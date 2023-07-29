Google против! Новая функция Android позволит узнать, что за вами следят

Не так давно мы вошли в эру отслеживания и поиска потерянных вещей. Технологии дошли до того уровня, что спутниковая связь, модуль передачи сигнала, память для встроенного ПО, крохотный процессор и год автономности смогли уместиться в миниатюрном трекере размером с монету. У таких трекеров есть как хорошие, так и плохие стороны. Хотя они могут упростить поиск предметов, их также можно использовать для отслеживания вашего местонахождения. Apple с самого старта продаж начала бороться с незаконной слежкой, пусть и не очень успешно. А теперь и Google внедряет инструменты, которые могут помочь снизить опасность, которую представляют Bluetooth-трекеры.

Можно ли как-то понять, что за тобой следят

Google объявила о внедрении новой функции, которая поможет защитить вас от нежелательного отслеживания Bluetooth-меток. Сообщается, что в ближайшие дни пользователи Android получат доступ к оповещениям о неизвестных трекерах. Эта функция будет доступна для любого устройства с Android 6.0 или выше. Google говорит, что ее оповещения о неизвестных трекерах предлагают три способа защитить себя от нежелательной слежки: уведомления, действия и сканирование.

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Когда эта функция включена, вы будете предупреждены (через уведомление), что неизвестный Bluetooth-трекер, который изначально принадлежал кому-то другому, сейчас находится не у хозяина, а рядом с вами. Если вы нажмете на предупреждение, вы увидите сообщение, что можете узнать больше о трекере и просмотреть карту того места, где трекер был замечен рядом с вами. Кроме того, будет опция «Воспроизвести звук», которая заставит трекер издавать шум, чтобы вы могли найти его без ведома владельца. Этот инструмент уже работает с Apple AirTag, но со временем будет распространен и на другие бренды.

Что можно узнать о том, кто за тобой следит

Что касается действий, эта функция предоставит информацию о трекере, например, его серийный номер и последние четыре цифры номера телефона владельца. Для этого надо приложить трекер к задней стенке телефона, чтобы через NFC считать интересующую вас информацию. Вы также получите советы о том, что делать дальше и как физически отключить трекер, чтобы прекратить слежку.

Окончательное использование этой функции позволит вам вручную сканировать ближайшие трекеры. Перейдя в «Настройки»> «Безопасность и чрезвычайные ситуации»> «Предупреждения о неизвестных трекерах», вы сможете нажать кнопку «Сканировать сейчас». Google говорит, что сканирование займет 10 секунд, и вам будет представлен список трекеров, которые находятся рядом с вами. При этом, выводиться будут только те метки, которые изначально были привязаны к другому владельцу, а сейчас «ушли в свободное плавание».

Конечно, такая борьба за нашу приватность исключительно полезна и оценить ее можно только положительно. Кроме того, что тайная слежка за кем-либо с использованием технических средств является незаконной, это еще и не этично. А для того, за кем следят, это очень неприятно. Поэтому появление инструмента, который позволяет бороться с такой слежкой, очень хороший знак.

Появление чего-то подобного на кроссплатформенной основе было вопросом времени, ведь как только Apple выпустила AirTag, пользователи сразу заговорили о том, что это инструмент для потенциальной слежки. Система мониторинга чужих меток будет развиваться и дальше.

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Как работает поисковая метка

Многие спросят, почему это стали делать только сейчас, ведь поисковые метки существовали давно. Все дело в том, что метки, которые можно отслеживать в любой точке мира, появились лишь пару лет назад. До этого были обычные пищалки с Bluetooth, который позволяли разве что найти ключи под диваном, если они находятся в радиусе нескольких метров от вас.

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Сейчас поисковые метки могут общаться с другими устройствами и передавать данные на сервер. То есть, если где-то будет находиться ваша метка AirTag, вы сможете получить данные о ее месте положения, если мимо пройдет человек с айфоном. Метка передаст сигнал на этот телефон, что она потерялась, а тот в анонимном режиме отправляет ее местоположение на сервер. Конечно, точность не самая большая, а мониторинг идет не в режиме онлайн, но в большом городе найти человека с айфоном вообще не проблема, а значит данные будут передаваться часто и с относительно большой точностью.

А самое главное, что у такой метки всегда есть свой владелец. Если она не привязана к чьему-то смартфону и чьей-то учетной записи, она просто не будет работать. Ей некому отправлять данные о своем местоположении.

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Почему Google не выпустила сервис поиска

Новость о введении новой функции появилась после того, как Google объявила, что откладывает запуск сети Find My Device. Сообщается, что решение было принято, чтобы дать Apple время для внедрения аналогичной защиты для iOS. Чтобы не пропустить появление новой функции и другие новости из мира Android, подписывайтесь на наш Telegram-канал.