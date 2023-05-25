4 приложения, которые заменят Ютуб, когда его заблокируют в России

С 2022 года в России ходят разговоры о том, что Ютуб заблокируют. Пока этого не произошло, но в СМИ то и дело упоминают о возможном отключении видеосервиса. Но если раньше для блогеров и пользователей это было шоком, то в 2023 году многие заранее подготовились к блокировке, заранее перейдя на другие площадки. При этом универсального ответа на вопрос, что смотреть, если Ютуб заблокируют, пока нет, но есть целая россыпь приложений с контентом на все случаи жизни. Выбрали для вас разные аналоги YouTube, которые можно с удовольствием смотреть на разных платформах.

Проблема большинства видеохостингов в том, что они не настолько универсальны как YouTube: у одних не самые удобные приложения, у других — довольно узкая тематика. С другой стороны, это не говорит о том, что эти сервисы плохие — среди них есть достойные варианты!

Как смотреть VK Видео на телефоне

ВКонтакте продолжает совершенствовать свои сервисы и делать их удобнее. На днях как раз было выпущено приложение VK Видео для Андроид, которое пока находится на стадии бета-тестирования. Однако уже сейчас можно заметить, что стриминг стал заметно удобнее и интерфейс стал очень похож на YouTube. При этом не стоит удивляться, что для него сделали отдельное приложение — так смотреть видео из ВКонтакте реально проще!

Внизу расположены вкладки с подписками, библиотекой, профилем и избранными видео. При этом входить через VK ID вовсе не обязательно — можно смотреть ролики без регистрации, но тогда нельзя будет подписаться на каналы и добавлять видео в коллекцию. Вверху можно переключаться между спортивными трансляциями, трендовыми роликами, которые смотрят сейчас, или страницу «Для вас», куда будут попадать видео, подбираемые по вашим предпочтениями. В целом, довольно удобно.

При просмотре видео приложение поворачивается в горизонтальную ориентацию. Также есть режим картинка-в-картинке, просмотр комментариев и скачивание для просмотра офлайн. Учитывая то, что приложение по функциональности не отличается от Ютуба, а многие блогеры перешли во ВКонтакте за последний год, мы получаем удобный видеосервис, который можно смотреть во время обеда или в конце дня. Кстати, у ВК Видео даже есть приложение для Андроид ТВ — его можно скачать в Google Play на телевизоре.

Бета-версия ВК Видео

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Приложение Дзен для Андроид

Еще один крутой российский аналог Ютуба — это Дзен. Фактически сервис стал отдельной соцсетью, где пользователи могут читать блоги, новости и смотреть видео от отечественных блогеров — с 2022 года ваши любимцы стопроцентно перешли туда. Учитывая то, что Дзен в прошлом году перешел к VK, а на главной странице по-прежнему используется поиск Яндекса, авторизоваться вы можете с помощью учетки любого из двух сервисов.

Так, войдя через Яндекс ID, у вас сразу перенесутся все подписки, рекомендации и все остальное — то есть, заново перенастраивать ничего не нужно. На странице с подписками отображаются видео из ваших подписок, а также «Ролики» — аналог YouTube Shorts. А вот приложения Дзен для Андроид ТВ пока нет, но можно попробовать установить версию для смартфона с помощью нашей инструкции. В общем, сервис — топ: именно поэтому мы рекомендуем подписаться на наш канал в Дзене!

Дзен на Андроид

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Удобное приложение для просмотра видео

Если не хотите распыляться сразу на несколько сервисов, то попробуйте ЯRUS — это одна из немногих успешных соцсетей, появившихся в последнее время. Отдаленно она напоминает Дзен, но здесь также есть мессенджер для переписки с другими. Главная фишка ЯRUS в том, что соцсеть импортирует видео из других сервисов, включая YouTube, RuTube и ВКонтакте, поэтому все их можно просматривать в одном месте.

А вот плеер для воспроизведения на смартфоне довольно скудный — даже качество видео поменять нельзя. Тем не менее, здесь можно круто провести время даже без входа в аккаунт. Зато приложение ЯRUS для Андроид ТВ можно найти в Google Play, что делает сервис немного универсальнее Дзена.

Скачать ЯRUS

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Vimeo — где смотреть хорошие видео

Если Ютуб заблокируют и вам будет не хватать контента, просто скачайте Vimeo. Это крутой сервис, на котором собраны только качественные видеоролики со всей планеты. Странные дикие ролики, снятые на камеру телефона, сюда не попадают, так что, Vimeo можно назвать «элитной» версией Ютуба.

При этом он достаточно специфичен, так как фоном его не послушаешь да и что-то новое вряд ли узнаешь, но если есть желание посмотреть высококачественный контент, то этот сервис — топ. Пользоваться можно бесплатно, рекламы здесь нет, а еще его можно скачать на Андроид ТВ, чтобы наслаждаться срежиссированными видео на большом экране.

Vimeo для Андроид

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