтобы сражаться с противниками в режиме онлайн.

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В игре максимально убрана случайность, и это в целом обеспечивает хороший игровой процесс. В ней более 100 чемпионов, множество карт, и вы можете приглашать друзей на дуэли с вами. Hearthstone долгое время возглавляла этот список, но пришло время для нового имени в этой области.

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Among Us — аналог мафии для смартфона

Расцвет Among Us, возможно, уже прошел, но она остается отличной игрой для вечеринок с социальным элементом, интересной для всех возрастов. Вы играете за члена команды корабля, который должен либо обнаружить самозванца, саботирующего миссию, либо сделать это самостоятельно.

Это кроссплатформенная игра, а значит, пользователи Android могут играть с игроками на консолях и ПК. Это также отличная игра для планшетов на Android. Хотя игра Among Us бесплатна, в ней доступны микротранзакции для покупки косметики и тому подобного.

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Levelhead — хороший платформер для смартфона

Levelhead — это платформер от Butterscotch Shenanigans, разработчика Crashlands. Когда-то давно мы о ней тоже рассказывали, а теперь пришло время Levelhead. Это платформер с 90 уровнями, удивительно приятным управлением и отличным юмором. Однако эту игру отличает от других поистине великолепная возможность создания пользовательских уровней. Игроки могут создавать уровни и загружать их в игру. Другие игроки скачивают их, а самые популярные попадают в топовые рейтинги.

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Кроме того, в игре есть функция ускоренного прохождения, а каждый уровень (даже пользовательский) сопровождается собственной таблицей лидеров. А еще эта игра кроссплатформенная, с облачными сохранениями. Это все, что нужно для мобильного платформера, которые претендует на то, чтобы быть лучшим в своем классе.

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