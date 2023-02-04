ТОП-6 игр для Android, которые вышли в прошлом месяце

Игры для Android с каждым месяцем становятся все лучше и лучше, и в Google Play всегда появляется что-то новое. Независимо от того, являетесь ли вы случайным игроком или играете постоянно, для вас всегда найдется что-то в Google Play. Некоторые месяцы оказываются более продуктивными, чем другие, но обычно в месяц выходит хотя бы 3-5 хороших игр. Давайте посмотрим на лучшие новые игры для Android, которые вышли в январе 2023 года. Приятнее всего то, что их можно скачать в Google Play бесплатно.

Cat Snack Bar — симулятор ресторана

Cat Snack Bar — это симулятор ресторана. Ваша кошка готовит еду и подает ее клиентам, чтобы заработать деньги. Вы используете деньги для улучшения ресторана, что, в свою очередь, приносит еще больше прибыли. Этот игровой цикл продолжается до тех пор, пока вы не пройдете все уровни или вам не станет скучно.

Графика симпатичная, а игра легкая для понимания. Да и элементы управления также довольно просты. В этом нет ничего плохого, что касается игр подобного жанра. Но в целом игра превосходит ожидания, которые есть при ее перовом запуске.

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Design Diary — новая игра три в ряд

Design Diary — это игра в жанре «три в ряд» с некоторой механикой украшения дома. В основной игре вам нужно сопоставить символы, чтобы стереть их с доски и пройти уровень. Все, как обычно бывает в этом жанре. Во время игры вы открываете различную косметику и предметы для украшения своих домов.

Лучшие игры разных жанров, вышедшие в 2022 году.

В игре есть множество уровней, несколько областей для украшения и даже несколько историй, которым вы можете следовать во время игры. Механика довольно типична для своего жанра, поэтому ветераны должны чувствовать себя как дома.

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Dragon Siege: Kingdom Conquest — игра о королевстве

Dragon Siege: Kingdom Conquest — это игра о строительстве королевства с некоторыми дополнительными механиками. В основе игры вы строите королевство и ищите способы его защитить, собирая ресурсы. Вы используете ресурсы, чтобы построить свое королевство дальше.

Это онлайн-игра, так что вы также будете иметь дело с другими игроками. У каждого игрока также есть драконы, чтобы бои были более интересными. Это немного глубже, чем просто аналог Clash of Clans, и приятно видеть, что подобные игры о строительстве королевства все еще время от времени выходят.

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Eversoul — игра с элементами гачи

Eversoul — это мобильная ролевая игра с элементами гачи. Механика довольно типична для жанра. Вы вызываете персонажей, повышаете их уровень и используете для прохождения игры. Существуют также автоматические сражения, поэтому вы можете быстро генерировать ресурсы в фоновом режиме.

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Если коротко, то именно так и проходит игра. Вы играете, прогрессируете, а затем дорабатываете сделанное еще немного. Игровой мир и персонажи хорошо проработаны, а игровой процесс плавный и приятный.

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Frozen City — симулятор строительства города

Frozen City — градостроительный симулятор с некоторыми элементами выживания. Ваша цель — построить город после гигантского снежного апокалипсиса. Игроки собирают ресурсы, защищают свою рабочую силу, исследуют близлежащие дебри и строят город.

Есть множество зданий, которые нужно построить, при этом надо постоянно перерабатывать один ресурсы в другие. Вы будете управлять рабочей силой и пытаться поддерживать все в рабочем состоянии. Механика хороша, но игра все еще борется с некоторыми ранними ошибками.

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Sort Master — головоломка с жидкостями

Sort Master — игра-головоломка, в которой вы переливаете жидкости из одного стакана в другой. Цель состоит в том, чтобы все жидкости были одного цвета. Это не очень сложная игра, но уровни становятся длиннее по мере прохождения.

Классные игры для Андроид, которые помогут расслабиться.

Игра постоянно усложняются за счет добавления большего количества контейнеров и большего цветов для разделения. В игре есть реклама, и это можно считать небольшим минусом. Кроме этого, иногда кажется, что игра слишком медленная. Она не идеальна, но если разработчики ее немного исправят, может получиться очень приятная и зрелая игра-головоломка.

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