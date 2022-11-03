6 функций Google Pixel Watch, которые заставят меня купить эти часы

Не так давно Google показала свои столь долгожданные умные часы, и многие уже захотели купить такие. Конечно, официальных поставок в нашу страну так и не предвидится, но параллельный импорт развязывает руки многим продавцам и покупателям, которые хотят купить гаджет. Если вы планируете приобрести первые умные часы от Google, мы не будем вас отговаривать, а лучше, наоборот, расскажем о шести лучших функциях Pixel Watch, которые вам точно понравятся. При этом стоит помнить, что Google анонсировала Wear OS для смарт-часов и множества других носимых гаджетов еще в марте 2014 года, но именно Pixel Watch можно считать первым серьезным опытом работы с платформой самой Google.

Что могут умные часы Google

На самом деле можно с уверенностью сказать, что Pixel Watch — одни из лучших умных часов, доступных на рынке. Первое умное носимое устройство от Google может похвастаться впечатляющими функциями для пользователей Android. Кто-то даже скажет, что их существенно больше шести, но мы поговорим именно об этом количестве.

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Google Ассистент на часах

Google представила часы Pixel Watch вместе с дуэтом серии Pixel 7 на мероприятии Made by Google 6 октября. Уже на мероприятии компания смогла показать, какой привлекательный дизайн имеют ее первые умные часы. Хотя из утечек разной степени случайности мы и так знали уже почти все.

На самой презентации мы узнали больше о характеристиках, чем о внешнем виде Pixel Watch. Возможность использовать голосовые команды Google Ассистента — одна из самых заметных функций новых часов. Они предлагают полезного виртуального помощника прямо на вашем запястье. То есть не нужно доставать смартфон из кармана, чтобы получить доступ к Google Ассистенту.

Все, что нужно сделать, это поднять запястье, чтобы активировать голосового помощника и начать говорить. Это пригодится для повседневных задач. Например, я на своих часах так ставлю таймеры, завожу будильники и устанавливаю напоминания. Хотя сфера применения намного шире этого. Одно только управление умным домом чего стоит

Ссора с голосовым ассистентом и еще 4 неловких ситуации, связанных со смартфонами.

Оплата часами в магазине

Pixel Watch поддерживают Google Wallet, который позволяет хранить дебетовые/кредитные карты для бесконтактных платежей. Неизвестно, как это будет работать в России и будет ли вообще, но это сама по себе очень полезная функция для гаджета, который мы носим на руке. Оплата становится максимально простой. Главное, чтобы поддерживались альтернативные платежные системы или просто российские карты.

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Как Google работает с Fitbit

После приобретения Fitbit в январе 2021 года американский технологический гигант интегрировал его сервисы в Pixel Watch. Для тех, кто не знает, для носимых устройств Fitbit потребуется учетная запись Google, начиная с 2023 года.

Благодаря глубокой интеграции с Fitbit пользователи Pixel Watch всегда имеют доступ к данным о фитнесе. Кроме того, датчик частоты сердечных сокращений в сочетании с алгоритмом на основе машинного обучения обеспечивает точные показания, которые не только помогут спортсменам, но и, без преувеличения, могут спасти жизнь своего владельца.

Кроме того, Pixel Watch поставляются с приложением ЭКГ, которое позволяет проверять сердцебиение на наличие аритмии. А в качестве чего-то более массового можно назвать функции отслеживания сна, которые помогут вам улучшить его качество.

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Что может Wear OS 3.0

Pixel Watch работают на Wear OS 3.0. До сих пор только Samsung и несколько избранных дорогих часов выпускались под управлением этой операционной системы. Как и ожидалось, Google добавила больше функций в обновление под номером 3.5. Например, возможность более мгновенного предоставления информации.

Эта версия операционной системы имеет пользовательский интерфейс на основе плиток. Вы можете его прокручивать, чтобы получить доступ к приложению или функции, которую ищете. Коснувшись плитки, можно получить больше информации.

Все уведомления можно увидеть, просто подняв запястье, а проведя пальцем по экрану, вы получите доступ к шторке с настройками. И это далеко не все полезные и удобные функции операционной системы. Просто среди остальных много того, что мы уже видели.

Чем Pixel Watch отличаются от Apple Watch Ultra. Странное, но интересное сравнение.

Карты Google на часах

Мониторинг вашего телефона во время перемещений по городу — это очень удобно. Иногда придерживаться проложенного маршрута бывает очень непросто. Однако Google Pixel Watch дают указания прямо с вашего запястья. Часы показывают пошаговые инструкции, чтобы вам не пришлось доставать телефон, а создавать маршруты можно через приложение или при помощи Google Ассистента.

Умный дом Google

Гигантская экосистема умного дома Google включает в себя дверные звонки, камеры, термостаты и многое другое. И пусть она не так широко распространена в нашем регионе, управление ей с часов все равно очень удобная штука. Просто подносите часы к голове, говорите команду, и умный дом ее выполняет. Красота же? Более того, экосистема умного дома работает с множеством сторонних продуктов, включая умные замки и умные лампочки.

Например, вы можете изменить температуру термостата или приглушить умный свет с помощью Pixel Watch. Pixel Watch избавляют вас от необходимости использовать для этого смартфон или умную колонку, с которой еще и общаться надо очень по-странному.

Сколько стоят Pixel Watch

На данный момент цена на часы от Google в России не самая высокая. Они стоят примерно 23-25 тысяч рублей, что вполне сопоставимо с исходным ценником в США — 350 долларов (примерно 21 500 рублей). Купить их везде нельзя, но поиск в Интернете почти сразу выведет вас на пару магазинов.

Будут ли часы Pixel Watch работать с iPhone.

Версия с LTE для большинства будет пустой тратой денег, хотя такие часы тоже существуют и стоят в США на 50 долларов дороже. Главное, понимать, что Pixel Watch — это первое носимое устройство Android с функцией отслеживания состояния здоровья Fitbit. Первые часы Google помогут вам оставаться в форме. Между тем, Wear OS 3.5 предлагает некоторые уникальные функции. Хотя, если вы в целом убеждены, что часы вам не нужны, не стоит задумываться о покупке этих. В целом, это те же умные часы, но немного с другой стороны.