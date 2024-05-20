2ГИС вернулся в Google Play. Вот 10 фишек, ради которых стоит скачать его на свой смартфон

С развитием смартфонов ориентироваться в любых городах стало значительно проще. Достаточно просто запустить какой-нибудь картографический сервис, и вы легко найдете не только нужный дом, но и сможете построить маршрут, отыскать интересующую вас организацию и многое другое. Я давно и очень искренне являюсь поклонником сервиса 2ГИС. Мало того, что ребята мои земляки, из Новосибирска, так еще и их приложение покрывает мои потребности в полном объеме. К тому же совсем недавно эта программа вернулась в магазин приложений Google Play, а значит, для ее установки больше не нужны apk и сторонние сторы. А чтобы вам было проще сделать выбор в пользу 2ГИС, я подготовил для вас 10 фишек этой программы, ради которых точно стоит установить ее на смартфон.

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Как поделиться геолокацией в 2ГИС

В конце ноября в 2ГИС появилась возможность без каких-либо дополнительных настроек делиться своим местоположением с другими людьми. Достаточно отправить человеку приглашение, которое ему необходимо принять, и вы сможете видеть его на карте. Благодаря этой фишке вы можете легко встретиться с друзьями без долгих переписок и общения, просто оказавшись поблизости. При желании геолокацию можно скрыть на какое-то время от одного человека или ото всех ваших друзей. Периодически такая возможность нужна всем. Кстати, для удобства любому из друзей можно отправлять прикольные эмодзи для привлечения внимания. Очень интересный способ общения, обязательно попробуйте.

Как узнать точную погоду

Бывает, планируешь маршрут за город отдохнуть, приезжаешь — там дождь, а зонт остался дома. Недавно приложение 2ГИС начало показывать фактическую погоду в локации — можно сразу прикинуть, брать ли зонт или вообще поехать в другое место, где погода приятнее. Тут даже в настройки заходить не надо — погода на выбранном участке карты показывается в левом углу экрана, чуть выше строки поиска. Если думаешь, что у тебя в городе холодно — подвинь карту на север и порадуйся.

Определить подъезд по номеру квартиры

Представьте, что вас позвали на новоселье, а, приехав на место, вы даже не представляете, в каком подъезде находится нужная вам квартира. Раньше для этого пришлось бы звонить хозяевам или внимательно рассматривать таблички, но если есть 2ГИС на смартфоне, то такой необходимости больше нет. Вбейте в поиске адрес с номером квартиры, и приложение выведет на экран нужную информацию. Быстро, задорно и удобно.

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Меню кафе с ценами

Если вы часто собираетесь где-нибудь с друзьями, то точно знаете, что поиск цен и меню в некоторых ресторанах превращается в откровенный квест. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, тоже можно использовать приложение 2ГИС. В карточках многих ресторанов и кафе есть раздел «Меню», где вы можете оценить цены и ассортимент еды и напитков. Очень удобная фишка, которой я регулярно пользуюсь.

Узнать цену квартиры по адресу

В приложении 2ГИС на карту можно накладывать слои с разной информацией. Например, со стоимостью квартир. Вам не надо рыскать по сервисам недвижимости. Достаточно открыть 2ГИС на смартфоне, найти интересующий вас дом, и вы сразу увидите, на сколько придется раскошелиться, чтобы купить здесь квартиру. Кстати, таким образом можно оценить и ваше жилье.

Главные туристические места города

Мне всегда казалось, что в моем городе особо некуда пойти. Есть парочка достопримечательностей в центре и крутой зоопарк, да и всё на этом. Но, как оказалось, дела обстоят значительно лучше, чем я думал. Чтобы посмотреть все туристические места в выбранном городе, просто активируйте слой «Туристические места» в 2ГИС. Вы будете удивлены, как много интересных мест можно найти поблизости от вас. Прогулку на ближайшие выходные я уже распланировал.

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Навигатор с голосовыми подсказками

Все давно привыкли, что навигатор при езде за рулем дает подсказки. Однако в 2ГИС он не ограничивается лишь автомобильными маршрутами. Разработчики распространили голосовые подсказки и на пешие прогулки. Запустили навигатор, включили любимую музыку, убрали смартфон в карман и спокойно двигаетесь в нужном направлении, а 2ГИС будет голосом подсказывать, когда необходимо повернуть, чтобы не сбиться с пути.

Посмотреть камеры на дорогах

За последние годы камер, фиксирующих разные нарушения, на дорогах появилось великое множество. Про какую-нибудь из них легко можно забыть и попасть на обидный штраф. Здесь вас тоже выручит приложение 2ГИС для смартфона. На карте нанесены не только обычные камеры, но и муляжи. Поэтому вы легко сориентируетесь на маршруте и при необходимости сможете вовремя скинуть скорость.

Сигналы о превышении скорости в 2ГИС

Что касается превышения скорости, в навигаторе 2ГИС есть еще одна крутая фишка. В настройках вы можете выставить порог превышения, о котором приложение будет вас предупреждать. Например, поставили его на 5 км/ч, и при ограничении в 60 на 65 км/ч вы услышите звуковой сигнал. После этого вам останется лишь немного притормозить, и вы гарантированно не нарветесь на штраф.

Карта торгового центра

Наверняка вы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда любимый магазин в каком-нибудь торговом центре просто берет и переезжает на другой этаж или противоположную сторону здания. Можно, конечно, отправиться в пешую прогулку на его поиски, а я в такой ситуации открываю 2ГИС и смотрю поэтажный план торгового центра, где легко можно найти любой интересующий вас магазин. Кстати, относится эта фишка не только к ТЦ, но и различным бизнес-центрам, вокзалам, аэропортам и прочим зданиям. Очень удобно.

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