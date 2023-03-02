В какие игры можно сыграть с Алисой

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Герман Вологжанин 0

Алиса — не просто голосовой помощник, а настоящий собеседник, который умеет общаться с пользователем на самые разные темы. Но простыми диалогами о жизни дело не ограничивается. Ведь существуют игры с Алисой. Это специальные навыки, позволяющие скоротать время вам или вашим детям, угадывая слова или проходя интересные квесты. Давайте разберемся, как играть с Алисой, и что предлагает голосовой помощник тем, кто хочет немного развлечься.

В какие игры можно сыграть с Алисой. Алиса не только помогает, но и развлекает. Фото.

Алиса не только помогает, но и развлекает

Как играть с Алисой

Чтобы играть с Алисой, вам необходимо устройство с голосовым помощником. Это может быть как Яндекс Станция, так и любой смартфон с приложением Яндекс или Яндекс Браузер. Остальное — дело пары секунд.

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Для включения игры с Алисой необходимо:

  1. Вызвать голосового ассистента (например, нажав фиолетовую кнопку в приложении Яндекса).
  2. Произнести фразу с называнием игры (например, «Давай сыграем в Капитан Банальность»).
  3. Ознакомиться с правилами игры и начать.
Как играть с Алисой. Играть можно как на смартфоне, так и на колонке. Фото.

Играть можно как на смартфоне, так и на колонке

Также для начала игры вы можете просто перейти по ссылке, которая будет оставлена в описании навыка. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, прочитайте наш текст, где мы рассказывали, как включить Алису на телефоне.

В какие игры играет Алиса

Алиса поддерживает несколько сотен игр, из-за чего бывает сложно выбрать подходящий вариант. Я решил выделить несколько самых интересных навыков Алисы. Они понравятся и взрослым, и детям.

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Загадки с Алисой

Загадки с Алисой. Вы ведь знаете, какую висящую грушу нельзя скушать? Фото.

Вы ведь знаете, какую висящую грушу нельзя скушать?

Игра с Алисой, знакомая каждому человеку. Но здесь мы имеем дело с искусственным интеллектом, в памяти которого хранится почти неограниченное количество вопросов.

Сыграть в загадки

Вы можете как попросить Алису загадать загадку, так и поставить в неудобное положение голосового помощника. Интересно, удастся ли вам переиграть искусственный интеллект?

Алиса, угадай персонажа

Алиса, угадай персонажа. Играли в Акинатора? Тогда вы знаете правила. Фото.

Играли в Акинатора? Тогда вы знаете правила

Пожалуй, самая популярная игра с Алисой, работающая по принципу приложения Akinator. Вы загадываете любого персонажа, будь то настоящий человек или герой из фильма, а голосовой помощник пытается его отгадать.

Сыграть в Угадай персонажа

Для этого Алиса задает вопросы, а вы на них отвечаете: да, скорее да, нет, возможно, не знаю. Может показаться, что искусственный интеллект творит чудеса, но на самом деле все довольно просто. Получая ответы, голосовой помощник отсеивает лишних персонажей, и круг сужается до тех пор, пока Алиса не поймет, кого вы загадали.

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Викторина с Алисой

Викторина с Алисой. В этой викторине даже есть турнирная таблица. Фото.

В этой викторине даже есть турнирная таблица

Детская игра с Алисой, где ребенку предлагается отвечать на вопросы, заданные голосовым ассистентом. В отличие от других викторин, эта имеет сразу 15 типов заданий, а еще готова похвастать собственным ведущим и музыкальным сопровождением.

Сыграть в викторину с Алисой

Если ребенок ответил на вопрос неправильно, ведущий подскажет, в чем заключается ошибка. Наконец, викторина с Алисой дает не случайные задания, а те, которые соответствуют текущим знаниям участника. Так что слишком легко или сложно не будет.

Верю — не верю с Алисой

Верю — не верю с Алисой. Эта игра знакома каждому с детства. Фото.

Эта игра знакома каждому с детства

Игра, которая понравится любому человеку вне зависимости от возраста. Правила максимально просты: Алиса приводит настоящий или выдуманный факт, а вам нужно догадаться, является он ложью или правдой.

Сыграть в Верю — не верю

При этом голосовой помощник Алиса не просто сообщает, правы вы или нет, но и дает комментарий. Например, рассказывая историю о реальном факте, который игрок ошибочно посчитал ложью.

Правда или действие с Алисой (18+)

Правда или действие с Алисой (18+). Играть можно вдвоем или в большой компании. Фото.

Играть можно вдвоем или в большой компании

Игра для компании с отметкой «18+». Отличный вариант времяпрепровождения на вечеринке, где присутствует от 2 до 10 человек. Алиса здесь выступает в качестве ведущего и голосового меню.

Сыграть в Правда или действие

Согласно правилам игры, участники отвечают на каверзные вопросы своих друзей или выполняют задание. Более подробные условия ищите в описании навыка Алисы.

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Игры для детей с Алисой

Игры для детей с Алисой. Больше всего игр разработано для детей. Фото.

Больше всего игр разработано для детей

Помимо навыков, описанных выше, также предлагаю обратить внимание на специальные игры для детей с Алисой. Они не только помогут занять ребенка, но и повысят его эрудицию. Итак, начнем:

  • Прятки с Алисой. Ребенок пытается найти вымышленного персонажа Эллис, отвечая на ее загадки.
  • Съедобное или несъедобное. Известная игра, в ходе которой Алиса предлагает определить, можно ли съесть загаданный предмет.
  • Угадай животное. Голосовой помощник воспроизводит звук, а ребенок должен догадаться, что за животное его издает.
  • Увлекательная математика. Отличная игра для детей младшего школьного возраста, с помощью которой ребенок будет повторять умножение и деление, а также решать логические задачи.
  • Парк Динозавров. Алиса рассказывает о динозаврах и задает вопросы, помогающие лучше разобраться в первых обитателях нашей планеты.
  • Умные сказки. Алиса не просто рассказывает их, но и задает развивающие вопросы.
  • ГрибоЕдовы. Настольная игра, где участники отправляются в лес собирать грибы. Побеждает тот, у кого их окажется больше.

Еще больше игр с Алисой вы найдете на специальной странице, где расположены все имеющиеся у голосового ассистента навыки. Прочитайте описание, нажмите на понравившуюся игру и вперед!

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