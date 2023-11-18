Смартфон Xiaomi 14 появился на AliExpress. Стоит ли покупать китайскую версию?

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Герман Вологжанин

В конце прошлого месяца были представлены Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro — флагманские смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3. По сложившейся традиции китайская компания запустила продажи новинок у себя на родине, а жителям других стран предложила ждать выхода глобальной версии. Тем не менее, уже сейчас можно купить Xiaomi 14 на AliExpress. Но стоит ли? Может, лучше все-таки набраться терпения? Ответим на эти вопросы, а также разберемся, какие подводные камни есть у китайской версии смартфона.

Смартфон Xiaomi 14 появился на AliExpress. Стоит ли покупать китайскую версию? Смартфон уже доступен на AliExpress. Фото: SMART ОБЗОР. Фото.

Смартфон уже доступен на AliExpress. Фото: SMART ОБЗОР

Где можно купить Xiaomi 14

На AliExpress смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro продаются в магазине FANTACY TECHNOLOGY. Это надежный продавец, у которого почти 96% положительных отзывов.

Купить Xiaomi 14

Купить Xiaomi 14 Pro

Подробности об отличиях Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro вы получите в отдельном тексте, посвященном выходу новинок, ну а сейчас поговорим о ценах. На момент публикации материала мы имеем дело со следующими цифрами:

  • цена Xiaomi 14 — от 60 370 ₽ (с купоном продавца);
  • цена Xiaomi 14 Pro — от 76 580 ₽ (с купоном продавца).

Оба смартфона вписываются в беспошлинный порог 1000 € (~ 96 800 ₽), действующий до 1 апреля 2024 года, а потому не облагаются дополнительными сборами. В то же время цена Xiaomi 14 на AliExpress выше, чем в обычном китайском магазине. Там стоимость базовой модели стартует с отметки 3 999 юаней (~ 49 300 ₽), а «прошка» в начальной версии памяти обойдется в 4 999 юаней (~ 61 500 ₽).

Где можно купить Xiaomi 14. Стоимость китайской версии Xiaomi 14 в одном из российских магазинов. Фото.

Стоимость китайской версии Xiaomi 14 в одном из российских магазинов

Другое дело, что ради такой экономии вам придется лично слетать в КНР или попросить китайского знакомого привезти смартфон в Россию. В местных интернет-магазинах, занимающихся неофициальными поставками (серовозы), цена Xiaomi 14 8/256 ГБ доходит до 100 тысяч рублей, поэтому предложение AliExpress выглядит более чем адекватным.

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Стоит ли покупать китайскую версию Xiaomi

Где бы вы сейчас ни купили Xiaomi 14 (в России или на AliExpress), в любом случае вы получите с китайскую версию смартфона. Это значит, что устройство не предназначено для продажи за пределами КНР. Им можно пользоваться, но с определенными неудобствами:

  • понадобится переходник на евровилку для зарядки смартфона;
  • китайская версия Xiaomi 14 не поддерживает русский язык (из международных языков доступен только английский);
  • придется устанавливать сервисы Google вручную, но это легко;
  • у китайского смартфона нет поддержки некоторых диапазонов частот 4G (Band 7, Band 20), хотя в большинстве российских городов достаточно имеющихся на борту Band 3 (основной диапазон в нашей стране), Band 8 и Band 38.

Но зачем вообще идти на такие компромиссы? Дело в том, что глобальная версия Xiaomi 14 выйдет только в следующем году. Плюс ко всему она будет стоить заметно дороже. Так, прошлогодний Xiaomi 13 на старте продаж оценили в $999 (~ 89 000 ₽) без учета скидок, а его официальная цена в России — 79 990 ₽. Выводы делайте сами.

Стоит ли покупать китайскую версию Xiaomi. Глобалка будет существенно дороже, но на китайской версии нет русского языка. Фото: SMART ОБЗОР. Фото.

Глобалка будет существенно дороже, но на китайской версии нет русского языка. Фото: SMART ОБЗОР

Кроме того, купив Xiaomi 14 уже сейчас, вы сможете познакомиться с HyperOSновой оболочкой Xiaomi, которая пришла на смену MIUI. Наконец, в китайской прошивке больше функций, а обновления приходят чаще и раньше, чем на глобалке. Однако не забывайте о неудобствах, вызванных отсутствием русского языка.

Когда появится Xiaomi 14 в России

Фактически Xiaomi 14 в России уже продается, но только китайская версия по неадекватно завышенной цене. Найдете вы ее у неофициальных поставщиков, то есть ни в DNS, ни в М.Видео смартфона нет. Легально в нашей стране новинка начнет продаваться только после выхода глобалки Xiaomi 14. Предположительно, это случится в марте 2024 года.

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Цена Xiaomi 14 в России будет выше, чем в Китае и на AliExpress. Она составит примерно 80 тысяч рублей без учета скидок и подарков, которые предлагаются на старте продаж. Xiaomi 14 Pro обойдется в 100-110 тысяч рублей. Впрочем, пока мы лишь строим догадки по опыту прошлых лет, а конкретные цифры узнаем лишь в 2024 году.

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