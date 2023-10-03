5 хороших приложений для Андроид, которые вы зря игнорировали в Гугл Плей

Чаще всего в Гугл Плей вы заходите за приложениями, которые нужны именно сейчас. Из-за этого программы из рекомендаций остаются не у дел: пользователи пропускают их, считая бесполезными или забывают скачать вовсе. А зря: если пролистать страницу каталога приложений для Андроид, можно найти много всего интересного! Например, календарь только для дней рождения, крутой шутер, от которого невозможно оторваться, или радио с необычным интерфейсом, где есть есть станции со всей планеты? Эти приложения для Андроид точно сделают ваш смартфон лучше, а вы их почему-то не замечали!

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Календарь дней рождения для Андроид

Каждый смартфон по умолчанию имеет встроенный календарь, вот только заполнять его ни у кого нет времени. А если речь о днях рождения близких, то у многих начинается путаница из-за того, что события накладываются друг на друга или попросту исчезают из памяти приложения в результате сбоя.

Исправить это поможет календарь дней рождения: он позволяет импортировать даты из контактов, основного календаря или текстового файла. После того как дадите разрешения в смартфоне, приложение позволяет настроить день рождения каждого контакта вручную и вовремя будет присылать уведомление, которое вы точно не пропустите.

Удобный календарь

Удобные виджеты на телефон

Android богат на виджеты рабочего стола, но многие из них, в зависимости от оболочки смартфона, оказываются не такими симпатичными или функциональными. Исправить это поможет удобная утилита для настройки интерфейса смартфона: в ней собраны виджеты для разных приложений, включая плеер, часы, календарь, фото или с информацией об устройстве.

Есть на любой вкус: начиная от простеньких и заканчивая крутыми в стиле Material You из чистого Андроида. Некоторые из них даже отдаленно напоминают виджеты от Айфона, но выглядят очень гармонично на Android. Приложение абсолютно бесплатное, а библиотека не ограничивается предложенными вариантами — каждый из них можно самостоятельно настроить.

Приложение с виджетами

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Йога для лица

Если у вас появилось несколько минут свободного времени, потратьте их с пользой. Нет, я не предлагаю вам тренироваться, расстилать коврик или отжиматься — попробуйте йогу для лица! В этом вам поможет одноименное приложение, в котором собраны различные упражнения для мимических мышц. Благодаря им вы не только прокачаете подвижность своего лица, но и приведете его в тонус, убрав морщины или второй подбородок, избавиться от которого мечтает, наверное, каждый.

Первоначально приложение задаст вам ряд вопросов, чтобы скорректировать план тренировок и не повредить кожу, если она легко раздражается или имеет другие особенности. Самое удобное, что упражнения для лица занимают минимум времени и не требуют дополнительного оборудования или трат на косметолога.

Приложение для здоровья

Необычное радио для Андроид

Нашел для вас необычное радио из Google Play, которого вы наверняка никогда не видели! Суть в том, что приложение Radio Garden выполнено не в стиле обычных каталогов с радиостанциями, а в виде земного шара. Его нужно вращать, выбирая населенный пункт на карте, после чего запустится местная радиостанция.

Бывает и такое, что в одном городе сразу несколько станций — тогда их можно просмотреть в виде списка и выбрать нужную. Есть также функция добавления в Избранное, просмотр плейлистов или поиск по названию. Удобно и оригинально!

Скачать Radio Garden

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Крутой шутер для телефона

Ну, и по сложившейся традиции не могу посоветовать вам отличную игру для смартфона. На этот раз, рекомендую присмотреться к Brotato — прикольному шутеру, где вам нужно управлять картошкой и отбиваться от врагов. Каждый уровень продолжается от 20 до 90 секунд — все это время вам нужно сдержать натиск до тех пор, пока за вами не прибудет подмога.

В арсенале персонажа есть 6 видов оружия, а помимо него можно строить различные здания, чтобы защититься от инопланетян. Доступны различные настройки вроде прохождения по скорости врагов или оставшемуся здоровью, а также различные достижения, которые помогут в игре. Отличный тайм-киллер на каждый день, для которого не нужен мощный смартфон!

Скачать Micro Breaker

Главное — не забудьте вовремя зарядить телефон, чтобы не растерять весь прогресс. Для этого лучше запастись повербанком и оставить его под рукой! А если хотите прикупить другие прикольные аксессуары, загляните в Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы», читатели которого всегда имеют возможность купить их первыми!

Мощный повербанк для телефона