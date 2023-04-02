Игры для Android, которые помогут вам полюбить гольф

Гольф — это отличный способ провести время на свежем воздухе, но часто бывает трудно найти время и возможность для этого. Однако с развитием технологий и появлением мобильных приложений можно наслаждаться игрой в гольф непосредственно с телефона. В этой статье мы рассмотрим лучшие игры для телефона в гольф, которые позволят вам окунуться в атмосферу этой увлекательной игры в любое время и в любом месте. От простых мини-игр до реалистичных симуляторов — мы расскажем обо всех вариантах и поможем выбрать самую подходящую для вас игру в гольф.

Birdie Crush: Fantasy Golf — гольф в стиле фэнтези

Birdie Crush: Fantasy Golf — одна из новых игр в гольф в этом списке. Она может похвастаться простым управлением, увлекательным сюжетом и множеством вещей, которые в ней можно сделать. Каждый курс требует разного набора трюков, требующих освоения, а также разных персонажей, с которыми можно играть.

Основы игры на самом деле хороши, несмотря на довольно простое управление. Конечно, это не самая реалистичная игра, но она хороша для аркадного гольфа. Это определенно один из самых сильных вариантов в жанре. А еще тут хорошая графика.

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Flick Golf Extreme — серийная игра в гольф

Flick Golf Extreme является частью серии Flick Golf. Это одна из самых популярных аркадных игр в гольф на Android. Она очень похожа на аркадные игры в гольф, которые мы видели много лет назад или до сих пор встречаем в игровых автоматах.

Лучшие игры для Android, которые помогут расслабиться.

Вы щелкаете пальцем, чтобы ударить по мячу. Скорость вашего щелчка определяет расстояние, на которое улетит шар. В игре достойная графика, таблицы лидеров и уникальные карты. Иногда встречаются баги, но они редко критичны и почти никогда не влияют на игровой процесс. В общем, перед нами еще одна хорошая игра в гольф.

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Golf Clash — самая популярная гольф-игра

Golf Clash — одна из самых популярных игр в гольф на Android. Она чем-то похожа на аркадную игру. Вы щелкаете пальцем, чтобы ударить по мячу, и делаете так на протяжении всей игры. При этом тут есть интересная механика прицеливания для улучшенного контроля.

Некоторые другие функции включают онлайн-PvP, еженедельные события, внутриигровые чаты и многое другое. Есть даже погодные условия, которые влияют на игру. В онлайн-PvP иногда случаются проблемы, но в большинстве случаев все в порядке. Тем не менее, это бесплатная игра, поэтому требовать большего как-то неправильно.

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Mini Golf 3D City Stars Arcade — мини-гольф для телефона

Mini Golf 3D City Stars Arcade — одна из немногих достойных игр в мини-гольф, от чего становится еще более ценной. Тут есть множество полей для прохождения, а также онлайн-PvP, функция чата, испытания и многое другое.

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Это бесплатная игра с энергетической системой, что само по себе плохо. Однако вы можете получить больше энергии, просматривая рекламные видеоролики, а не платя реальные деньги. В общем, получилось не идеально, но могло быть и хуже. Есть некоторые претензии к физике игры и элементам управления, но в остальном ее уровень выше среднего для игр в мини-гольф.

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PGA Tour Golf Shootout — интересная игра в гольф

PGA Tour Golf Shootout — это игра в гольф, в которой много интересного. В ней есть онлайн-режим PvP, а также режим одиночной игры. Вы также получаете ежедневные и еженедельные испытания, различное разблокируемое оборудование и достойную графику.

Элементы управления просты, и это определенно больше похоже на аркадную игру в гольф, чем на что-то более глубокое. Иногда игра кажется немного топорной и грубой, но на это не обращаешь внимания благодаря игровому процессу.

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WGT Golf Game — лучшая игра в гольф для смартфона

WGT Golf Game на самом деле является одной из лучших игр в гольф, которые мы нашли. В ней представлены настоящие бренды, настоящие поля, достойная графика, а также довольно хорошее управление и физика мяча. Также есть онлайн-режим PvP, многопользовательские таблицы лидеров, турниры и многое другое. Есть один турнир, где победитель выигрывает поездку на Открытый чемпионат США.

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Это бесплатная игра, а это означает, что в ней присутствует сложная игровая механика, такая как повышение уровня снаряжения и тому подобное. Это определенно одна из лучших бесплатных игр в гольф для мобильных устройств.

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