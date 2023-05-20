ТОП-5 игр с поддержкой геймпада для Андроид ТВ

Чтобы с комфортом поиграть в игры на Андроид ТВ, одним пультом не обойтись. Во-первых, количество кнопок очень ограничено, а во-вторых, их расположение таково, что в реально крутые игрушки нормально не сыграть. Поэтому лучше всего использовать для этой цели геймпад. Мы уже рассказывали, как правильно подключить джойстик к Андроид ТВ и какой выбрать, чтобы игры на телевизоре доставляли удовольствие. Теперь пришло время разобраться, во что поиграть на Андроид ТВ с помощью геймпада, который вы выбрали.

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К сожалению, не все игры адекватно ведут себя при подключенном контроллере, но мы отобрали для вас пять самых крутых игрушек с поддержкой геймпада на Андроид ТВ. Смело качайте все, и какая-нибудь точно вам зайдет и позволит с удовольствием и пользой провести вечера.

Скачать игру Crossy Road

Одной из самых популярных игр для Андроид ТВ является очень простая и при этом крутая казуалка Crossy Road. Эту игру уже можно назвать классикой. Суть заключается в том, чтобы, переходя дорогу и перепрыгивая реки и водоемы, пройти как можно дальше. Вот только на пути вам всячески будут мешаться быстро едущие автомобиле, пролетающие на огромной скорости поезда и различные преграды.

Во время вашего пути вам необходимо собирать монетки, и на них потом можно приобретать новых персонажей. Радует, что управление в Crossy Road предельно простое. Вам необходимо двигаться строго вперед, периодически смещаясь влево или вправо. Особых навыков это не требует, а вот реакцию тренирует. Все-таки в некоторых моментах решение необходимо принимать очень быстро.

Скачать Crossy Road

Игра Hungry Shark Evolution

Если после тяжелого рабочего дня вам хочется как следует выпустить пар, то мы нашли шикарнейшую игру специально для вас. Hungry Shark Evolution позволяет как следует снять стресс, в чем я убедился сам. Вам предстоит сыграть за акулу. А так как акулы постоянно хотят кушать, то суть заключается в том, чтобы съесть как можно больше плавающей вокруг вас рыбы и людей.

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Но, как оказалось, все не так просто, как вам кажется. Периодически на вас будут нападать морские котики, что автоматически будет отнимать у вас жизни. Конечно, с ними можно бороться, но иногда выкрутиться из захвата совсем нелегко. Управление в игре предельно простое. Плаваете влево, вправо, вверх и вниз и периодически врубаете полное ускорение, чтобы догнать самых пронырливых рыб.

Скачать Hungry Shark Evolution

Скачать боулинг на Андроид

Большой экран телевизора идеально подходит для того, чтобы сыграть в боулинг. Как раз такое приложение можно без проблем найти в Google Play. Вряд ли кому-то нужно объяснять суть боулинга, но на всякий случай напомню. Вам необходимо двумя бросками шара сбить все кегли. Если сделаете это за один бросок, то получите 10 очков плюсом к следующему розыгрышу. Если за два, то только то, сколько вы выбили по факту.

Управление в игре очень простое. С помощью стиков или стрелок на геймпаде просто перемещаете шар и бросаете его на дорожку. Кстати, так и не понял, почему для этой игры обязательно нужен контроллер. Такого простого управления, как в этом боулинге, придумать было нельзя. Попробуйте PBA Bowling и можете залипнуть на несколько часов. Реально получил удовольствие от этого приложения.

Скачать PBA Bowling

Скачать Magic Rampage

Если разные казуалки и боулинг — это не ваше, то самое время обратить внимание на прикольную бродилку. Magic Rampage в какой-то степени это микс Марио и войнушки с зомби. Вам предстоит преодолевать разные препятствия, собирать монетки и сокровища и по дороге убивать разных зомбаков. Причем в некоторых ситуациях придется как следует попотеть, чтобы добраться на самый верх за очередным кристаллом.

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Разработчики очень хорошо поработали с оптимизацией этой игры, и она отлично работает даже на слабых телевизорах и ТВ-приставках. Но самое главное, что на уровнях в игре нужно быть очень внимательным. Иногда огонь может вырваться прямо с потолка, и вы потратите жизнь. Поэтому, когда проходите очередное препятствие, не спешите. Ну а зомби просто так тоже не убить. В некоторых случаях придется разрядить в них весь арсенал мечей.

Скачать Magic Rampage

Игры гонки для Андроид ТВ

Ну и куда же в подборке игр с поддержкой геймпада без гоночек. Причем получились они очень неплохими и затянули меня на несколько часов. В Beach Buggy Racing вам предстоит гонять по пляжу и небольшим улочкам на мультяшной машинке. По дороге вы сможете собирать, помимо монет, различные бустеры, которые позволят вам устранять соперников. Но имейте в виду, что бустеры могут применять и против вас, так что во время гонки придется быть предельно внимательными.

Машинка ведет себя очень реалистично, отрабатывая даже заносы. Просто так нажать на газ и подруливать в поворотах не выйдет. Придется привыкать к поведению авто и подстраиваться под него. В некоторых ситуациях сможет помочь только сброс скорости. В общем, Beach Buggy Racing — это те гоночки, которые я искренне советую попробовать всем. Игра затягивает очень серьезно.

Скачать Beach Buggy Racing