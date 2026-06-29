Уже не первый месяц в России действуют белые списки интернета, осложняющие доступ к привычным сервисом, а в последнее время в стране стали возникать проблемы с бензином: очереди, отсутствие топлива и взвинченные цены. К счастью, найти заправку с нужной маркой бензина можно прямо со смартфона, не накручивая лишние круги по городу. Несколько привычных Android-приложений умеют показывать, есть ли на конкретной АЗС топливо прямо сейчас, и это спасает время и нервы в дороге. Разбираем несколько безопасных вариантов и объясняем, как отличить рабочий сервис от ловушки мошенников.

Зачем нужен поиск бензина через смартфон

Когда с топливом всё стабильно, такие проверки кажутся лишними. Но при перебоях ситуация меняется быстро: на одной станции очередь, на другой нет нужной марки, на третьей терминал не принимает оплату. Заехать и развернуться — это потерянное время и впустую сожжённое топливо, которого и так в обрез.

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Главная польза приложений в том, что они показывают наличие бензина до того, как вы свернёте к АЗС, и это позволяет проверить не только сервис ГдеБенз, о котором рассказали коллеги с AplleInsider.ru. Логика почти везде одинаковая: если нужная марка есть, её можно выбрать и перейти к оплате, а если резервуар пуст — кнопка гаснет или вовсе исчезает. Это и есть сигнал, что ехать туда смысла нет.

2ГИС: поиск бензина через навигатор

2ГИС стоит у миллионов автомобилистов как обычный навигатор и справочник, и здесь это плюс — отдельное приложение скачивать не нужно. Помимо оплаты топлива не выходя из машины, сервис работает как индикатор наличия бензина: если нужная марка закончилась, выбрать её просто не получится, кнопка станет неактивной.

Скачать 2ГИС

Ещё одна сильная сторона — раздел комментариев. Там другие водители пишут актуальную обстановку: есть ли очередь, работает ли терминал и не ограничен ли отпуск горючего. По сути, это народная сводка в реальном времени, которой нет у официальных карт.

СберБанк Онлайн и Т-Банк: бензин в банковском приложении

Если не хочется ставить отдельные программы, выручат банковские приложения, которые и так стоят почти у всех. В СберБанк Онлайн зайдите в раздел «Авто», выберите «Заправки» и откроется карта партнёрских АЗС. Правда, сначала придётся разобраться, как установить СберБанк на Android, ведь в привычном магазине Google Play приложения нет.

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Если скачаете, то увидите стандартную логику работы: выбираете станцию, нажимаете на колонку и смотрите марки. Если АИ-95 или дизель активен и предлагается оплата — топливо есть; если кнопка погасла или пропала — на этой заправке ловить нечего.

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У Т-Банка есть похожий раздел «Топливо» с базой партнёрских заправок. Причём это не просто карта, ведь приложение постоянно запрашивает актуальные данные у сетей АЗС, и при отсутствии бензина вы просто не сможете перейти к экрану оплаты. Удобный вариант для тех, кто привык решать дорожные вопросы в одном привычном окне.

Бензин через приложение Яндекс Заправки

У Яндекса самый широкий охват: к сервису подключены тысячи станций по всей стране, от крупных федеральных сетей до небольших частных точек. Открываете карту, выбираете зелёную иконку АЗС и смотрите на колонки: если марка отображается блёклым серым и не даёт выбрать литраж, резервуар пуст.

Скачать Яндекс Заправки

Главное преимущество — скорость обновления. Сервис напрямую связан с кассовым оборудованием заправок, поэтому данные подтягиваются почти мгновенно. Плюс работает социальный фактор: водители в реальном времени пишут в отзывах о проблемах на конкретной точке.

Benzuber: независимый агрегатор бензина

Benzuber стоит особняком, потому что не привязан к банкам или крупным ИТ-корпорациям — для водителя это означает максимально независимую информацию. Разработчики сделали наглядную систему цветов: работающая заправка отмечена синим маркером, а закрытая или временно не отпускающая топливо — серым. Нажав на активную станцию, можно сразу проверить доступность конкретных марок.

Скачать Benzuber

Тем, кто заправляется в основном на «Роснефти», подойдёт фирменное приложение «АЗС Роснефть». Здесь нет посредников и задержек в передаче данных: информация идёт напрямую с внутренних систем компании. Если в онлайн-заказе напротив бензина написано «Нет в наличии» или марка исчезла из списка, на этой станции топлива нет.

Поиск бензина через региональные порталы

В некоторых регионах местные власти запустили локальные онлайн-карты. Работают они прямо в браузере смартфона — ничего скачивать не нужно. Например, в Крыму действует портал профильного министерства, где можно отфильтровать все АЗС полуострова по конкретной марке бензина, и на карте останутся только точки, где топливо реально есть.

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Аналогичная система работает в Калужской области через собственный геопортал. Это удобная подстраховка и для местных жителей, и для транзитных водителей, которые проезжают регион впервые и не знают рабочих заправок.

Какие приложения для поиска бензина скачивать нельзя

На волне спроса в сети активно расходятся ссылки на «чудо-приложения» и сайты, которые обещают показать запасы топлива, раздать льготные талоны и пустить на закрытые ведомственные АЗС. По факту это классическая ловушка для доверчивых водителей. Установив такую программу, вы сами впускаете «троян»: он притворяется картой заправок, а в фоне лезет в СМС, перехватывает коды от мобильного банка и ворует контакты.

Правило простое и жёсткое: скачивайте сервисы заправок только из Google Play, App Store или RuStore. Настоящие топливные сети не раздают бензин через сомнительные установочные файлы. Отдельная угроза — фишинговые сайты, замаскированные под страницы крупных сетей АЗС, через которые крадут аккаунты в Telegram.

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Для проверки топлива достаточно одного-двух проверенных приложений: навигатора вроде 2ГИС или Яндекса плюс банковского сервиса, который и так стоит на телефоне. Держите бак заполненным с запасом и не ставьте сомнительные программы из ссылок в мессенджерах.