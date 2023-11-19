5 крутых приложений для Андроид, которые я скачал бесплатно в 2023 году и советую вам

Год потихоньку заканчивается, поэтому самое время подводить итоги. О лучших смартфонах и планшетах мы еще успеем поговорить, хотя нет сомнений, что одним из них окажется Xiaomi 14, так что, не повредит еще раз напомнить про лучшие приложения 2023. Конечно, Гугл еще подведет итоги и обязательно объявит, какие программы скачивали чаще всего, но мы соберем свой список. В отличие от магазина приложений, мы упомянем реально полезные бесплатные утилиты, которые можно смело назвать народными, ведь они могут пригодиться каждый день! Смотрите, что нужно успеть скачать на телефон до конца года.

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Drops — приложение для изучения языков на Андроид

Пока год не закончился, у вас еще есть немного времени подучить язык. Проще всего делать это с помощью Drops — приложение с картинками и мини-играми помогает узнать новые слова на разных языках, благодаря чему вам не придется тратиться на онлайн-курсы или репетиторов. Изначально оно может показаться неудобным, но буквально через пару дней вы не сможете оторваться!

Среди языков есть довольно экзотические, например, сербский, маори, гавайский и другие, о которых вы вряд ли бы вспомнили сами. Интерфейс прост и понятен, не требует ресурсов, поэтому можно учить язык на смартфоне с не самым производительным железом. Что приятно — Drops не навязывает платную подписку, благодаря чему не придется тратить деньги!

Приложение для изучения языков

Daily Random Facts — приложение с интересными фактами

Если вы не фанат чтения книг на смартфоне, а от новостей и ленты соцсетей уже воротит, обязательно скачайте Daily Random Facts. Это развлекательное приложение со случайными фактами, которое не только поможет скоротать время, но и позволит узнать много нового. От вас требуется лишь выбрать количество уведомлений и тематику подбираемых фактов, чтобы подборки были интереснее.

Понравившиеся карточки можно добавлять в Избранное или делиться с другими, а с учетом того, что контент на английском, вы еще и прокачиваете знание иностранного языка. Есть даже виджет для главного экрана, которые поможет не пропустить важную информацию, а пользоваться можно бесплатно с небольшим количеством рекламы.

Приложение с фактами на телефон

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Simple Music Player — удобный плеер для музыки на Андроид

В 2023 году российские стриминговые сервисы стали намного беднее на западные новинки, поэтому есть смысл искать новые треки вручную, экономя денег на подписках. Чтобы прослушивание было максимально удобным, рекомендую Simple Music Player — бесплатный плеер для музыки из Гугл Плей, с которым несложно разобраться. В нем нет непонятных настроек, а с существующими разберется даже ребенок.

Он имеет простой интерфейс со вкладками разделов внизу экрана и удобное управление со строкой анонса следующего трека. Приложение для прослушивания музыки подтягивает теги из песни, включая обложку, а при необходимости вы можете отредактировать их вручную. Быстрее скачивайте — точно не пожалеете!

Удобный офлайн-плеер

Лесной навигатор офлайн — карты без интернета на Андроид

В 2024 году вы наверняка захотите отправиться в поход, чтобы увидеть те места, где давно мечтали побывать. Вам точно понадобится Лесной навигатор — бесплатные офлайн-карты для телефона, которые всегда точно определяют геолокацию. Внутри есть куча полезных функций: от создания путевых точек, чтобы знать примерный маршрут, фиксировать путь целиком, до простейшего компаса, без которого не обойтись в 2023 году.

Карту можно сохранять в виде базы данных или загружать готовую, чтобы просмотреть. Навигатор для Андроид работает на основе свежих Гугл Карт, а для наиболее точного отслеживания перед использованием все же лучше подгрузить нужную область.

Карты без интернета

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Трекер привычек на телефон

В конце года каждый из нас наверняка задумывается о том, что надо заводить полезные привычки. Не поверите, но в этом вам поможет смартфон, точнее, специальный трекер для здоровья. Приложение напоминает вовремя отходить ко сну, чтобы достичь своей цели, например, увеличения продуктивности или попросту высыпаться. Но есть и другие интересные кейсы, касающиеся элементарного улучшения настроения.

Трекер привычек составляет план, а вам нужно будет всего лишь его придерживаться. Чем чаще вы соблюдаете рекомендации и фиксируете успех, тем лучше, но что поистине удобно — так это возможность отслеживания нескольких целей сразу. Для работы не понадобится даже фитнес-браслет, но если есть желание, то можете купить Mi Band 8 для точного мониторинга сна и активности — он точно лишним не будет!

Трекер привычек