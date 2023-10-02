6 телефонов с картой памяти, достойных вашего внимания

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Артем Сутягин

К изменениям в современных смартфонах можно относиться по-разному, но многие до сих пор не могут принять того, что гаджеты остались без карты памяти. Ведь с ее помощью расширить хранилище было так просто и так дешево. Впрочем, некоторые модели с такой возможностью еще можно встретить в продаже и их больше, чем кажется. Чтобы вам было проще ориентироваться в рынке, если вам нужна такая функция, мы собрали для вас подборку лучших телефонов с поддержкой карты памяти, которые можно купить на сегодняшний день.

6 телефонов с картой памяти, достойных вашего внимания. Карта памяти позволяет очень дешево расширить хранилище телефона. Источник: Nastroyvse.ru. Фото.

Карта памяти позволяет очень дешево расширить хранилище телефона. Источник: Nastroyvse.ru

Samsung Galaxy A54 5G — лучший телефон с картой памяти

Samsung Galaxy A54 5G значительно лучше всех существующих сегодня телефонов с расширяемой памятью. Во многом это связано с тем, что слоты для карт microSD устарели, поэтому лучшие флагманские устройства больше не поставляются с ними.

Стоит сказать спасибо компании за то, что она решила сохранить возможность расширения памяти, хотя в Galaxy A54 она отказалась от аудиоразъема. Вы можете использовать Bluetooth для воспроизведения звука через наушники, но подходящей замены слоту для карты памяти нет.

Samsung Galaxy A54 5G — лучший телефон с картой памяти. Samsung Galaxy A54 5G/ Источник: SamMobile. Фото.

Samsung Galaxy A54 5G/ Источник: SamMobile

Samsung снабжает свой телефон серии A очень приятными камерами, пятилетней гарантией обновлений программного обеспечения и рейтингом IP67. С ним ваш Galaxy A54 5G выдержит почти любое воздействие как воды, так и пыли.

Почему в телефоне должен быть сменный аккумулятор и карта памяти.

А еще тут есть хорошая 6,4-дюймовая панель AMOLED с частотой 120 Гц. Она достаточно хороша на солнце и имеет хорошую глубину цвета. Прекрасный дисплей уравновешивает дешевый пластиковый корпус, на который вы всегда можете надеть красивый чехол, чтобы скрыть ощущение пластика в руке. Имейте в виду, что процессор Exynos 1380 — не лучший вариант для тяжелых игр.

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Sony Xperia 10 V — лучший компактный смартфон

Кроме слота microSD в Xperia 10 V, вы получаете надежную защиту от воды и пыли по стандарту IP68, емкую батарею на 5000 мАч и действительно красивую 6,1-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц. Внутри будет процессор Snapdragon 695 5G. Добавьте к этому 6 или 8 ГБ оперативной памяти, и этого будет достаточно для выполнения повседневных задач и приложений при умеренном использовании.

Sony Xperia 10 V — лучший компактный смартфон. Sony Xperia 10 V. Источник: Amateur Photographer. Фото.

Sony Xperia 10 V. Источник: Amateur Photographer

Зарядка не самая быстрая — примерно 21 Вт через порт USB-C — зато кроме карты памяти, есть разъем для наушников с LDAC для поддержки звука высокого разрешения.

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POCO X5 — недорогой телефон с картой памяти

Любимый культовый суббренд Xiaomi продолжает впечатлять POCO X5. Больше всего он радует на фоне своей цены. Хотя это и не идеальный телефон, сочетание функций и стоимости делает его выгодной покупкой.

POCO X5 — недорогой телефон с картой памяти. POCO X5. Источник 4PDA. Фото.

POCO X5. Источник 4PDA

Xiaomi POCO X5 оснащен ярким 6,67-дюймовым экраном Super AMOLED с максимальной яркостью 1200 нит. Это яркость флагманского уровня в бюджетном телефоне. И при этом матрица имеет частоту обновления 120 Гц, что только добавляет скорости устройству.

Нужно ли Android-смартфону 24 ГБ оперативной памяти.

Работает он под управлением чипсета Snapdragon 695 5G, а на борту имеет 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и огромную батарею емкостью 5000 мАч. Xiaomi предлагает вам быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт. Вы также получаете защиту от воды и брызг IP53, что является редкостью для телефонов Xiaomi.

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Samsung Galaxy A24 5G — недорогой смартфон Сасмунг

Нравится Samsung, но не готовы покупать дорогой флагман? На этот случай у компании есть Galaxy A24 5G — отличный выбор при поиске телефонов с расширяемой памятью. Galaxy A24 оснащен панелью AMOLED с диагональю 6,5 дюймов и частотой обновления экрана 90 Гц.

Это почти устройство начального уровня, но у него достаточно возможностей, чтобы быть ближе к среднему сегменту. У него большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, разъем для наушников и камера на 50 Мп.

Samsung Galaxy A24 5G — недорогой смартфон Сасмунг. Samsung Galaxy A24 5G. Источник: Smartprix. Фото.

Samsung Galaxy A24 5G. Источник: Smartprix

Чипсет, правда, посредственный — Mediatek MT8781 Helio G99. Он подходит для легкого использования, но тормозит при интенсивном. Тем не менее, если вам нужен Samsung с очень ограниченным бюджетом, A24 5G — достойный вариант.

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OnePlus Nord N30 5G — телефон с быстрой зарядкой

Nord N30 5G имеет множество интересных функций, кроме поддержки карты памяти, но самая крутая из них — зарядка SUPERVOOC мощностью 50 Вт. Это невероятно быстро, и вы точно не найдете ни на одном другом телефоне с расширяемой памятью чего-то подобного.

OnePlus Nord N30 5G — телефон с быстрой зарядкой. OnePlus Nord N30 5G. Источник: Notebookcheck-ru.com. Фото.

OnePlus Nord N30 5G. Источник: Notebookcheck-ru.com

Камера на 108 Мп на самом деле больше маркетинговый ход, ведь она могла бы быть лучше, но в целом она тоже хорошая. А вот яркий 6,27-дюймовый ЖК-дисплей IPS с частотой 120 Гц вы точно оцените.

OnePlus обещает только одно обновление ОС для этой модели, но вы получаете три года гарантированных обновлений безопасности.

Как использовать старую карту памяти, если новый смартфон ее не поддерживает.

Redmi Note 12 5G — недорогой смартфон на Snapdragon

Redmi Note 12 5G — недорогой смартфон на Snapdragon. Redmi Note 12 5G. Источник: DGL.RU. Фото.

Redmi Note 12 5G. Источник: DGL.RU

Redmi Note 12 5G соответствует своим предшественникам, работая плавно благодаря процессору Snapdragon 4 Gen 1. В гибридный слот для карты памяти можно установить карту microSD или вторую SIM-карту. Аккумулятора емкостью 5000 мАч хватает на день или два, а мощность зарядки составляет 33 Вт.

Основная камера получила разрешение 48 Мп. А 6,67-дюймовый AMOLED-экран разрешение FHD+ и частоту 120 Гц.

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