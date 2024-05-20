2ГИС вернулся в Google Play. Вот 10 фишек, ради которых стоит скачать его на свой смартфон

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Кирилл Пироженко

С развитием смартфонов ориентироваться в любых городах стало значительно проще. Достаточно просто запустить какой-нибудь картографический сервис, и вы легко найдете не только нужный дом, но и сможете построить маршрут, отыскать интересующую вас организацию и многое другое. Я давно и очень искренне являюсь поклонником сервиса 2ГИС. Мало того, что ребята мои земляки, из Новосибирска, так еще и их приложение покрывает мои потребности в полном объеме. К тому же совсем недавно эта программа вернулась в магазин приложений Google Play, а значит, для ее установки больше не нужны apk и сторонние сторы. А чтобы вам было проще сделать выбор в пользу 2ГИС, я подготовил для вас 10 фишек этой программы, ради которых точно стоит установить ее на смартфон.

2ГИС вернулся в Google Play. Вот 10 фишек, ради которых стоит скачать его на свой смартфон. 2ГИС вернулся в Google Play, и у вас появился еще один повод скачать его на свой смартфон. Изображение: lifehacker.ru. Фото.

2ГИС вернулся в Google Play, и у вас появился еще один повод скачать его на свой смартфон. Изображение: lifehacker.ru

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Как поделиться геолокацией в 2ГИС

Как поделиться геолокацией в 2ГИС. Чтобы начать пользоваться этой функцией, необходимо получить или отправить приглашение. Фото.

Чтобы начать пользоваться этой функцией, необходимо получить или отправить приглашение

В конце ноября в 2ГИС появилась возможность без каких-либо дополнительных настроек делиться своим местоположением с другими людьми. Достаточно отправить человеку приглашение, которое ему необходимо принять, и вы сможете видеть его на карте. Благодаря этой фишке вы можете легко встретиться с друзьями без долгих переписок и общения, просто оказавшись поблизости. При желании геолокацию можно скрыть на какое-то время от одного человека или ото всех ваших друзей. Периодически такая возможность нужна всем. Кстати, для удобства любому из друзей можно отправлять прикольные эмодзи для привлечения внимания. Очень интересный способ общения, обязательно попробуйте.

Как узнать точную погоду

Как узнать точную погоду. С 2ГИС вы всегда будете знать точную погоду там, где вы находитесь. Фото.

С 2ГИС вы всегда будете знать точную погоду там, где вы находитесь

Бывает, планируешь маршрут за город отдохнуть, приезжаешь — там дождь, а зонт остался дома. Недавно приложение 2ГИС начало показывать фактическую погоду в локации — можно сразу прикинуть, брать ли зонт или вообще поехать в другое место, где погода приятнее. Тут даже в настройки заходить не надо — погода на выбранном участке карты показывается в левом углу экрана, чуть выше строки поиска. Если думаешь, что у тебя в городе холодно — подвинь карту на север и порадуйся.

Определить подъезд по номеру квартиры

Определить подъезд по номеру квартиры. 2ГИС даже покажет, где находится нужный подъезд. Фото.

2ГИС даже покажет, где находится нужный подъезд

Представьте, что вас позвали на новоселье, а, приехав на место, вы даже не представляете, в каком подъезде находится нужная вам квартира. Раньше для этого пришлось бы звонить хозяевам или внимательно рассматривать таблички, но если есть 2ГИС на смартфоне, то такой необходимости больше нет. Вбейте в поиске адрес с номером квартиры, и приложение выведет на экран нужную информацию. Быстро, задорно и удобно.

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Меню кафе с ценами

Меню кафе с ценами. Меню в кафе и ресторанах доступно прямо в 2ГИС. Фото.

Меню в кафе и ресторанах доступно прямо в 2ГИС

Если вы часто собираетесь где-нибудь с друзьями, то точно знаете, что поиск цен и меню в некоторых ресторанах превращается в откровенный квест. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, тоже можно использовать приложение 2ГИС. В карточках многих ресторанов и кафе есть раздел «Меню», где вы можете оценить цены и ассортимент еды и напитков. Очень удобная фишка, которой я регулярно пользуюсь.

Узнать цену квартиры по адресу

Узнать цену квартиры по адресу. Цены на недвижимость будут отображаться на карте. Фото.

Цены на недвижимость будут отображаться на карте

В приложении 2ГИС на карту можно накладывать слои с разной информацией. Например, со стоимостью квартир. Вам не надо рыскать по сервисам недвижимости. Достаточно открыть 2ГИС на смартфоне, найти интересующий вас дом, и вы сразу увидите, на сколько придется раскошелиться, чтобы купить здесь квартиру. Кстати, таким образом можно оценить и ваше жилье.

Главные туристические места города

Главные туристические места города. Активируйте туристический слой и точно найдете, куда сходить. Фото.

Активируйте туристический слой и точно найдете, куда сходить

Мне всегда казалось, что в моем городе особо некуда пойти. Есть парочка достопримечательностей в центре и крутой зоопарк, да и всё на этом. Но, как оказалось, дела обстоят значительно лучше, чем я думал. Чтобы посмотреть все туристические места в выбранном городе, просто активируйте слой «Туристические места» в 2ГИС. Вы будете удивлены, как много интересных мест можно найти поблизости от вас. Прогулку на ближайшие выходные я уже распланировал.

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Навигатор с голосовыми подсказками

Навигатор с голосовыми подсказками. Голосовые подсказки есть даже для пеших маршрутов. Фото.

Голосовые подсказки есть даже для пеших маршрутов

Все давно привыкли, что навигатор при езде за рулем дает подсказки. Однако в 2ГИС он не ограничивается лишь автомобильными маршрутами. Разработчики распространили голосовые подсказки и на пешие прогулки. Запустили навигатор, включили любимую музыку, убрали смартфон в карман и спокойно двигаетесь в нужном направлении, а 2ГИС будет голосом подсказывать, когда необходимо повернуть, чтобы не сбиться с пути.

Посмотреть камеры на дорогах

Посмотреть камеры на дорогах. В 2ГИС отображается большинство дорожных камер. Фото.

В 2ГИС отображается большинство дорожных камер

За последние годы камер, фиксирующих разные нарушения, на дорогах появилось великое множество. Про какую-нибудь из них легко можно забыть и попасть на обидный штраф. Здесь вас тоже выручит приложение 2ГИС для смартфона. На карте нанесены не только обычные камеры, но и муляжи. Поэтому вы легко сориентируетесь на маршруте и при необходимости сможете вовремя скинуть скорость.

Сигналы о превышении скорости в 2ГИС

Сигналы о превышении скорости в 2ГИС. Сигналы о превышении скорости можно настроить. Фото.

Сигналы о превышении скорости можно настроить

Что касается превышения скорости, в навигаторе 2ГИС есть еще одна крутая фишка. В настройках вы можете выставить порог превышения, о котором приложение будет вас предупреждать. Например, поставили его на 5 км/ч, и при ограничении в 60 на 65 км/ч вы услышите звуковой сигнал. После этого вам останется лишь немного притормозить, и вы гарантированно не нарветесь на штраф.

Карта торгового центра

Карта торгового центра. 2ГИС предлагает не только поэтажный план большинства ТЦ, но и позволяет строить по ним маршруты. Фото.

2ГИС предлагает не только поэтажный план большинства ТЦ, но и позволяет строить по ним маршруты

Наверняка вы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда любимый магазин в каком-нибудь торговом центре просто берет и переезжает на другой этаж или противоположную сторону здания. Можно, конечно, отправиться в пешую прогулку на его поиски, а я в такой ситуации открываю 2ГИС и смотрю поэтажный план торгового центра, где легко можно найти любой интересующий вас магазин. Кстати, относится эта фишка не только к ТЦ, но и различным бизнес-центрам, вокзалам, аэропортам и прочим зданиям. Очень удобно.

Скачать 2ГИС для Андроид

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