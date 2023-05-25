Недостатки Андроид ТВ, о которых нужно знать перед покупкой телевизора

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Иван Герасимов

На данный момент, Android TV является, пожалуй, самой универсальной операционкой для телевизоров: система работает на большом количестве устройств, легко настраивается, а устройства на ее основе стоят очень дешево. Вдобавок Андроид для телевизоров еще и совместим с гаджетами на других ОС, поэтому вы без труда можете перекинуть файл с ПК на Windows или транслировать экран с Айфона. Однако идеальной назвать операционку нельзя — у нее есть масса недостатков, которые сложно заметить при покупке, а некоторые из них и вовсе «всплывают» со временем. Так что, если собираетесь купить телевизор, то вот скрытые проблемы Андроид ТВ, о которых вам не скажут консультанты в магазине.

Недостатки Андроид ТВ, о которых нужно знать перед покупкой телевизора. Вот несколько важных недостатков, о которых нужно знать перед покупкой телевизора на Андроиде. Фото.

Вот несколько важных недостатков, о которых нужно знать перед покупкой телевизора на Андроиде

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Почему тормозит Андроид ТВ

При первом включении большой телек с Андроидом наверняка порадует вас быстродействием: анимации работают плавно, приложения открываются моментально, а с воспроизведением не возникает никаких проблем, даже если запустить контент в 4К. Вот только это все со временем исчезнет, так как вы забьете приложениями и вряд ли будете закрывать их и чистить кэш. В результате, телевизор со Smart TV за 50-60к рублей станет уже не таким быстрым, а при включении будет долго приходить в себя. Что делать?

Почему тормозит Андроид ТВ. К сожалению, Андроид ТВ часто глючит. Фото.

К сожалению, Андроид ТВ часто глючит

  • Во-первых, никогда не нажимайте «кнопку ускорения», которая не оптимизирует работу системы, а лишь закроет кучу фоновых процессов и нарушит работу системы.
  • Во-вторых, закрывайте приложения и старайтесь почаще перезагружать телевизор. Как это правильно делать — обязательно прочтите в нашей статье.

К тому же, Андроид ТВ является открытой операционкой, поэтому производители предустанавливают ее на свои телевизоры со слабым железом. Как итог — в один момент через пару недель он попросту перестает включаться или сильно тормозит. На это часто жалуются читатели нашего Телеграм-чата.

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Обновления для Андроид ТВ

Если смартфоны получают как минимум 2-3 обновления Андроид, то с телевизорами все немного сложнее. Проблема в том, что даже свежие модели, которые выпустили год назад, по умолчанию имеют Android TV 12 или Android TV 11 и, скорее всего, они больше никогда не увидят свежих версий операционки.

Обновления для Андроид ТВ. Обновления Андроид ТВ иногда вообще не приходят на телевизоры. Фото.

Обновления Андроид ТВ иногда вообще не приходят на телевизоры

Время от времени телевизор будет вас уведомлять об установке апдейтов с исправлением ошибок, но как правило они носят чисто технический характер. На самом деле, это не так плохо, как кажется: железо в телевизорах не такое мощное как в смартфонах или планшетах, поэтому их лучше не обновлять без повода — будет только хуже.

При этом даже покупка дорогого устройства не решит проблему: даже телевизоры Sony получают всего 2 обновления, какие-то модели — 3. Все из-за того, что никаких требований и стандартов качества у Google к этой операционке нет. Поэтому китайские производители не заморачиваются и вообще не присылают обновления Андроид для телевизора, сколько бы вы ни заплатили за него. Так что, при покупке старайтесь выбирать модель с самой свежей версией Андроидв ТВ.

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Какая операционная система для телевизора лучше

Android TV имеет массу настроек системы, вот только главный экран оставляет желать лучшего. Он чересчур перегружен различными ярлыками и категориями, из-за чего телевизором сложнее управлять. К тому же, он начинает расходовать больше ресурсов, чтобы обновить все плитки на экране, поэтому нужно подождать как минимум 2-3 минуты после включения, чтобы им можно было пользоваться без глюков — наверняка вам это знакомо по слабым ПК с Windows. Но можно это исправить, установив сторонний лаунчер.

Какая операционная система для телевизора лучше. Интерфейс Андроид ТВ сильно перегружен. Фото.

Интерфейс Андроид ТВ сильно перегружен

А если вы собираетесь купить приставку на Андроид, то вас ждет еще большее разочарование: китайские производители зачастую устанавливают собственную неудобную оболочку поверх чистого Андроида, которая и вовсе выглядит убого. Такой проблемы нет в Tizen OS и WebOS — эти системы хоть и несколько ограничены по сравнению с Андроидом, зато проще, понятнее и быстрее, так как Samsung и LG самостоятельно следят за оптимизацией. Google же не контролирует качество выпускаемых телевизоров с Android TV, поэтому покупатели часто жалуются на глюки и подвисания.

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Чем отличается Андроид и Андроид ТВ

Ну, и самый главный нюанс заключается в том, что Андроид ТВ лишь отдаленно напоминает мобильную версию — об этом мы рассказывали в нашем материале. Несмотря на то, что многие приложения со смартфона можно запустить на телевизоре, часть из них будет работать некорректно, так как для управления нужен сенсорный экран.

Чем отличается Андроид и Андроид ТВ. Андроид ТВ отличается от мобильного Андроида, поэтому не все программы будут работать на телевизоре. Фото.

Андроид ТВ отличается от мобильного Андроида, поэтому не все программы будут работать на телевизоре

В некоторых случаях можно использовать пульт, но даже для этого нужна оптимизация приложения для Андроид ТВ — это нужно узнавать из примечания к выпуску. Так что, не удивляйтесь, если программа с телефона не откроется на телевизоре не будет или откроется в альбомной ориентации — всему виной различия двух операционок!

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Впрочем, последний пункт вас точно не должен пугать: для Андроид ТВ есть масса полезных приложений, которые без проблем запустятся на телевизоре. Загляните в нашу подборку — точно найдете что-то полезное для себя!

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