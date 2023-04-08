ТОП-7 игр на выживание для любых Android-смартфонов

Игры для смартфона — и не только — привычно делить на некоторые жанры. При этом жанр игр на выживание часто не рассматривается как отдельный, но он есть, и нельзя не уделить ему внимание. Поэтому в данной подборке мы остановимся именно на таких играх, которые не просто заставляют подумать или проверяют реакцию, но и постоянно ставят под угрозу жизнь вашего персонажа. А ваша главная задача — сделать так, чтобы он выжил. Как обычно, собрали несколько отличных бесплатных игр, которые можно скачать в Google Play. Устраивайтесь поудобнее, заряжайте телефон и давайте скачаем что-нибудь интересное.

Ark: Survival Evolved — игра про строительство

Ark: Survival Evolved — это приключенческая игра на выживание с элементами градостроительства. Игроки создают домашнюю базу, застраивают свое пространство, приручают динозавров и отбиваются от мародерствующих бандитов и других плохих ребят. Вы начинаете игру в одиночку и без оружия и должны построить оборону практически из ничего.

В игру можно играть бесплатно с дополнительной подпиской, которая дает игрокам различные преимущества. Есть также социальные элементы, чтобы играть с друзьями и много земель для исследования. Кроме того, это одна из самых графически интенсивных игр для мобильных устройств, поэтому она должна отлично смотреться на экранах высокого класса.

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Cataclysm: Dark Days Ahead — жесткая игра для Android

Cataclysm: Dark Days Ahead — один из бриллиантов в грубых играх на выживание. Она бесплатная и предлагает открытый исходный код с сотнями участников. Вы начинаете с нуля и пытаетесь выжить в случайно сгенерированном мире. У вас есть монстры, которых нужно победить, вещи, которые нужно собрать, и человек, которого нужно защитить.

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Графика выполнена в ретро-стиле, а система меню не очень хороша, но в остальном это на удивление хорошая игра. Есть также две версии — более новая и более старая. Выбирать вам, но игра действительно неплохая.

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Day R Survival — бесплатная игра для Android

Day R Survival — еще одна отличная бесплатная игра на выживание, действие которой происходит в СССР. Она включает в себя 2700 локаций на огромной карте, множество предметов для поиска и относительно приличный опыт выживания.

Вы должны утолить голод, не погибнуть от зомби и по возможности избегать радиации. Игра также может похвастаться системой прогресса RPG для таких навыков, как защита, механика, химия и другие подобные вещи. Это удивительно глубокая игра на выживание. Она точно займет вас на какое-то время.

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Last Day on Earth: Survival — популярная игра на выживание

Last Day on Earth: Survival — одна из самых популярных игр на выживание для мобильных устройств. Вы должны собирать ресурсы, воровать вещи, создавать что-то новое и сражаться с плохими парнями, чтобы остаться в живых. Также есть элементы шутера и зомби-апокалипсиса.

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У игры есть приличное сообщество YouTube с советами, рекомендациями и учебными пособиями. Она бесплатна, но игроки могут делать покупки, которые дадут им преимущество. Поэтому, ничего не покупая, становится намного сложнее выжить, но многим это наоборот понравится.

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Prospector: Survival Rush — игра про жизнь

Prospector: Survival Rush — увлекательная игра на выживание в стиле управления жизнью. Вы находите воду и ресурсы, строите свою базу и пытаетесь отразить атаки. Игра позволяет реальным людям совершать набеги на вашу базу, так что здесь также присутствует элемент PvP.

Некоторые другие функции игры включают внутриигровую экономику, где вы можете покупать и продавать предметы другим игрокам. Вы даже можете расставить ловушки на своей базе, которые должны предупредить вас, что когда вы выйдете из игры, на вас попытаются совершить набег. Как и у большинства игр, у нее есть свои плюсы и минусы, но в целом она достойна внимания.

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Rebel Inc — интересная игра для Android

Технически Rebel Inc не является игрой на выживание, но она похожа на нее. Вы начинаете игру как лидер и пытаетесь стабилизировать регион, раздираемый войной. Вы должны восстановить общество, внедрить такие вещи, как чистая вода, и заручиться поддержкой местных жителей. Однако вам также предстоит бороться с коррупцией, нападениями повстанцев и постоянным потоком дел, требующих вашего внимания и вложения денег.

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Постепенно игра становится похожей на остальные из этого списка. Официально ее жанр — стратегия-симулятор. Но пусть вас это не вводит в заблуждение, ведь она куда глубже. Попробуйте и сами поймете, о чем речь

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The Wanderer — игра, где надо принимать решения

The Wanderer — одна из самых интересных игр на выживание для мобильных устройств. Она не использует сложные элементы управления или графику. Вместо этого вы принимаете решения, влияющие на ход игры, и в основном наблюдаете за ее ходом. Вы можете делать такие вещи, как взять дикую собаку, чтобы она помогала вам искать припасы. Но она нуждается в еде и воде, как и вы, так что это тоже надо учитывать.

Сложность игры возрастает по мере того, как вы ее проходите, но делает это естественным и приятным образом. В игре можно делать массу разных вещей, вплоть до взлома замков и выполнения квестов по устранению бандитов. Это определенно неплохой выбор.

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