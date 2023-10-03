5 хороших приложений для Андроид, которые вы зря игнорировали в Гугл Плей

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Иван Герасимов

Чаще всего в Гугл Плей вы заходите за приложениями, которые нужны именно сейчас. Из-за этого программы из рекомендаций остаются не у дел: пользователи пропускают их, считая бесполезными или забывают скачать вовсе. А зря: если пролистать страницу каталога приложений для Андроид, можно найти много всего интересного! Например, календарь только для дней рождения, крутой шутер, от которого невозможно оторваться, или радио с необычным интерфейсом, где есть есть станции со всей планеты? Эти приложения для Андроид точно сделают ваш смартфон лучше, а вы их почему-то не замечали!

5 хороших приложений для Андроид, которые вы зря игнорировали в Гугл Плей. Вы зря не скачивали эти приложения из Гугл Плей! Фото.

Вы зря не скачивали эти приложения из Гугл Плей!

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Календарь дней рождения для Андроид

Каждый смартфон по умолчанию имеет встроенный календарь, вот только заполнять его ни у кого нет времени. А если речь о днях рождения близких, то у многих начинается путаница из-за того, что события накладываются друг на друга или попросту исчезают из памяти приложения в результате сбоя.

Календарь дней рождения для Андроид. Календарь для дней рождения поможет вам не забыть о важных датах. Фото.

Календарь для дней рождения поможет вам не забыть о важных датах

Исправить это поможет календарь дней рождения: он позволяет импортировать даты из контактов, основного календаря или текстового файла. После того как дадите разрешения в смартфоне, приложение позволяет настроить день рождения каждого контакта вручную и вовремя будет присылать уведомление, которое вы точно не пропустите.

Удобный календарь

Удобные виджеты на телефон

Android богат на виджеты рабочего стола, но многие из них, в зависимости от оболочки смартфона, оказываются не такими симпатичными или функциональными. Исправить это поможет удобная утилита для настройки интерфейса смартфона: в ней собраны виджеты для разных приложений, включая плеер, часы, календарь, фото или с информацией об устройстве.

Удобные виджеты на телефон. Вовсе не обязательно пользоваться стандартными виджетами, когда есть такие! Фото.

Вовсе не обязательно пользоваться стандартными виджетами, когда есть такие!

Есть на любой вкус: начиная от простеньких и заканчивая крутыми в стиле Material You из чистого Андроида. Некоторые из них даже отдаленно напоминают виджеты от Айфона, но выглядят очень гармонично на Android. Приложение абсолютно бесплатное, а библиотека не ограничивается предложенными вариантами — каждый из них можно самостоятельно настроить.

Приложение с виджетами

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Йога для лица

Если у вас появилось несколько минут свободного времени, потратьте их с пользой. Нет, я не предлагаю вам тренироваться, расстилать коврик или отжиматься — попробуйте йогу для лица! В этом вам поможет одноименное приложение, в котором собраны различные упражнения для мимических мышц. Благодаря им вы не только прокачаете подвижность своего лица, но и приведете его в тонус, убрав морщины или второй подбородок, избавиться от которого мечтает, наверное, каждый.

Йога для лица. Йога для лица не требует дополнительного оборудования и уймы времени. Фото.

Йога для лица не требует дополнительного оборудования и уймы времени

Первоначально приложение задаст вам ряд вопросов, чтобы скорректировать план тренировок и не повредить кожу, если она легко раздражается или имеет другие особенности. Самое удобное, что упражнения для лица занимают минимум времени и не требуют дополнительного оборудования или трат на косметолога.

Приложение для здоровья

Необычное радио для Андроид

Нашел для вас необычное радио из Google Play, которого вы наверняка никогда не видели! Суть в том, что приложение Radio Garden выполнено не в стиле обычных каталогов с радиостанциями, а в виде земного шара. Его нужно вращать, выбирая населенный пункт на карте, после чего запустится местная радиостанция.

Необычное радио для Андроид. Этот сборник радиостанций позволяет находить нужную по всему миру при помощи глобуса! Фото.

Этот сборник радиостанций позволяет находить нужную по всему миру при помощи глобуса!

Бывает и такое, что в одном городе сразу несколько станций — тогда их можно просмотреть в виде списка и выбрать нужную. Есть также функция добавления в Избранное, просмотр плейлистов или поиск по названию. Удобно и оригинально!

Скачать Radio Garden

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Крутой шутер для телефона

Ну, и по сложившейся традиции не могу посоветовать вам отличную игру для смартфона. На этот раз, рекомендую присмотреться к Brotato — прикольному шутеру, где вам нужно управлять картошкой и отбиваться от врагов. Каждый уровень продолжается от 20 до 90 секунд — все это время вам нужно сдержать натиск до тех пор, пока за вами не прибудет подмога.

Крутой шутер для телефона. Крутой шутер для Андроид не даст вам заскучать. Фото.

Крутой шутер для Андроид не даст вам заскучать

В арсенале персонажа есть 6 видов оружия, а помимо него можно строить различные здания, чтобы защититься от инопланетян. Доступны различные настройки вроде прохождения по скорости врагов или оставшемуся здоровью, а также различные достижения, которые помогут в игре. Отличный тайм-киллер на каждый день, для которого не нужен мощный смартфон!

Скачать Micro Breaker

Главное — не забудьте вовремя зарядить телефон, чтобы не растерять весь прогресс. Для этого лучше запастись повербанком и оставить его под рукой! А если хотите прикупить другие прикольные аксессуары, загляните в Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы», читатели которого всегда имеют возможность купить их первыми!

Мощный повербанк для телефона

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